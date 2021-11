Tokopedia ogłasza gwiazdorską listę wykonawców, którzy wystąpią podczas premierowej ceremonii wręczenia nagród „WIB: Indonesia K-Pop Awards" - BTS, BLACKPINK, TWICE, NCT Dream i wiele innych

DŻAKARTA, Indonezja, 19 listopada 2021 r. /PRNewswire/ -- Tokopedia, spółka technologiczna z czołową platformą zakupową w Indonezji, ogłosiła listę wykonawców, na której znalazło się 10 południowokoreańskich zespołów o statusie światowych gwiazd, które wystąpią podczas pierwszej edycji streamowanej na cały świat imprezy WIB:Indonesia K-Pop Awards, która odbędzie się 25 listopada 2021 roku.

Do tych 10 grup należą BTS i BLACKPINK, ambasadorzy marki Tokopedia, TWICE, NCT Dream, The Boyz, Stray Kids, ITZY, Treasure, Secret Number i Aespa.