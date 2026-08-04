TriNetX accompagne les organismes de santé européens dans leur préparation à l'EHDS

Le réseau fédéré de données du monde réel TriNetX favorise l'innovation tout en garantissant l'interopérabilité et la conformité avec l'Espace européen des données de santé (EHDS)

GAND, Belgique, 4 août 2026 /PRNewswire/ -- Les organismes de santé européens sont arrivés à un tournant décisif alors que le cadre relatif à l'utilisation secondaire de l'Espace européen des données de santé (EHDS) prend forme à travers les plans de mise en œuvre nationaux. Les établissements qui ne disposent pas d'une infrastructure de données de recherche interopérable et bien gérée risquent de prendre du retard. TriNetX, premier réseau mondial de données réelles fédérées couvrant la plus grande population d'Europe, a annoncé aujourd'hui une nouvelle initiative afin d'aider les organismes de santé européens à transformer et à harmoniser leurs données cliniques selon le modèle de données commun de l'Observational Medical Outcomes Partnership (OMOP CDM), Fast Healthcare Interoperability Resources (FHIR) et d'autres normes d'interopérabilité conformes aux exigences de l'EHDS. En outre, les organismes de santé européens peuvent choisir de mettre leurs données à disposition à des fins de recherche en adhérant au réseau TriNetX LIVE™, grâce à diverses méthodes avancées de partage des données qui préservent le contrôle et la gouvernance au niveau local.

« Les organismes de santé européens entrent dans une phase cruciale de planification en vue de la préparation des données de recherche », a déclaré Steve Lethbridge, vice-président senior chargé des partenariats mondiaux dans le domaine de la santé chez TriNetX. « L'expertise de TriNetX se traduit par un réseau mondial harmonisé couvrant plus de 300 millions de patients, dont les données sont structurées selon des normes terminologiques internationalement reconnues, compatibles avec les modèles OMOP CDM et FHIR. Ces bases peuvent aider les établissements à améliorer la qualité des données, à renforcer leur capacité de recherche et à se positionner pour saisir les opportunités offertes par l'EHDS. »

« L'enjeu dépasse la simple conformité », a ajouté Jeffrey S. Brown, docteur en sciences et directeur scientifique de TriNetX. « Un environnement de recherche compatible avec l'OMOP peut aider les organismes de santé européens à transformer des données cliniques fragmentées en une ressource valorisée et soumise à des règles de gouvernance. Ainsi, ils peuvent élargir l'accès aux collaborations de recherche, attirer de nouvelles sources de financement et accroître la participation aux essais cliniques et à d'autres programmes de recherche — tout en respectant des cadres rigoureux en matière de sécurité et de gouvernance qui garantissent un contrôle physique et opérationnel sur l'ensemble des données relatives aux patients et aux établissements. »

Les organismes de santé européens souhaitant améliorer leur niveau de préparation au système européen de données de santé (EHDS) peuvent obtenir plus d'informations en consultant trinetx.com.

À propos de TriNetX, LLC

TriNetX est le moteur de vérité au service d'une meilleure santé humaine (Global Truth Engine for Better Human Health™) qui facilite l'utilisation de données complexes et concrètes sur la santé. Les données proviennent directement de notre réseau mondial en pleine expansion, qui compte plus de 14 200 établissements de santé. Les clients de TriNetX choisissent la source, les types et l'étendue des données dont ils ont besoin, les méthodes d'accès qu'ils souhaitent utiliser et les types de logiciels et d'intelligence humaine et machine qu'ils souhaitent mettre en œuvre, et les combinent pour atteindre leurs objectifs commerciaux.

TriNetX a son siège européen à Sint-Martens-Latem, en Belgique, et dispose d'autres bureaux à Londres, au Royaume-Uni, à Fribourg, en Allemagne, à Pozuelo de Alarcón, en Espagne et à Bâle, en Suisse, pour accompagner ses clients et partenaires en Europe et dans le monde entier.

Retrouvez TriNetX sur www.trinetx.com ou suivez l'entreprise sur LinkedIn pour en savoir plus.

Contact presse

TriNetX

Karen Tunks

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