TROUVER rozpoczyna sprzedaż niezwykle poręcznego automatycznego odkurzacza „Finder" swoim europejskim klientom

System LDS pozwala na jeszcze inteligentniejszą nawigację podczas procesu sprzątania przy zachowaniu większej dokładności i zasięgu. Wykorzystując skanowanie adaptacyjne 5,2 Hz oraz laserowy pomiar odległości 2080 razy na sekundę, system może wykonać pełny 360-stopniowy skan domu o promieniu do 6 metrów. Dynamiczne planowanie w czasie rzeczywistym, oparte na opracowanym przez firmę TROUVER algorytmie SLAM (Simultaneous Localization and Mapping) i dwurdzeniowym procesorze, zapewnia, że żaden obszar domu nie zostanie pominięty, co więcej, urządzenie przygotowuje plany sprzątania dostosowane do indywidualnych rozkładów pomieszczeń w domach.

Jednocześnie funkcja 2 w 1 (odkurzanie i mycie) pozwala zaoszczędzić mnóstwo czasu, natomiast wyjątkowo duża siła ssania 2000 Pa umożliwia gruntowne sprzątanie całego domu. Finder posiada cztery tryby ssania, bezszczotkowy silnik i unikalne, szczelne kanały powietrzne, dzięki czemu z łatwością utrzymuje wysoką skuteczność odkurzania przez cały czas i może wychwytywać drobne cząsteczki znajdujące się na ziemi, w tym kurz, włosy i inne zanieczyszczenia.

W mopie zastosowano jednocześnie nowe materiały, które zwiększają skuteczność sprzątania: wyjątkowo delikatne, miękkie włókna wychwytują nawet najmniejsze cząstki, zaś twarde - szorują plamy na podłodze. Ponieważ zbiornik na wodę o pojemności 270 ml jest zawieszony na korpusie urządzenia, Finder może pracować dokładniej i bliżej podłoża, zapewniając tym samym większą czystość.

„W TROUVER wykorzystujemy nowe możliwości nauki i technologii, aby móc zaoferować najwyższej jakości produkty coraz większej liczbie osób na całym świecie. Wraz z aplikacją Xiaomi Mi Home (Mijia), automatyczny odkurzacz Finder zapewnia prawdziwie inteligentne sprzątanie bez angażowania rąk. Użytkownicy mogą za pośrednictwem aplikacji zdalnie sterować odkurzaczem, regulować moc ssania, kontrolować mapę, ustawiać wirtualne ściany, regulować ustawienia mocy i wykonywać inne czynności. Te zintegrowane funkcje zapewniają jeszcze dokładniejsze sprzątanie, dzięki czemu nasi klienci mogą spędzać więcej czasu w domu, robiąc to, co kochają" - powiedział Weisheng Zhang, prezes firmy TROUVER.

TROUVER to nowoczesna, podążająca za najnowszymi trendami marka, zaprojektowana z myślą o nowej generacji klientów, łącząca innowacyjną technologię z najnowszymi światowymi standardami wzornictwa i materiałoznawstwa. Zgodnie ze swoją wizją, TROUVER tworzy produkty na najwyższym poziomie, łączące w sobie zaawansowane technologie przeznaczone dla młodego pokolenia. Firma może pochwalić się 300-osobowym zespołem badawczo-rozwojowym, który posiada wszechstronne doświadczenie w dziedzinie nauk stosowanych w przemyśle lotniczym i kosmicznym.

Finder Robot Vacuum Cleaner marki TROUVER to prawdziwie międzynarodowy produkt, który został już wprowadzony na wielu rynkach, w tym w Niemczech, Rosji, Tajlandii i Korei Południowej. Firma planuje wprowadzić swój automatyczny odkurzacz do kolejnych krajów w 2021 roku, umożliwiając tym samym skuteczne i bezobsługowe sprzątanie większej liczbie młodych użytkowników na całym świecie.

TROUVER należy do jednego z wiodących przedsiębiorstw w łańcuchu ekologicznym Xiaomi - Dreame Technology. Będąc pionierem w dziedzinie technologii, wzornictwa przemysłowego, sztuki i mody, a także łańcucha dostaw, TROUVER jest zdeterminowany, aby tworzyć produkty na najwyższym poziomie, które łączą w sobie zaawansowane rozwiązania technologiczne skierowane do młodego pokolenia.

