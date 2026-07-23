Tigera bringt eBPF-basiertes Calico für VMs auf Kubernetes auf den Markt: VM-Migration ohne Neuaufbau des Netzwerks

Unternehmen, die sich dazu entschlossen haben, ihre virtuellen Maschinen von VMware zu migrieren, benötigen eine Alternative zu NSX, um die Netzwerkautomatisierung zu gewährleisten und den Betrieb von virtuellen Maschinen und Containern, die auf Kubernetes laufen, zu vereinfachen.

SAN JOSE, Kalifornien, 23. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Tigera, Inc., der Entwickler und Betreuer von Calico Open Source sowie das Unternehmen hinter Calico und Lynx, hat heute Calico für VMs auf Kubernetes vorgestellt: die branchenweit erste und einzige eBPF-basierte Plattform, die das Netzwerk sowie die Netzwerksicherheit sowohl für virtuelle Maschinen als auch für Container auf einer einzigen Kubernetes-nativen Steuerungsebene bereitstellt. Damit können Unternehmen, die sich bereits für eine Migration weg von VMware entschieden haben, ihre virtuellen Maschinen auf Kubernetes umstellen und dabei alle Netzwerk- und Sicherheitsfunktionen beibehalten, die sie unter NSX hatten, ohne ihr Netzwerk neu gestalten zu müssen, wodurch der Migrationsprozess reibungslos verläuft.

Unternehmen, die sich dazu entschlossen haben, ihre virtuellen Maschinen von VMware auf Kubernetes-Plattformen wie OpenShift, VKS, SUSE, Mirantis, Canonical usw. zu migrieren, stellen fest, dass die Migration von Rechenleistung und Speicher die einfacheren Schritte sind. Das Schwierige daran ist das Netzwerk: Die Netzwerkidentität der VM ist fest in die umgebende Infrastruktur, die Geschäftsregeln und die Prozesse integriert. Jede Änderung der Netzwerkidentität führt dazu, dass all diese Funktionen nicht mehr funktionieren. Teams, die es gewohnt sind, die Netzwerkkonfiguration von VMs mit NSX zu verwalten, stellen fest, dass die nativen Netzwerkfunktionen von Kubernetes komplex sind und es ihnen an den Funktionen mangelt, auf die sich VM-Administratoren für einen effizienten Betrieb verlassen.

VMware-Anwender, die auf Kubernetes umsteigen, verfolgen dabei vier übergeordnete Ziele:

Migration einer VM im Ist-Zustand (Lift & Shift), um Betriebsunterbrechungen zu minimieren und enge Migrationsfristen einzuhalten Modernisierung ihrer Netzwerkarchitektur, um fest programmierte Abhängigkeiten von ihrem veralteten Netzwerkstack (VLANs, Firewalls, DNS, DHCP) zu beseitigen, Kosten zu senken und den Betrieb zu vereinfachen. In Phase 2 möchten die Teams nach ihrem eigenen Zeitplan von einem L2-Netzwerkdesign zu einem L3-Netzwerkdesign übergehen. Sie möchten sicherstellen, dass die neue Architektur sie nicht an eine neue Kubernetes-Plattform bindet und dass sie sich bei der Planung von KI-Workloads ihre Plattformoptionen für die Zukunft offenhalten. Aufbau einer konvergenten Plattform, die sowohl Container als auch VMs aufnehmen kann, um sich auf KI-Workloads und -Agenten vorzubereiten. Um die Token-Kosten zu kontrollieren und die Modelle physisch in der Nähe der firmeneigenen Daten in ihren eigenen Rechenzentren zu halten, betreiben Unternehmen offene große Sprachmodelle zunehmend selbst. Dadurch werden hochwertige, datennahe KI-Workloads wieder vor Ort und auf dieselbe konvergierte Plattform verlagert, auf der bereits alle anderen Anwendungen laufen.

Ein einziges Betriebsmodell für alle Workloads und alle Umgebungen

Da für VMs und Container dieselben Richtlinien, Routing-, Egress-, QoS- und Überwachungsmuster gelten, arbeiten die Plattformteams nach einem einzigen Betriebsmodell statt nach zwei. Dieses Modell lässt sich nahtlos auf verschiedene Cluster, Kubernetes-Distributionen sowie Bereitstellungen vor Ort, in der Cloud und am Netzwerkrand anwenden und macht plattformspezifische Konfigurationen sowie die Herstellerabhängigkeit überflüssig, die die vergangene Ära geprägt haben. Unternehmen können zunächst migrieren und erst später modernisieren: bestehende IP-Adressen, VLANs und Firewall-Regeln vom ersten Tag an beibehalten und anschließend nach eigenem Zeitplan auf Kubernetes-native Strukturen umstellen, ohne dabei den Betrieb zu unterbrechen.

Calico für VMs auf Kubernetes macht Schluss mit der Komplexität und bietet die Netzwerkautomatisierung sowie die einfache Verwaltung von VMs, die auf Kubernetes laufen – so, wie es VM-Administratoren von NSX gewohnt sind. Es handelt sich um ein einziges Netzwerk, ein einziges Sicherheitsrichtlinienmodell und einen einzigen Observability-Stack, der sowohl virtuelle Maschinen als auch Container umfasst. So behält eine auf Kubernetes migrierte virtuelle Maschine ihre IP-Adresse bei, befindet sich im selben Netzwerk wie die daneben laufenden Container und übernimmt Funktionen wie Mikrosegmentierung, Routing, Lastenausgleich, Servicequalität (QoS) und Flusstransparenz. Was NSX für das Rechenzentrum geleistet hat, leistet Calico nun nativ innerhalb von Kubernetes für beide Arten von Workloads gleichzeitig.

„Der Markt bewegt sich zunehmend auf eine einzige selbst gehostete Plattform für Container und VMs zu, und die wirtschaftlichen Faktoren sowie die KI-Trends, die diese Entwicklung vorantreiben, gewinnen weiter an Dynamik", sagte Pervez Sikora, President von Tigera, Inc. „Calico ermöglicht die Zusammenführung von VMs und Containern unter einer einzigen Verwaltungsebene und macht diese konvergente Plattform damit von einer Vision zur betrieblichen Realität."

Ein kompletter Stack für die VM-Vernetzung auf Kubernetes

Calico für VMs auf Kubernetes wurde entwickelt, um Teams dabei zu unterstützen, VM-Workloads mithilfe einheitlicher Netzwerk-, Sicherheits- und Überwachungsfunktionen zu verbinden, zu sichern und zu überwachen. Jede von NSX bereitgestellte Funktion und jedes Ergebnis hat in Calico ein direktes, Kubernetes-natives Pendant:

Konnektivität – Calico Networks stellt Konnektivität für VM-Workloads sowie für die sie umgebenden Netzwerke und Dienste bereit. Mit den Funktionen von L2 Bridge lassen sich bestehende Netzwerk-VLANs (Segmente) in Kubernetes erweitern – für Workloads, die während und nach der Migration Layer-2-Konnektivität oder Netzwerkkontinuität erfordern. BGP-basiertes Routing, Egress-Gateway-, Lastenausgleich- und Ingress-Gateway-Funktionen unterstützen die Bereitstellung von Anwendungen und Diensten für die Verbraucher.

Calico Networks stellt Konnektivität für VM-Workloads sowie für die sie umgebenden Netzwerke und Dienste bereit. Mit den Funktionen von L2 Bridge lassen sich bestehende Netzwerk-VLANs (Segmente) in Kubernetes erweitern – für Workloads, die während und nach der Migration Layer-2-Konnektivität oder Netzwerkkontinuität erfordern. BGP-basiertes Routing, Egress-Gateway-, Lastenausgleich- und Ingress-Gateway-Funktionen unterstützen die Bereitstellung von Anwendungen und Diensten für die Verbraucher. Sicherheit – Die Calico-Netzwerkrichtlinien, Richtlinienebenen, gestaffelte Richtlinien und DNS-Richtlinien bieten Kubernetes-native Steuerungsmöglichkeiten für die Durchsetzung von Zugriffsrechten und die Mikrosegmentierung. Richtlinien können vor ihrer Durchsetzung geplant, überwacht und validiert werden. Dies hilft den Teams dabei, die Sicherheitslage auch bei der Verlagerung von Workloads aufrechtzuerhalten und einheitliche Kontrollen für virtuelle Maschinen und Container anzuwenden.

Die Calico-Netzwerkrichtlinien, Richtlinienebenen, gestaffelte Richtlinien und DNS-Richtlinien bieten Kubernetes-native Steuerungsmöglichkeiten für die Durchsetzung von Zugriffsrechten und die Mikrosegmentierung. Richtlinien können vor ihrer Durchsetzung geplant, überwacht und validiert werden. Dies hilft den Teams dabei, die Sicherheitslage auch bei der Verlagerung von Workloads aufrechtzuerhalten und einheitliche Kontrollen für virtuelle Maschinen und Container anzuwenden. Überwachung – Calico Service Graph, Flow-Protokolle, DNS-Protokolle, L7-Transparenz und Paketaufzeichnung liefern den Kontext für die Fehlerbehebung und Sicherheitsmaßnahmen. Teams können mithilfe einer eBPF-basierten Deep-Packet-Inspektion und unter Berücksichtigung des Kubernetes-spezifischen Workload-Kontexts Datenflüsse zwischen VMs, zwischen VMs und Pods, zwischen Pods sowie clusterübergreifend untersuchen.

Jedes NSX-Ergebnis, nativ über Kubernetes bereitgestellt

Die Calico Unified Platform basiert auf einem einfachen Prinzip für Architekten, die mit einem VM-Migrationsprojekt betraut wurden: Ergebnisse bewahren, nicht Gegenstände. Jede Funktion, auf die sich NSX-Administratoren verlassen, hat in Calico ein direktes, Kubernetes-natives Pendant:

Konnektivität und Netzwerk – L2-Bridge, die bestehende VLANs in Kubernetes erweitert, sodass virtuelle Maschinen während der Migration die Layer-2-Kontinuität aufrechterhalten.

– L2-Bridge, die bestehende VLANs in Kubernetes erweitert, sodass virtuelle Maschinen während der Migration die Layer-2-Kontinuität aufrechterhalten. Segmentierung und Isolierung — NSX-Segmente, Overlay-Netzwerke und VLAN-basierte Segmente werden Calico-Netzwerken und Overlay-Netzwerken zugeordnet

— NSX-Segmente, Overlay-Netzwerke und VLAN-basierte Segmente werden Calico-Netzwerken und Overlay-Netzwerken zugeordnet Verteilte Firewall – Die verteilte NSX-Firewall ist auf die Calico-Netzwerkrichtlinien, Richtlinienebenen und gestaffelten Richtlinien abgestimmt und setzt eine Ost-West-Mikrosegmentierung auf Basis der Workload-Identität statt der IP-Adresse durch, wobei vor der Durchsetzung eine sichere Einführungsphase erfolgt.

– Die verteilte NSX-Firewall ist auf die Calico-Netzwerkrichtlinien, Richtlinienebenen und gestaffelten Richtlinien abgestimmt und setzt eine Ost-West-Mikrosegmentierung auf Basis der Workload-Identität statt der IP-Adresse durch, wobei vor der Durchsetzung eine sichere Einführungsphase erfolgt. Nord-Süd-Steuerung und Routing – Das Verhalten von Tier-0- und Tier-1-Gateways entspricht dem Calico-BGP-Peering, dem Multi-VRF-Tenant-Routing und den Egress-Gateways, wobei die IP-Adressen von VMs und Load Balancern mit vorhersehbarer Quellidentität stromaufwärts angekündigt werden.

– Das Verhalten von Tier-0- und Tier-1-Gateways entspricht dem Calico-BGP-Peering, dem Multi-VRF-Tenant-Routing und den Egress-Gateways, wobei die IP-Adressen von VMs und Load Balancern mit vorhersehbarer Quellidentität stromaufwärts angekündigt werden. Anwendungsbereitstellung – der NSX Advanced Load Balancer (AVI) entspricht dem Calico Load Balancer und dem Ingress Gateway und bietet stabile VIPs, Maglev-basierte L4-Verteilung sowie L7-Routing – alles Kubernetes-nativ.

– der NSX Advanced Load Balancer (AVI) entspricht dem Calico Load Balancer und dem Ingress Gateway und bietet stabile VIPs, Maglev-basierte L4-Verteilung sowie L7-Routing – alles Kubernetes-nativ. Mobilität von Workloads — vMotion entspricht der Live-Migration von KubeVirt mit Calico, wobei IP-Adressen und Richtlinien beibehalten werden und der Paketverlust minimal ist sowie eine schnelle Routenkonvergenz gewährleistet ist, während sich VMs zwischen den Knoten bewegen.

— vMotion entspricht der Live-Migration von KubeVirt mit Calico, wobei IP-Adressen und Richtlinien beibehalten werden und der Paketverlust minimal ist sowie eine schnelle Routenkonvergenz gewährleistet ist, während sich VMs zwischen den Knoten bewegen. Servicequalität und Observability — NSX-QoS und Traceflow lassen sich den Calico-QoS-Steuerungsfunktionen und einem vollständigen Observability-Stack zuordnen: Service-Graph, Flow-Protokolle, DNS-Protokolle, L7-Protokolle und Paketaufzeichnung mit vollständigem Kubernetes-Workload-Kontext.

— NSX-QoS und Traceflow lassen sich den Calico-QoS-Steuerungsfunktionen und einem vollständigen Observability-Stack zuordnen: Service-Graph, Flow-Protokolle, DNS-Protokolle, L7-Protokolle und Paketaufzeichnung mit vollständigem Kubernetes-Workload-Kontext. Multi-Cluster-Ops – Cluster-Mesh zur Verwaltung mehrerer Cluster über verschiedene Regionen hinweg.

In großem Maßstab bewährt

Calico sichert täglich mehr als 1 Million Cluster und wird von GigaOM im Bereich Container-Netzwerke als „Leader" und „Outperformer" eingestuft. Führende Unternehmen wie NVIDIA, die Royal Bank of Canada, Bloomberg, Chipotle, GoDaddy und Upwork vertrauen auf die Calico-Plattform. Diese Plattform wurde nun erweitert, um auch deren virtuelle Maschinen zu unterstützen.

Verfügbarkeit

Calico für VMs auf Kubernetes ist nun allgemein verfügbar.

Um mehr über die Migration von VMs zu erfahren, ohne dabei auf die Netzwerkautomatisierung und -sicherheit auf NSX-Niveau verzichten zu müssen, und um die Plattform in Aktion zu sehen, vereinbaren Sie eine Demo oder sehen Sie sich eine Demo zum Selbststudium an.

Informationen zu Tigera

Tigera, Inc., der Entwickler und Betreuer von Calico Open Source sowie das Unternehmen hinter Calico und Lynx, sorgt für die Sicherheit und Verwaltung von virtuellen Maschinen, Kubernetes-Workloads und KI-Agenten im gesamten Unternehmen, indem es über eBPF umfassende Transparenz und Durchsetzungskontrolle bietet. Die Lösungen des Unternehmens sichern Kubernetes-Workloads und KI-Agenten in über 1 Million Clustern in Multi-Cloud- und Hybridumgebungen. Führende Unternehmen wie NVIDIA, die Royal Bank of Canada, Bloomberg, Chipotle, GoDaddy und Upwork vertrauen bei ihren Anforderungen an Kubernetes-Sicherheit, Netzwerkmanagement und die Sicherheit von KI-Agenten auf Tigera.

Um mehr über das Angebot von Tigera zu erfahren, gehen Sie zu tigera.io.

Medienkontakt: Tigera Press Relations, [email protected]