TOJOY et Hurun publient leur liste des entreprises « gazelles » et des futures entreprises « licornes » lors d'une cérémonie à Beijing

Lors de son discours d'ouverture, Rupert Hoogewerf, président et directeur de la recherche de Hurun Report, a déclaré à propos de ces listes : « Nous cherchons à trouver des entreprises à fort potentiel de croissance et aux modèles innovants… des entreprises gazelles qui espèrent devenir des licornes en trois ans seulement. Les critères de sélection de nos listes sont basés sur les tendances récentes du développement des entreprises gazelles. »

Selon Hoogewerf, ces entreprises inventent ou intègrent fréquemment des technologies innovantes qui leur permettent de maintenir une croissance rapide, à condition de disposer des financements et des partenariats adéquats.

« Les entreprises gazelles qui réussissent prennent l'initiative de rompre avec la tradition, en opérant avec agilité, innovation et respect des besoins du marché sur leur trajectoire vers le statut de licorne. »

Ge Jun, le PDG de TOJOY Global, a également pris la parole lors de l'événement. « Les entreprises de type licorne et gazelle représentent un nouveau moteur de croissance économique basé sur des modèles commerciaux et des stratégies de marché innovants, » a déclaré Ge. « Les entreprises de ces catégories sont particulièrement prometteuses pour promouvoir un développement économique régional et diriger les pôles de développement pendant le 14ème Plan quinquennal de la Chine. »

Selon Ge, le programme a été créé pour établir des listes faisant autorité d'entreprises prometteuses afin de mieux leur permettre d'attirer l'attention des propriétaires de ressources commerciales et de les mettre en relation avec lesdits propriétaires de ressources pour lancer la prochaine étape du développement de ces entreprises à la « vitesse de la Chine ».

Lü Nengxing, PDG et éditeur du groupe Hurun, a exprimé son optimisme quant à la coopération avec TOJOY.

« C'est la troisième année que Hurun publie la liste des entreprises gazelles chinoises, et cette année, TOJOY, un important partenaire, se joint à nous », a déclaré Lü.

« Nous avons hâte de mettre en relation les entreprises à fort potentiel de croissance sélectionnées avec les investisseurs dont elles ont besoin pour se développer dans cette nouvelle ère. »

Figurer dans la liste des entreprises gazelles et licornes aura une valeur ajoutée pour les entreprises en croissance grâce à la participation de TOJOY. Plus de 1,2 million d'entrepreneurs fortunés inscrits utilisent la plateforme TOJOY pour établir des liens avec de nouvelles entreprises innovantes en vue d'opportunités de partenariats ou d'investissement. Les entreprises en croissance figurant sur la plateforme peuvent alors accéder à une grande variété de ressources commerciales grâce à ces partenariats.

Les réputations et les capacités de Hurun et de TOJOY constituent la base de référence que les organisations utilisent pour une stratégie de « soutien important + forte autonomisation ». Les entreprises figurant sur les listes bénéficieront non seulement de la publication largement reconnue de Hurun, mais aussi de l'accès aux ressources et aux relations, ainsi qu'aux services professionnels fournis par TOJOY.

Li Shengfeng, président de TOJOY Consulting Group, a présenté un rapport de recherche sur l'environnement des licornes sino-américaines de l'Institut de recherche TOJOY. Le rapport soulignait l'accent mis par l'événement sur les entreprises de haute technologie qui innovent dans l'espace numérique.

De nombreuses entreprises innovantes se développent dans toute la Chine. Hurun et TOJOY espèrent que les listes des entreprises gazelles et licornes serviront de référence aux entreprises à forte croissance de tout le pays et qu'elles favoriseront un développement industriel de haute technologie. TOJOY espère inspirer d'autres plateformes de services aux entreprises pour qu'elles apportent des contributions similaires au profit des entreprises en croissance et de la société dans son ensemble.

Ont également assisté à l'événement Jiang Chun, associé directeur de PricewaterhouseCoopers, Wang Xingdi, associé et vice-président du New Wave Media Group, Qu Jinglu, vice-président de la Beijing Venture Capital Association et associé du Beijing Huijin Chuangfu Investment Fund, Tong Longjun, doyen exécutif de la 21st Centyrt Baifu Academy, et Zhou Zhonghua, président du TOJOY Shared Internet Technology Group.

