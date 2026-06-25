Tongwei Solar reçoit le prix Partenaire stratégique mondial décerné par TÜV Rheinland et contribue à la valorisation du secteur photovoltaïque mondial grâce aux technologies de cellules TNC

MUNICH, 25 juin 2026 /PRNewswire/ -- Lors du salon Intersolar Europe 2026, Tongwei Solar a reçu le prix Partenaire stratégique mondial décerné par TÜV Rheinland et a présenté sa gamme de cellules solaires à haut rendement TNC 1.0, TNC 2.0 et TNC 3.0. Cette distinction témoigne de la reconnaissance internationale de la qualité des produits, des capacités technologiques et de la force de collaboration à l'échelle mondiale de Tongwei Solar, tout en mettant en avant ses capacités intégrées, qui couvrent l'innovation en matière de cellules, la fabrication à grande échelle et la création de valeur en aval dans le domaine des modules.

Tongwei Solar Receives TÜV Rheinland Global Strategic Partner Award, Advancing Global PV Value through TNC Cell Technologies

Lors du salon Intersolar Europe 2026, TÜV Rheinland a décerné à Tongwei Solar le prix Partenaire stratégique mondial en reconnaissance des atouts de l'entreprise en matière de qualité des produits, de capacités technologiques et de collaboration internationale.

Pour répondre à la demande mondiale des clients en matière de puissance de sortie accrue, de performances bifaciales améliorées et de fiabilité à long terme, Tongwei Solar a présenté sa gamme de cellules à haut rendement, allant des modèles TNC 1.0 à TNC 3.0. La cellule multi-cut TNC 3.0 intègre les technologies TPE, multi-cut et Poly Tech, ce qui permet d'obtenir des gains de puissance par module supérieurs à 10 W, une augmentation de cinq points de pourcentage du rendement bifacial et un rendement de conversion supérieur à 26,3 %. Ces améliorations offrent une plus grande flexibilité dans la conception des modules, tout en optimisant le rendement énergétique au niveau du système et la valeur ajoutée pour le client.

Tongwei Solar dispose actuellement d'une capacité de production de cellules de type N à haut rendement de plus de 150 GW et affiche des livraisons de cellules cumulées dépassant les 400 GW, ce qui lui permet d'occuper la première place mondiale en termes de livraisons de cellules solaires depuis neuf années consécutives. Grâce à une fabrication intelligente, à une traçabilité au niveau des cellules et à un contrôle qualité couvrant l'ensemble du processus, l'entreprise continue de renforcer la cohérence et la fiabilité de ses produits, ainsi que ses capacités de livraison à grande échelle, offrant ainsi à ses clients du monde entier des solutions de cellules solaires efficaces, stables et évolutives.

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Cellules à haut rendement – Tongwei Co., Ltd.

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