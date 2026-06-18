Tra dibattiti sulle tendenze e tatuaggi: BRANDmania dà il via al festival delle licenze con tanti momenti salienti

NUREMBERG, Germany , 18 giugno 2026 /PRNewswire/ -- Quando gli artisti itineranti si aggirano per i padiglioni, i marchi si incontrano e si discute dei temi più interessanti nel campo delle licenze per i prossimi anni, è di nuovo tempo di BRANDmania! Il 24 e 25 giugno, il più grande festival europeo di networking B2B, dedicato alle licenze e alle collaborazioni, riunirà i principali protagonisti del settore presso il complesso della Zeche Zollverein a Essen. Con un programma ampliato, nuove aree dedicate alle esperienze ed un numero crescente di partecipanti provenienti da diversi settori, Spielwarenmesse Group, in qualità di organizzatore, continua la sua storia di successo.

BRANDmania is just around the corner: on 24 and 25 June, innovators from the international licensing and collaboration sectors will gather at the Zollverein Coal Mine Industrial Complex in Essen/Germany.

Un inizio promettente

BRANDmania dà il via al festival dei marchi con una grande sfilata di mascotte. A seguire, Katrin Störr, responsabile di BRANDmania, dà il benvenuto ai partecipanti e condivide alcune riflessioni: sempre più licenziatari internazionali e aziende di marca come Hasbro, NBC Universal e Mattel sfruttano questa piattaforma per organizzare le proprie proiezioni esclusive. «Il giorno prima offrono ai propri partner un'anteprima dei temi, dei personaggi e dei franchise che caratterizzeranno i mercati nei prossimi due anni. In questo modo, BRANDmania si afferma sempre più come un punto di riferimento per le analisi anticipate delle tendenze e delle prospettive future», afferma con soddisfazione Katrin Störr. Allo stesso tempo, l'evento sta superando i confini settoriali tradizionali e registra un numero crescente di partecipanti provenienti dai settori della moda, del tessile, dell'alimentare e anche degli articoli per animali domestici. La rinnovata adesione di tutti i principali operatori del settore sottolinea l'importanza dell'evento come punto d'incontro centrale per il networking, le collaborazioni e le nuove opportunità commerciali.

Tutto ciò che conta

Dai marchi mondiali dell'intrattenimento alle innovative realtà emergenti, anche quest'anno BRANDmania riunisce tutta la varietà del settore. Sono presenti protagonisti chiave come Hasbro, Mattel, Paramount Global, RTL Consumer Products, Seven.One Commerce, Universal Products & Experiences e Warner Bros. Discovery, oltre a The Pokémon Company International, Studio 100 e Sesame Workshop. Allo stesso tempo, nuovi arrivati come F.C. Industries (Pakistan), Joy&Toy (Polonia), JETRO (Organizzazione giapponese per il commercio estero), Living Puppets e TÜV Rheinland offrono ulteriori prospettive. Si creano così preziosi legami tra intrattenimento, moda, gastronomia, media, editoria, giocattoli, sicurezza dei giocattoli e sport. La grande "BRANDbaby Lounge" illustra, attraverso una selezione di prodotti, come queste partnership di successo vengano concretizzate sul mercato.

Ispirazione sul grande palcoscenico

«The Stage» è il punto di riferimento per le ultime novità del settore, nuovi spunti e approfondimenti pratici. Il programma, presentato e curato da Licensing International Germany, riunisce conferenze, tavole rotonde ed esempi di best practice incentrati sui tre temi principali: «Licensing & Collabs», «Brands, Fans & Audiences» e «Brands @ Retail». Petra Strobl, amministratrice delegata di Licensing International Germany, aprirà l'evento con alcune anticipazioni esclusive sul «Global Licensing Industry Study 2026». A rendere l'evento ancora più avvincente ci penserà il popolare format «blindmate®» di MarkenKuppler. Quest'anno l'attenzione sarà tutta rivolta all'app per l'apprendimento delle lingue Duolingo, alla ricerca dell'abbinamento perfetto con un marchio. La «Collab Culture Lounge» offre l'occasione per uno scambio approfondito con nuove prospettive. Uno dei momenti salienti del programma: il «Metal Business Club», un incontro informale di networking dedicato a tutti gli appassionati di questo genere musicale.

Un mondo di marchi a portata di mano

BRANDmania è sinonimo di esperienze. Numerose iniziative legate a marchi su vari temi, come ad esempio «Lo Hobbit», «Let's Dance», «SpongeBob» o «I Bisaci», invitano a partecipare e a scoprire. Una novità è il BRANDmania Ink Lab, dove la creatività entra letteralmente sotto la pelle: i partecipanti hanno la possibilità di farsi tatuare gratuitamente il loro motivo preferito. E anche dal punto di vista culinario BRANDmania ha molto da offrire: dallo street food al candy bar, dalla Coffee Bike al famoso bar al primo piano, l'intera offerta è inclusa nel biglietto. Le visitatrici potranno farsi truccare e acconciare in tutta tranquillità nella nuova "Glow Up Area" in vista della serata, prima che l'Urban Club Band concluda in bellezza la prima giornata dell'evento con musica dal vivo. Il leggendario BRANDmania Party unisce cultura industriale, innovazione e atmosfera da festival.

«L'offerta di BRANDmania è un esempio lampante del coraggio di rendere i marchi vivibili in modo sorprendente. L'evento coniuga contenuti di alto livello, preziosi contatti commerciali ed esperienze straordinarie in un formato di settore unico in Europa», riassume Christian Ulrich, portavoce del Consiglio di amministrazione della Spielwarenmesse eG.