Tradewind Finance Müşterilerinin KOBİ Günü'nü Kutluyor

NEW YORK, 27 Haziran 2024 /PRNewswire/ -- KOBİ Günü'nde, küresel bir ticaret finansmanı sağlayıcısı olan Tradewind Finance, yıllar boyunca hizmet verdiği binlerce KOBİ müşterisinin KOBİ Günü'nü, onlara büyümeleri ve gelişmeleri için güvenilir sermaye sağlayarak kutluyor.

Birleşmiş Milletler'in web sitesinde yer alan bilgiye göre, "ekonomilerin bel kemiği" olarak adlandırılan mikro, küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ'ler), dünya genelindeki işletmelerin %90'ını oluşturmakta ve dünya çapında istihdamın %70'inden fazlasını sağlamaktadır. Bu işletmeler, Birleşmiş Milletler'in 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri arasında yer alan herkes için insana yakışır işlerin sağlanması gibi hedeflere ulaşmada kritik öneme sahiptir.

KOBİ'lerle iş birliği yaparak, Tradewind de bu sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkıda bulunmaktadır. İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme (SDG 8) dışında, Tradewind'in faaliyetleri ve gelişmekte olan piyasalardaki kalkınma etkileri, Sıfır Açlık; Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı; ve Hedefler İçin Ortaklık gibi hedeflerde de olumlu bir etki yaratmaktadır.

Dünyadaki kritik rollerine rağmen, özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki KOBİ'ler, günlük operasyonları ve başarılı büyümeleri için ihtiyaç duydukları finansmana erişim konusunda hala zorluklar yaşamaktadır.

Asya Kalkınma Bankası'na göre, ticareti desteklemek için finansman talepleri ve onayları arasındaki farkı ifade eden tahmini 2.5 trilyon dolarlık bir ticaret finansmanı açığı bulunmaktadır. Bu karşılanmamış talep, işletmelerin tam potansiyellerine ulaşmaları için gereken işletme sermayesi ve ticaret desteğinden mahrum kalmalarına neden olmaktadır. Tradewind, müşterilerine sermayeye hızlı erişim sağlayan ve alıcılardan tahsilat alamama riskini azaltan esnek, özel finansal çözümler sunarak bu açığı kapatmaktadır.

Tradewind'in müşterilerinin çoğu küçük ve orta ölçekli işletmelerdir. Sağlanan finansman, müşterilerin kendi mali durumları ile birlikte alıcılarının kredi değerliliğine dayanmaktadır ki bu da müşterilere finansal durumlarını hala geliştirip güçlendirme fırsatı tanımaktadır. Tradewind'in esnek finansman yaklaşımı, KOBİ'lerin ihtiyaç duydukları ve hak ettikleri finansmana erişim sağlar.

Bugünün vesilesiyle, Tradewind ekibi, dünya genelindeki birçok KOBİ müşterisine teşekkür etmeyi bir borç bilmektedir. Müşterilerle olan yakın iş birlikleri sayesinde Tradewind, küçük ve orta ölçekli üreticiler, tüccarlar, ihracatçılar, ithalatçılar ve diğer tüm KOBİ'lerin ürettiği ürün ve hizmetlerin dünyayı nasıl değiştirdiğini ve şekillendirdiğini anlamaktadır.

Medya İletişim:

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2263763/Tradewind_Finance_Logo.jpg