TOJOY und Hurun stellen „Gazelle und Future Unicorn Enterprise Lists" bei einer Zeremonie in Peking vor

BEIJING, 28. Juli 2021 /PRNewswire/ -- Am 22. Juli fand das „2021 China Gazelle and Future Unicorn Selection Event" in Peking statt. Der chinesische Business Accelerator TOJOY und das Finanzforschungsinstitut Hurun waren Mitveranstalter der Veranstaltung, an der Akademiker, Medienvertreter und Geschäftsleute aus verschiedenen Branchen teilnahmen.