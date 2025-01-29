推动黑人受众从触达到转化

-Nielsen独家报告：包容性数字内容推动黑人受众从触达到转化

纽约2025年1月29日 /美通社/ -- 根据Nielsen最新独家多元化情报系列报告《与美国黑人建立联系：品牌如何通过包容性产生影响、发展和获得成功》（Connecting with Black America: How brands impact, grow and win with inclusion）显示，黑人受众在智能手机和平板电脑上使用应用程序和网站的时间长达32小时，比美国总人口多出两小时。 随着黑人消费者继续成为数字潮流的引领者，品牌必须调整与这些受众互动的方式，以建立长期联系。

多元化洞察与合作副总裁Charlene Polite Corley表示：“接触黑人消费者可能不难，但与我们建立联系却很难。 黑人消费者倾向于那些强调对话并创造联系感的平台。 要赢得这个拥有2万亿美元购买力的社区，品牌必须优先考虑以多样化的黑人体验和文化差异为中心的互动策略。” 随着受众和媒体平台的日益多样化，Nielsen的方法（通过强大的面板验证和增强的大数据）可帮助营销人员了解不同受众在消费什么内容以及在哪里消费。

社交媒体应用已成为黑人消费者的天堂。黑人成年人总体上比同龄人花更多的时间在社交媒体上。 黑人千禧一代（18至34岁）在所有成年人中花在社交媒体上的时间最多，每周多出近一小时。 黑人成年人对广播和播客的参与度也很高。 广播与电视在黑人成年人中的平均每周覆盖率相同，每种媒体平均覆盖2700万黑人成年人。

黑人观众仍然是电视的忠实观众，他们每周看电视的时间为46小时13分钟，而美国总人口看电视的时间为35小时。 其中46%的时间花在流媒体上，流媒体在黑人成年人中的份额逐年增加。 YouTube是最受欢迎的平台。黑人观众在YouTube上花费了他们13%电视总时间，而美国所有观众的这一比例为10%。 事实上，YouTube覆盖了63%的成年黑人，44%的人表示他们曾根据YouTube内容购买过产品。 人们对YouTube的偏好超过了口碑、Facebook、Instagram和TikTok。

其他数字平台也提供影响黑人消费者购买决策的对话和评论。 63%的人表示，他们更有可能根据社交媒体广告或内容来评估新品牌，而整体比例为58%。 此外，播客还能建立强大的联系：73%的黑人听众在接触广告后能够回忆起品牌名称，而总体比例为70%。

黑人体育迷为品牌提供了将粉丝忠诚度转化为品牌忠诚度的新机会。 就女子篮球而言，由于Angel Reese和A'ja Wilson等黑人天才球员受到关注，收视率创下了历史新高。 2023年至2024年期间，WNBA全明星赛（WNBA All-Star Game）的黑人观众增加了161%，WNBA选秀（WNBA Draft）增加了227%，NCAA女子篮球锦标赛（NCAA Women's Basketball Championship）增加了51%。 这种互动可能会推动销售：黑人球迷在看到品牌的赞助活动后，购买该品牌的可能性比所有体育迷高7%。

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2011年，Nielsen推出了多元化情报系列，这是一个强大的综合报告组合，重点关注多元化受众及其媒体偏好、媒体趋势和代表性。 该系列报告已成为帮助品牌更好地了解和接触多元化客户的行业资源。 如需了解有关Nielsen多元化情报研究系列的更多信息，访问www.nielsen.com。

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