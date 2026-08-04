TriNetX unterstützt europäische Gesundheitsorganisationen auf ihrem Weg zur EHDS-Bereitschaft

Das Verbundnetzwerk TriNetX für Daten aus der Praxis fördert Innovationen und unterstützt gleichzeitig die Interoperabilität sowie die Einhaltung der Vorgaben des Europäischen Gesundheitsdatenraums (EHDS).

GENT, Belgien, 4. August 2026 /PRNewswire/ -- Europäische Gesundheitsorganisationen (HCOs) stehen vor einer entscheidenden Phase, da der Rahmen für die Sekundärnutzung im Europäischen Gesundheitsdatenraum (EHDS) im Zuge der nationalen Umsetzungspläne Gestalt annimmt. Einrichtungen ohne eine interoperable und gut verwaltete Infrastruktur für Forschungsdaten laufen Gefahr, den Anschluss zu verlieren. TriNetX, das weltweit führende föderierte Netzwerk für Real-World-Daten mit der größten erfassten Bevölkerung in Europa, gab heute eine neue Initiative bekannt, die europäischen Gesundheitsorganisationen dabei helfen soll, ihre klinischen Daten in das „Observational Medical Outcomes Partnership Common Data Model" (OMOP CDM), „Fast Healthcare Interoperability Resources" (FHIR) und andere interoperable Standards umzuwandeln und zu harmonisieren, die den Anforderungen des EHDS entsprechen. Darüber hinaus können Gesundheitsorganisationen ihre Daten durch die Teilnahme am TriNetX LIVE™-Netzwerk für Forschungszwecke zur Verfügung stellen, wobei eine Reihe fortschrittlicher Ansätze zum Datenaustausch zum Einsatz kommen, die die lokale Kontrolle und Steuerung gewährleisten.

„Europäische Gesundheitsorganisationen stehen vor einer entscheidenden Planungsphase hinsichtlich der Bereitschaft zur Nutzung von Forschungsdaten", erklärte Steve Lethbridge, Senior Vice President für globale Partnerschaften im Gesundheitswesen bei TriNetX. „Die Fachkompetenz von TriNetX spiegelt sich in einem harmonisierten globalen Netzwerk wider, das mehr als 300 Millionen Patienten umfasst, wobei die Daten nach international anerkannten Terminologiestandards abgebildet sind, die das OMOP CDM und FHIR unterstützen. Auf dieser Grundlage können Einrichtungen die Datenqualität steigern, ihre Forschungsbereitschaft verbessern und sich für die Chancen positionieren, die sich durch das EHDS ergeben."

„Hier geht es um mehr als nur die Einhaltung von Vorschriften", fügte Dr. Jeffrey S. Brown, Chief Scientific Officer bei TriNetX, hinzu. „Eine OMOP-fähige Forschungsumgebung kann Gesundheitsorganisationen dabei unterstützen, fragmentierte klinische Daten in eine geregelte, hochwertige Ressource umzuwandeln. Auf diese Weise können sie den Zugang zu Forschungskooperationen erweitern, neue Finanzierungsmöglichkeiten erschließen und die Teilnahme an klinischen Studien sowie anderen Forschungsprogrammen steigern – und dies alles unter Einhaltung strenger Sicherheits- und Governance-Rahmenbedingungen, die eine physische und operative Kontrolle über alle Patienten- und Institutionsdaten gewährleisten."

Europäische Gesundheitsorganisationen, die daran interessiert sind, ihre EHDS-Bereitschaft zu verbessern, können unter trinetx.com weitere Informationen erhalten.

Informationen zu TriNetX, LLC

TriNetX ist die „Global Truth Engine for Better Human Health™", die komplexe, praxisnahe Gesundheitsdaten leicht nutzbar macht. Die Daten stammen direkt aus unserem wachsenden globalen Netzwerk von über 14.200 Standorten von Gesundheitsdienstleistern. TriNetX-Kunden wählen die Datenquelle, die Datentypen und den Umfang der benötigten Daten, die gewünschten Methoden für den Datenzugriff sowie die Arten von Software, menschlicher und maschineller Intelligenz, die sie einsetzen möchten – und kombinieren diese, um ihre Geschäftsziele zu erreichen.

TriNetX unterhält seinen europäischen Hauptsitz in Sint-Martens-Latem, Belgien, und verfügt über weitere Niederlassungen in London, Großbritannien; Freiburg, Deutschland; Pozuelo de Alarcón, Spanien; sowie Basel, Schweiz, von wo aus Kunden und Partner in ganz Europa und weltweit betreut werden.

Besuchen Sie TriNetX unter www.trinetx.com oder folgen Sie TriNetX auf LinkedIn um mehr zu erfahren.

Medienkontakt:

TriNetX:

Karen Tunks:

[email protected]