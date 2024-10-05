TOPBAND открывает новую главу в Румынии: история дружбы и партнерства

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TOPBAND

Oct 05, 2024, 03:00 ET

ТИМИШОАРА, Румыния, 5 октября 2024 г.  /PRNewswire/ -- В этом году исполняется 75 лет дипломатическим отношениям между Китаем и Румынией.

В прошлом году компания Topband открыла свой европейский завод в Румынии, что стало ключевым шагом в ее глобальной цепочке поставок. 8 ноября 2023 года торжественное открытие завода в Тимишоаре ознаменовало начало массового производства, направленного на улучшение услуг по доставке для бытовой техники, инструментов и новых энергетических секторов.

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Строительство завода

«Несмотря на то, что на ранних этапах мы столкнулись с бесчисленными трудностями, непоколебимая приверженность и неустанные усилия нашей команды превратили эти проблемы в возможности, что привело к нынешнему успеху», — сказал Е Шэнсян (Ye Shengxiang), генеральный директор европейского завода Topband.

Завод завершил строительство, создал комплексные производственные и организационные системы и получил румынское экологическое разрешение и сертификаты ISO14001, ISO45001 и ISO9001, что ознаменовало глобальное признание в области экологического менеджмента, гигиены труда, качества продукции и безопасности. Планируется расширить производство до 33 линий к 2028 году, чтобы повысить эффективность и улучшить глобальное обслуживание клиентов.

Рабочее место с разнообразием и инклюзивностью

В марте 2024 года самая авторитетная консалтинговая фирма Румынии Hipo включила Topband Smart Europe Ltd. в десятку компаний с лучшей организационной культурой и лучших работодателей в Тимишоаре, о чем был сюжет на главном местном телеканале Antena.

На европейском заводе Topband 82% из 190 сотрудников — местные сотрудники. Компания использует традиционные фестивали в качестве моста для культурного обмена. «Я помню, как во время праздника драконьих лодок мы угощались цзунцзы, блюдом, которое дало мне представление о традиционных китайских праздниках», — сказал местный сотрудник Ю Роу (Yu Rou). Сотрудники развиваются вместе в уважении и понимании, чтобы создать гармоничную, эффективную и яркую международную команду.

Совместная работа для общего будущего

19 сентября 2024 года Е Шэнсян, генеральный директор европейского завода Topband, принял участие в первом китайско-румынском деловом круглом столе в Бухаресте, присоединившись к официальным лицам и более чем 100 представителям для обсуждения возможностей двустороннего экономического и торгового сотрудничества.

Завод Topband в Европе превращается в независимый операционный центр продаж, исследований и разработок и маркетинга. К 2028 году он планирует расширение до 37 000кв. м, увеличение персонала до 1000 человек и повышение эффективности производства до ежедневного объема производства в 6,5 миллиона единиц для глобальных клиентов.

В будущем Topband продолжит поддерживать принципы открытого сотрудничества и взаимной выгоды, создавать ценность для глобальных клиентов с помощью интеллектуальных технологий управления и делать мир умнее и устойчивее.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2518902/image_5028286_13180756.jpg
Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/2443664/TOPBAND_Logo.jpg 

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