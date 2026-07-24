Tigera lance Calico basé sur eBPF pour les machines virtuelles sur Kubernetes : migration de machines virtuelles ne nécessitant pas de reconfiguration du réseau

Les entreprises ayant décidé de migrer leurs machines virtuelles depuis VMware ont besoin d'une alternative à NSX pour l'automatisation du réseau et la simplification des opérations liées aux machines virtuelles et aux conteneurs fonctionnant sur Kubernetes

SAN JOSE, Californie, 24 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Tigera, Inc., inventeur et responsable de la maintenance de Calico Open Source, ainsi que société à l'origine de Calico et Lynx, a lancé aujourd'hui Calico pour les machines virtuelles sur Kubernetes : la première et unique plateforme du secteur basée sur la technologie eBPF à offrir des fonctionnalités réseau et de sécurité réseau pour les machines virtuelles et les conteneurs, le tout sur un seul plan de contrôle natif Kubernetes. Grâce à cette solution, les entreprises qui ont déjà décidé de migrer depuis VMware peuvent transférer leur parc de machines virtuelles vers Kubernetes tout en conservant l'ensemble des fonctionnalités de mise en réseau et de sécurité dont elles disposaient avec NSX, sans avoir à repenser leur réseau, ce qui rend le processus de migration transparent.

Les entreprises qui ont décidé de migrer leurs machines virtuelles (VM) de VMware vers des plateformes Kubernetes telles qu'OpenShift, VKS, SUSE, Mirantis, Canonical, etc., réalisent que la migration des ressources de calcul et de stockage est la partie la plus simple. Le réseau est la partie la plus compliquée : l'identité réseau de la machine virtuelle est codée en dur dans l'infrastructure environnante, les règles métier et les processus. Toute modification de l'identité du réseau entraîne la défaillance de tous ces éléments. Les équipes habituées à gérer la mise en réseau des machines virtuelles avec NSX constatent que les capacités réseau natives de Kubernetes sont complexes et ne disposent pas des fonctionnalités dont les administrateurs de machines virtuelles ont besoin pour un fonctionnement efficace.

Les utilisateurs de VMware qui migrent vers Kubernetes poursuivent quatre grands objectifs :

Migrer une machine virtuelle telle quelle (« lift & shift ») afin de minimiser les perturbations opérationnelles et respecter les délais serrés de la migration. Moderniser l'architecture de leur réseau afin d'éliminer les dépendances codées en dur vis-à-vis de leur pile réseau patrimoniale (VLAN, pare-feu, DNS, DHCP), en vue de réduire les coûts et de simplifier les opérations. Au cours de la phase 2, les équipes souhaitent passer d'une architecture réseau de couche 2 à une architecture réseau de couche 3, conformément à leur propre calendrier. Veiller à ce que la nouvelle architecture ne les oblige pas à adopter une nouvelle plateforme Kubernetes et à ce qu'ils gardent toutes leurs options ouvertes pour l'avenir lorsqu'ils planifient leurs charges de travail liées à l'IA. Mettre en place une plateforme convergée capable d'héberger à la fois des conteneurs et des machines virtuelles afin de se préparer à accueillir des charges de travail et des agents IA. Afin de maîtriser les coûts liés aux jetons et de maintenir une proximité physique entre les modèles et les données propriétaires hébergées dans leurs propres centres de données, les entreprises ont de plus en plus tendance à héberger elles-mêmes des grands modèles de langage ouverts. Elles peuvent ainsi ramener les charges de travail d'IA à forte valeur ajoutée, étroitement liées aux données, sur site et sur la même plateforme convergée qui héberge déjà toutes les autres applications.

Un modèle d'exploitation unique, indépendamment de la charge de travail ou de l'environnement

Étant donné que les mêmes principes en matière de politique, de routage, de sortie de trafic, de qualité de service (QoS) et de surveillance s'appliquent aussi bien aux machines virtuelles qu'aux conteneurs, les équipes chargées de la plateforme exploitent un seul modèle opérationnel au lieu de deux. Ce modèle s'applique de manière cohérente à tous les clusters, à toutes les distributions Kubernetes, ainsi qu'aux déploiements sur site, dans le cloud et en périphérie, éliminant ainsi les configurations spécifiques à chaque plateforme et la dépendance vis-à-vis d'un fournisseur caractéristiques de l'époque précédente. Les entreprises peuvent commencer par migrer, puis moderniser leurs systèmes : conserver dès le premier jour les adresses IP, les VLAN et les règles de pare-feu existants, puis les regrouper selon des modèles natifs de Kubernetes en fonction de leur propre calendrier, sans perturber les opérations en cours de route.

Calico pour les machines virtuelles sur Kubernetes élimine la complexité et offre l'automatisation du réseau ainsi que la simplicité d'exploitation des machines virtuelles fonctionnant sur Kubernetes auxquelles les administrateurs de machines virtuelles sont habitués avec NSX. Il s'agit d'un réseau, d'un modèle de politique de sécurité et d'une pile d'observabilité uniques couvrant aussi bien les machines virtuelles que les conteneurs. Ainsi, une machine virtuelle migrée vers Kubernetes conserve son adresse IP, réside sur le même réseau que les conteneurs qui l'entourent et hérite des mêmes fonctionnalités de microsegmentation, de routage, d'équilibrage de charge, de qualité de service et de visibilité des flux. Ce que NSX a apporté au centre de données, Calico le fait désormais de manière native au sein de Kubernetes simultanément pour ces deux types de charges de travail.

« Le marché s'oriente vers une plateforme auto-hébergée unique pour les conteneurs et les machines virtuelles et les tendances économiques et en matière d'IA qui sous-tendent cette évolution ne font que s'accélérer », a déclaré Pervez Sikora, président de Tigera, Inc. « Calico permet la convergence des machines virtuelles et des conteneurs au sein d'un même plan de gestion, transformant ainsi cette plateforme convergente de simple ambition en réalité opérationnelle. »

Une pile complète pour la mise en réseau des machines virtuelles sur Kubernetes

Calico pour les machines virtuelles sur Kubernetes est conçu pour aider les équipes à connecter, sécuriser et surveiller les charges de travail des machines virtuelles grâce à un ensemble unifié de fonctionnalités de mise en réseau, de sécurité et d'observabilité. Chaque fonctionnalité et chaque résultat offerts par NSX ont un équivalent natif de Kubernetes dans Calico :

Connexion – Calico Networks assure la connectivité aux charges de travail des machines virtuelles et aux réseaux et services qui les entourent. Les fonctionnalités de pont de couche 2 permettent d'étendre les VLAN (segments) du réseau existant vers Kubernetes pour les charges de travail nécessitant une continuité de réseau de couche 2 pendant et après la migration. Le routage basé sur le protocole BGP, la passerelle de sortie, l'équilibrage de charge et les fonctions de passerelle d'entrée permettent de fournir des applications et des services aux consommateurs.

Calico Networks assure la connectivité aux charges de travail des machines virtuelles et aux réseaux et services qui les entourent. Les fonctionnalités de pont de couche 2 permettent d'étendre les VLAN (segments) du réseau existant vers Kubernetes pour les charges de travail nécessitant une continuité de réseau de couche 2 pendant et après la migration. Le routage basé sur le protocole BGP, la passerelle de sortie, l'équilibrage de charge et les fonctions de passerelle d'entrée permettent de fournir des applications et des services aux consommateurs. Sécurité – Les politiques réseau Calico, les niveaux de politique, les politiques par étapes et les politiques DNS offrent des contrôles natifs à Kubernetes pour l'application des règles d'accès et la microsegmentation. Les politiques peuvent être planifiées, contrôlées et validées avant leur mise en œuvre, ce qui aide les équipes à maintenir leur niveau de sécurité à mesure que les charges de travail évoluent et à appliquer des contrôles cohérents sur l'ensemble des machines virtuelles et des conteneurs.

Les politiques réseau Calico, les niveaux de politique, les politiques par étapes et les politiques DNS offrent des contrôles natifs à Kubernetes pour l'application des règles d'accès et la microsegmentation. Les politiques peuvent être planifiées, contrôlées et validées avant leur mise en œuvre, ce qui aide les équipes à maintenir leur niveau de sécurité à mesure que les charges de travail évoluent et à appliquer des contrôles cohérents sur l'ensemble des machines virtuelles et des conteneurs. Observation – Le graphique de service Calico, les journaux de flux, les journaux DNS, la visibilité de la couche 7 et la capture de paquets fournissent le contexte nécessaire au dépannage et aux opérations de sécurité. Les équipes peuvent analyser les flux de machine virtuelle à machine virtuelle, de machine virtuelle à pod, de pod à pod et inter-clusters en s'appuyant sur le contexte des charges de travail compatible Kubernetes, grâce à une inspection approfondie des paquets via eBPF.

Toutes les fonctionnalités de NSX, fournies de manière native sur Kubernetes

La plateforme unifiée Calico repose sur un principe simple destiné aux architectes chargés d'un projet de migration de machines virtuelles : préserver les résultats et non les objets. Chaque fonctionnalité dont dépendent les administrateurs NSX trouve son équivalent direct, natif de Kubernetes, dans Calico :

Connectivité et mise en réseau — Pont de couche 2 qui étend les VLAN existants vers Kubernetes afin que les machines virtuelles conservent la continuité de la couche 2 pendant la migration.

— Pont de couche 2 qui étend les VLAN existants vers Kubernetes afin que les machines virtuelles conservent la continuité de la couche 2 pendant la migration. Segmentation et isolation — Les segments NSX, les réseaux superposés et les segments basés sur des VLAN correspondent aux réseaux Calico et aux réseaux superposés.

— Les segments NSX, les réseaux superposés et les segments basés sur des VLAN correspondent aux réseaux Calico et aux réseaux superposés. Pare-feu distribué — Le pare-feu distribué NSX s'aligne sur la politique réseau Calico, les niveaux de politique et la politique par étapes, assurant ainsi une microsegmentation est-ouest basée sur l'identité des charges de travail plutôt que sur les adresses IP, avec un déploiement sécurisé avant la mise en application.

— Le pare-feu distribué NSX s'aligne sur la politique réseau Calico, les niveaux de politique et la politique par étapes, assurant ainsi une microsegmentation est-ouest basée sur l'identité des charges de travail plutôt que sur les adresses IP, avec un déploiement sécurisé avant la mise en application. Contrôle et routage nord-sud — Le comportement des passerelles de niveau 0 et de niveau 1 correspond à l'appairage BGP de Calico, au routage des locataires Multi-VRF et aux passerelles de sortie, en annonçant en amont les adresses IP des machines virtuelles et des équilibreurs de charge avec une identité de source prévisible.

— Le comportement des passerelles de niveau 0 et de niveau 1 correspond à l'appairage BGP de Calico, au routage des locataires Multi-VRF et aux passerelles de sortie, en annonçant en amont les adresses IP des machines virtuelles et des équilibreurs de charge avec une identité de source prévisible. Livraison des applications — L'équilibreur de charge avancé (AVI) de NSX correspond à l'équilibreur de charge Calico et à la passerelle d'entrée, offrant des adresses VIP stables, une répartition de charge de couche 4 basée sur Maglev et un routage de couche 7, le tout natif de Kubernetes.

— L'équilibreur de charge avancé (AVI) de NSX correspond à l'équilibreur de charge Calico et à la passerelle d'entrée, offrant des adresses VIP stables, une répartition de charge de couche 4 basée sur Maglev et un routage de couche 7, le tout natif de Kubernetes. Mobilité des charges de travail — vMotion correspond à la migration en direct de KubeVirt avec Calico, qui préserve les adresses IP et les politiques tout en garantissant une perte minimale de paquets et une convergence rapide des routes lorsque les machines virtuelles se déplacent d'un nœud à l'autre.

— vMotion correspond à la migration en direct de KubeVirt avec Calico, qui préserve les adresses IP et les politiques tout en garantissant une perte minimale de paquets et une convergence rapide des routes lorsque les machines virtuelles se déplacent d'un nœud à l'autre. Qualité de service et observabilité — Les fonctionnalités QoS et Traceflow de NSX correspondent aux contrôles QoS de Calico et à une pile d'observabilité complète : graphique de service, journaux de flux, journaux DNS, journaux de couche 7 et capture de paquets, avec le contexte complet des charges de travail Kubernetes.

— Les fonctionnalités QoS et Traceflow de NSX correspondent aux contrôles QoS de Calico et à une pile d'observabilité complète : graphique de service, journaux de flux, journaux DNS, journaux de couche 7 et capture de paquets, avec le contexte complet des charges de travail Kubernetes. Opérations multi-clusters — Une architecture en maillage de clusters permettant de gérer plusieurs clusters répartis dans différentes régions.

Efficacité démontrée à grande échelle

Calico sécurise plus d'un million de clusters chaque jour et est reconnu par GigaOM comme « leader » et « outperformer » dans le domaine des réseaux de conteneurs. Des entreprises de premier plan telles que NVIDIA, la Banque Royale du Canada, Bloomberg, Chipotle, GoDaddy et Upwork font confiance à la plateforme Calico. Cette même plateforme est désormais étendue pour prendre en charge leurs machines virtuelles.

Disponibilité

Calico pour les machines virtuelles sur Kubernetes est désormais disponible.

Pour en savoir plus sur la migration des machines virtuelles sans perdre les fonctionnalités d'automatisation et de sécurité réseau de niveau NSX, et pour découvrir la plateforme en action, planifiez une démonstration ou visionnez une démonstration à votre rythme.

À propos de Tigera

Tigera, Inc., inventeur et responsable de la maintenance de Calico Open Source, ainsi que société à l'origine de Calico et Lynx, assure la sécurité et la gestion des machines virtuelles, des charges de travail Kubernetes et des agents d'IA à l'échelle de l'entreprise en offrant une visibilité approfondie et un contrôle rigoureux grâce à eBPF. Les solutions proposées par l'entreprise assurent la sécurité des charges de travail Kubernetes et des agents d'IA sur plus d'un million de clusters dans des environnements multicloud et hybrides. Des entreprises de premier plan telles que NVIDIA, la Banque Royale du Canada, Bloomberg, Chipotle, GoDaddy et Upwork font confiance à Tigera pour répondre à leurs besoins en matière de sécurité Kubernetes, de mise en réseau et de sécurité des agents d'IA.

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