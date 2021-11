WIB: Indonesia K-Pop Awards é um evento de premiação das comunidades indonésias para os grupos globais de megastar mencionados, cujos fãs votaram po meio da Tokopedia. O WIB Indonesia K-pop Awards 2021 será a primeira premiação dedicada aos fãs do K-pop na Indonésia e também apresentará várias apresentações especiais dos grupos.

As comunidades mundiais podem transmitir o WIB: Indonesia K-Pop Awards em 25 de novembro das 19h às 21h, hora de Jacarta (UTC+7) por meio do Tokopedia Play no aplicativo da Tokopedia e do canal oficial do Youtube da Tokopedia. Os fãs poderão assistir ao programa por meio do link a seguire são incentivados a agendar notificações para não perder a estreia.

"Além de conectar os fãs do K-Pop na Indonésia e em todo o mundo com seus megastars globais favoritos, esperamos manter a relevância da Tokopedia e promover o nome da Indonésia para o cenário global", disse oCMO e vice-presidente sênior da Tokopedia, Kevin Mintaraga.

A participação de vários grupos megastars globais sul-coreanos nas campanhas anteriores de compras da Tokopedia (Waktu Indonesia Belanja ou WIB) foi altamente elogiada, estimulando discussões nas mídias sociais até chegar ao topo dos trending topics mundiais.

A campanha WIB da Tokopedia é rotineiramente realizada todo dia 25 até o final de cada mês. Os indonésios podem encontrar uma variedade de produtos com várias ofertas atraentes para tornar o processo de compra mais eficiente.

Sobre a Tokopedia

A Tokopedia, uma empresa de tecnologia da Indonésia, tem a missão de democratizar o comércio por meio da tecnologia. A visão da Tokopedia é construir um super ecossistema onde qualquer pessoa possa começar e descobrir qualquer coisa. Até hoje, a Tokopedia já capacitou milhões de comerciantes e usuários em todo o mercado e bens digitais, tecnologia financeira e pagamento, logística e atendimento, incluindo a Mitra Tokopedia.

