Tongwei Solar recibe el premio TÜV Rheinland Global Strategic Partner Award

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Tongwei Solar

Jun 25, 2026, 04:57 ET

- Tongwei Solar recibe el premio TÜV Rheinland Global Strategic Partner Award, impulsando el valor global de la energía fotovoltaica a través de las tecnologías de células TNC

MÚNICH, 25 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Durante Intersolar Europe 2026, Tongwei Solar se ha hecho con el premio Global Strategic Partner Award de TÜV Rheinland y presentó su cartera de células solares de alta eficiencia TNC 1.0, TNC 2.0 y TNC 3.0. Este reconocimiento refleja la valoración internacional de la calidad de los productos de Tongwei Solar, sus capacidades tecnológicas y su sólida colaboración global, al tiempo que destaca sus capacidades integradas que abarcan la innovación en células, la fabricación a gran escala y la creación de valor en módulos posteriores.

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Tongwei Solar Receives TÜV Rheinland Global Strategic Partner Award, Advancing Global PV Value through TNC Cell Technologies
Tongwei Solar Receives TÜV Rheinland Global Strategic Partner Award, Advancing Global PV Value through TNC Cell Technologies

Durante Intersolar Europe 2026, TÜV Rheinland otorgó a Tongwei Solar el premio Global Strategic Partner Award, reconociendo las fortalezas de la empresa en calidad de producto, capacidades tecnológicas y colaboración global.

De cara a poder satisfacer la demanda global de los clientes de mayor potencia, mejor rendimiento bifacial y fiabilidad a largo plazo, Tongwei Solar dio a conocer su gama de células de alta eficiencia TNC 1.0 a TNC 3.0. La célula multicorte TNC 3.0 integra las tecnologías TPE, multicorte y Poly Tech, lo que permite obtener ganancias de potencia en el módulo de más de 10W, un aumento de cinco puntos porcentuales en la bifacialidad y una eficiencia de conversión superior al 26,3%. Estas mejoras sirven para proporcionar una flexibilidad superior en el diseño del módulo, al tiempo que optimizan el rendimiento energético del sistema y el valor para el cliente.

Tongwei Solar cuenta actualmente con una capacidad de producción de células de alta eficiencia tipo N que llega a más de 150 GW y envíos acumulados de células que superan los 400 GW, ocupando el primer puesto mundial en envíos de células solares durante nueve años consecutivos. Gracias a la fabricación inteligente, la trazabilidad a nivel de célula y el control de calidad integral del proceso, la empresa sigue fortaleciendo la consistencia, la fiabilidad y la capacidad de entrega a gran escala de sus productos, ofreciendo a sus clientes globales soluciones de células solares eficientes, estables y escalables.

Si desea más información visite la página web:
High-efficiency Cells - Tongwei Co., Ltd.

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