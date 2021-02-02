TROUVER выпускает сверхудобный робот-пылесос "Finder" для европейских потребителей

Робот-пылесос Finder, полностью управляемый без использования рук, снимает бремя ежедневной уборки в тот период, когда молодые люди проводят дома больше времени, чем когда-либо ранее. Робот-пылесос оснащен автоматической навигационной системой с лазерным дальномером (LDS), совмещает в себе функции сухой и влажной уборки и обладает высокой мощностью всасывания — что обеспечивает эффективное и экономичное выполнение любых задач по очистке помещений.

Лазерный дальномер пылесоса Finder обеспечивает более оптимальную навигацию в процессе уборки за счет повышенной точности и большей дальности действия. Эта система, использующая адаптивное сканирование с частотой 5,2 Гц и определяющая дальность до препятствий с помощью лазера 2080 раз в секунду, может сканировать пространство внутри дома в радиусе до 6 метров вокруг себя. Динамическое планирование в режиме реального времени на основе разработанного компанией TROUVER алгоритма одновременной локализации и картографирования (SLAM) с использованием двухъядерного процессора гарантирует, что ни один участок дома не будет пропущен, и даже предоставляет планы уборки, составленные с учетом конкретной планировки помещений.

Вместе с этим совмещение функций сухой и влажной уборки в одном устройстве освобождает ценное время, а сверхвысокая мощность всасывания (2000 Па) позволяет выполнять глубокую очистку всего дома. Модель Finder, имеющая четыре режима всасывания и оснащенная бесщеточным электродвигателем и уникальными герметичными воздуховодами, легко поддерживает высокую мощность всасывания в течение всего времени работы и может улавливать мельчайшие частицы на очищаемой поверхности, включая пыль, волосы и мусор.

В то же время «швабра» для влажной уборки изготовлена с использованием новых материалов, обеспечивающих повышенную моющую способность: сверхтонкое мягкое волокно улавливает даже самые мелкие фрагменты, а щетки из жесткого волокна стирают пятна с поверхности. С подвешенным к корпусу устройства резервуаром для воды емкостью 270 мл пылесос Finder может производить более тщательную очистку за счет более плотного прижима швабры к поверхности.

«Специалисты TROUVER изучают новые направления развития науки и техники с целью предоставления высококачественной продукции большему числу людей по всему миру. С помощью приложения Xiaomi Mi Home(Mijia) робот-пылесос Finder обеспечивает по-настоящему интеллектуальную уборку без использования рук. Пользователи могут управлять пылесосом дистанционно с помощью приложения, позволяющего регулировать мощность всасывания, задавать план перемещения, устанавливать виртуальные стены, настраивать параметры электропитания и пр. Эти возможности взаимодействия обеспечивают лучшее качество уборки, освобождая пользователю дополнительное время для занятия любимыми домашними делами», — рассказывает президент TROUVER Вэйшэн Чжан (Weisheng Zhang).

Будучи молодым, модным и современным брендом, ориентированным на новое поколение потребителей, TROUVER сочетает в себе инновационную базовую технологию с передовыми глобальными тенденциями дизайна и достижениями материаловедения. Концепция бренда TROUVER заключается в создании продукции нового уровня, сочетающей в себе эффективные базовые технологии для молодого поколения, а в состав подразделений НИОКР входят около 300 специалистов с большим опытом работы в аэрокосмической отрасли и сфере исследований и разработок.

Выпускаемый под маркой TROUVER робот-пылесос Finder, являющийся по-настоящему глобальным продуктом, уже появился на некоторых рынках, включая Германию, Россию, Таиланд и Южную Корею. В течение 2021 года TROUVER планирует поставлять свой робот-пылесос Finder и в другие страны, что позволит большему числу молодых людей по всему миру производить эффективную уборку своих домов без помощи рук.

Более подробная информация представлена на странице по адресу: http://www.trouver-tech.com/index_en.html

Информация о бренде TROUVER

Бренд TROUVER принадлежит одному из основных ведущих предприятий экологической цепи Xiaomi — компании Dreame Technology. TROUVER, являющийся первопроходцем в области технологий, промышленного дизайна, искусства и моды, а также в разработке матрицы цепей поставок, стремится создавать продукцию нового уровня, в основу которой заложена эффективная базовая технология для молодежи.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1430220/image1.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1430221/image2.jpg

SOURCE TROUVER