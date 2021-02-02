TROUVER выпускает сверхудобный робот-пылесос "Finder" для европейских потребителей

News provided by

TROUVER

Feb 02, 2021, 21:04 ET

ПЕКИН, 3 февраля 2021 г. /PRNewswire/ -- TROUVER — новый молодой бренд экологической цепи Xiaomi, нацеленной на обеспечение производительности, передового дизайна и качества — представил в Европе свой робот-пылесос Finder Robot LDS Vacuum Mop. Универсальный пылесос Finder с элементами искусственного интеллекта обеспечивает новому поколению потребителей возможность гигиеничной уборки дома с использованием интуитивно понятных функций в периоды самоизоляции.

TROUVER Launches Superconvenient ‘Finder’ Robot Vacuum Cleaner for Customers in Europe.
TROUVER to Releases Robot Vacuum Cleaner Finder in Europe to Ease the Housekeeping Stress with Free Hands.
TROUVER Launches Superconvenient ‘Finder’ Robot Vacuum Cleaner for Customers in Europe. TROUVER to Releases Robot Vacuum Cleaner Finder in Europe to Ease the Housekeeping Stress with Free Hands.

Робот-пылесос Finder, полностью управляемый без использования рук, снимает бремя ежедневной уборки в тот период, когда молодые люди проводят дома больше времени, чем когда-либо ранее. Робот-пылесос оснащен автоматической навигационной системой с лазерным дальномером (LDS), совмещает в себе функции сухой и влажной уборки и обладает высокой мощностью всасывания — что обеспечивает эффективное и экономичное выполнение любых задач по очистке помещений.

Лазерный дальномер пылесоса Finder обеспечивает более оптимальную навигацию в процессе уборки за счет повышенной точности и большей дальности действия. Эта система, использующая адаптивное сканирование с частотой 5,2 Гц и определяющая дальность до препятствий с помощью лазера 2080 раз в секунду, может сканировать пространство внутри дома в радиусе до 6 метров вокруг себя. Динамическое планирование в режиме реального времени на основе разработанного компанией TROUVER алгоритма одновременной локализации и картографирования (SLAM) с использованием двухъядерного процессора гарантирует, что ни один участок дома не будет пропущен, и даже предоставляет планы уборки, составленные с учетом конкретной планировки помещений.

Вместе с этим совмещение функций сухой и влажной уборки в одном устройстве освобождает ценное время, а сверхвысокая мощность всасывания (2000 Па) позволяет выполнять глубокую очистку всего дома. Модель Finder, имеющая четыре режима всасывания и оснащенная бесщеточным электродвигателем и уникальными герметичными воздуховодами, легко поддерживает высокую мощность всасывания в течение всего времени работы и может улавливать мельчайшие частицы на очищаемой поверхности, включая пыль, волосы и мусор.

В то же время «швабра» для влажной уборки изготовлена с использованием новых материалов, обеспечивающих повышенную моющую способность: сверхтонкое мягкое волокно улавливает даже самые мелкие фрагменты, а щетки из жесткого волокна стирают пятна с поверхности. С подвешенным к корпусу устройства резервуаром для воды емкостью 270 мл пылесос Finder может производить более тщательную очистку за счет более плотного прижима швабры к поверхности.

«Специалисты TROUVER изучают новые направления развития науки и техники с целью предоставления высококачественной продукции большему числу людей по всему миру. С помощью приложения Xiaomi Mi Home(Mijia) робот-пылесос Finder обеспечивает по-настоящему интеллектуальную уборку без использования рук. Пользователи могут управлять пылесосом дистанционно с помощью приложения, позволяющего регулировать мощность всасывания, задавать план перемещения, устанавливать виртуальные стены, настраивать параметры электропитания и пр. Эти возможности взаимодействия обеспечивают лучшее качество уборки, освобождая пользователю дополнительное время для занятия любимыми домашними делами», — рассказывает президент TROUVER Вэйшэн Чжан (Weisheng Zhang).

Будучи молодым, модным и современным брендом, ориентированным на новое поколение потребителей, TROUVER сочетает в себе инновационную базовую технологию с передовыми глобальными тенденциями дизайна и достижениями материаловедения. Концепция бренда TROUVER заключается в создании продукции нового уровня, сочетающей в себе эффективные базовые технологии для молодого поколения, а в состав подразделений НИОКР входят около 300 специалистов с большим опытом работы в аэрокосмической отрасли и сфере исследований и разработок.

Выпускаемый под маркой TROUVER робот-пылесос Finder, являющийся по-настоящему глобальным продуктом, уже появился на некоторых рынках, включая Германию, Россию, Таиланд и Южную Корею. В течение 2021 года TROUVER планирует поставлять свой робот-пылесос Finder и в другие страны, что позволит большему числу молодых людей по всему миру производить эффективную уборку своих домов без помощи рук.

Более подробная информация представлена на странице по адресу: http://www.trouver-tech.com/index_en.html

Информация о бренде TROUVER 

Бренд TROUVER принадлежит одному из основных ведущих предприятий экологической цепи Xiaomi — компании Dreame Technology. TROUVER, являющийся первопроходцем в области технологий, промышленного дизайна, искусства и моды, а также в разработке матрицы цепей поставок, стремится создавать продукцию нового уровня, в основу которой заложена эффективная базовая технология для молодежи.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1430220/image1.jpg
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1430221/image2.jpg

SOURCE TROUVER

Also from this source

Spoločnosť TROUVER uvádza na trh pre zákazníkov v Európe super...

Společnost TROUVER uvádí na evropský trh praktický robotický...

Explore

More news releases in similar topics