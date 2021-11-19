Tokopedia: участниками K-Pop онлайн-шоу станут BTS, BLACKPINK, TWICE, NCT Dream и другие

Участники WIB: Indonesia K-Pop Awards получат награды по результатам голосования индонезийских пользователей на портале Tokopedia. WIB Indonesia K-Pop Awards 2021 станет первым мероприятием, посвященным поклонникам музыкального направления K-Pop в Индонезии, где выступят различные группы.

Международные тематические сообщества смогут провести трансляцию WIB: Indonesia K-Pop Awards 25 ноября с 19.00 до 21.00 по джакартскому времени (UTC+7) с помощью Tokopedia Play в приложении Tokopedia и на официальном YouTube-канале Tokopedia. Шоу будет доступно по следующей ссылке; также рекомендуем установить напоминания, чтобы не пропустить премьеру.

«Мы не только помогаем индонезийским фанатам музыкального направления K-Pop стать ближе к их кумирам-мировым звездам, но и стремимся повысить популярность бренда Tokopedia и Индонезии в целом на мировой арене», — заявил директор по маркетингу и старший вице-президент компании Tokopedia Кевин Минтарага (Kevin Mintaraga).

Участие всемирно известных южнокорейских групп в предыдущих рекламных кампаниях Tokopedia Indonesia Shopping Time (Waktu Indonesia Belanja, или WIB) взорвало социальные сети и даже вышло в мировые тренды.

Обычно Tokopedia запускает свою кампанию WIB 25 числа и проводит ее до конца месяца. В рамках кампании индонезийским потребителям доступно множество товаров по привлекательной цене.

Информация о компании Tokopedia

Индонезийская технологическая компания Tokopedia стремится демократизировать торговлю с помощью технологий. Концепция Tokopedia заключается в создании супер-экосистемы, в которой кто угодно может начать вести бизнес или найти любой товар. Компания Tokopedia уже помогла миллионам продавцов и пользователей освоиться на рынке цифровых товаров, финансовых технологий и платежей, логистики и фулфилмента, включая Mitra Tokopedia.

Видео — https://mma.prnewswire.com/media/1691974/Tokopedia_WIB_Indonesia_Kpop_Awards_Lineup_Announcement.mp4

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1691975/Tokopedia_1__3.jpg

SOURCE Tokopedia