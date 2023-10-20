推介 MURRIETA HOT SPRINGS RESORT：坐落在南加州的世外桃源

Murrieta Hot Springs Resort 将于 2024 年 2 月开业，届时，将广邀宾客前来探索这一四周环绕着天然治疗地热泉水的秘境

加州穆列塔, 2023年10月20日 /美通社/ -- 在一个多世纪的时间里，南加州有一处始终不为人知的文化遗产。始建于 1902 年，Murrieta Hot Springs Resort 四周被丰富的治疗性矿物温泉所环绕。在过去 30 年中，此处从未对外开放。但这种情况即将发生改变，打造了科罗拉多州帕戈萨斯普林斯 The Springs Resort 的团队今天宣布，Murrieta Hot Springs Resort 将于 2024年 2 月重新开放。其经过全新的布置，已准备好迎接周边社区及远道而来的宾客。现已接受首批网上预订，网址为 murrieta-hotsprings.com。

"我们将在致力于保护 Murrieta Hot Springs Resort 文化遗产的同时，为这里传奇的历史写下新的篇章。我们将带来顶级设施、康复性水疗和健康体验，以及丰富的活动 — 一切都以流经的地热泉水和南加州的精华为中心，促进活力的恢复。在这里，宾客们可以沉浸其中，远离日常生活的纷扰，审视自身的健康，" – Murrieta Hot Springs Resort 的健康部副总裁 Sharon Holtz 表示。

恢复极具历史沉淀的康养度假村 Murrieta Hot Springs Resort 位于洛杉矶和圣迭戈之间，已对此处进行了 100% 适应性再利用和改造。其历史新纪元即将开启。RQTEX 首席设计师 Chris Campbell 领衔并与屡获殊荣的洛杉矶设计公司 Omgivning 合作对这里进行了重构，恢复了其原始建筑风格，每座建筑都展现了加州独一无二的建筑史。外围茂盛和错落的景致完美地凸显出度假村现代化的室内设计和精心打造的家具风格。其占地 46 英亩，拥有 174 间客房（提供从豪华套房到湖景双床房的多种选择），价格为 399美元 - 899 美元起。

该度假村的独特之处在于由 Holtz 及其度假村医疗总监 Marcus Coplin 博士主导的对地热水的运用、活动的策划以及设施的使用。在这其中融 入了 Holtz 在水疗和康养行业中的丰富经验，以及 Coplin 在浴疗学和水热疗法的专业知识，二者共同围绕 四个核心元素对活动项目进行了策划，即：恢复、活动、营养和睡眠 — 均源自地热泉水的力量，和历经检验并以科学为依据的传统。

天然地热泉水以及 50 余个浴场 50 余个地热浴场，水景和冷水池，静候宾客们的光临。这座曾被誉为加州最佳康养度假村的 Murrieta Hot Springs Resort 将再次向公众开放，这是其多年来首次向公众敞开大门。这里古老的碱性地热泉水是宾客们恢复活力的基本元素，其含有九种矿物质的独特组合：硫酸盐、氯化物、硼、钙、锂、钾、钠、二氧化硅和碳酸氢盐，均有助于其深层再生功效。通过为度假村定制的科学入浴指南，宾客们将了解到如何最好地利用地热泉水，从而感受到升华的幸福体验。

"Murrieta Hot Springs Resort 的矿物质泉水能产生直接的抗氧化作用、增强抗炎效果并更好地缓解疼痛。 水的热量、对皮肤的压力以及水中的矿物质，都能够提升自身的自然活力，从而起到一定的排毒效果，并有助于修复神经系统，让您感到放松、生机勃勃且更完美，" — Coplin 医生表示。

恢复感知 古朴的温泉浴场将面向访客和过夜的宾客开放，成为大多数宾客旅程的起点。宾客们可充分享受 Bath Hall 的水疗体验，通过使用蒸气室、热水泳池，以及旁边的冷水池，让自身获得对比浴的益处，激发身体自然的康复机制。

此后，其还可以进入地热泥浆室阁楼和全景桑拿房，同时欣赏度假村和本地区壮阔的美景，并在屋顶露台上放松身心。宾客们更可通过水疗馆的治疗进一步恢复青春活力。这里的疗法受到地热泉水的矿物质、富饶的农业地区和泥浆浴历史的启发。而其对传统水热疗法的重视将提升宾客的活力焕发体验。

恢复性睡眠 这里所有的房间都经过了精心设计，能够极大提升睡眠所起到的复原力。每个房间都配备了特殊的睡眠托盘，内含由 Coplin 医生编制的各种物品和教学材料，以及入睡小技巧，您可将其带回家中，帮助您更好地安睡，从而为您带来极致的休憩体验。这里还设立了睡眠室，专为提升夜间睡眠体验而设计。还为您提供具有互连技术的 Bryte Balance TM 床，多款精选枕头、隔光窗帘、灯光控制、温度调节，以及环境声音景观设备。

轻松补充营养 这里的餐饮选择旨在让您享受愉悦体验的同时，更加注重健康。宾客们可以徜徉在池畔咖啡厅、凉亭酒吧、咖啡店、大堂吧和餐厅之间。精心主理的餐饮体验，融入了新鲜的本地物产、国际化的风味和美观的摆盘。其餐饮选择足以轻松满足各种餐饮习惯。

活动与幸福息息相关 我们为过夜的宾客提供恢复活力的康养活动，包括水中瑜伽、水疗音浴、冥想、恢复性瑜伽和休闲充电等等。宾客们还可充分享受度假村一流的健身中心。其设有多样的团队健身课程，可满足各种健身水平的需求。这些课程以有氧和力量训练为核心，效果显著。

Murrieta Hot Springs Resort 将于 2024 年 2 月向公众开放，其地址为 39405 Murrieta Hot Springs Rd, Murrieta, CA 92563。浴场的营业时间为周一至周日，早 9 点 - 晚 10 点，水疗馆的工作时间为周一至周日，早 9 点 - 晚 9 点。在此过夜的宾客们将享受到免费的康养活动，并在入住期间获得 24 小时温泉随意出入权限。同时提供会员和全日票。欲了解更多信息以及浴室服务和度假村的设施的完整清单，请访问 murrieta-hotsprings.com 或关注 Instagram 帐号 @murrieta_hotsprings。

关于 MURRIETA HOT SPRINGS RESORT

始建于 1902 年，是全国知名的顶级"康养胜地"，Murrieta Hot Springs Resort 在未向公众开放的三十年间，已经进行了全面的复建。打造了帕戈萨斯普林斯 The Springs 的团队将于 2024 年 2 月隆重宣布，重获新生的 Murrieta Hot Springs Resort 向公众开放。这座度假村为 100% 适应性再利用改造项目，并注定再次成为康养行业的指路明灯。其根据科学的方法和传统的智慧，打造了个性化的体验，在住宿之外还为宾客们提供了保持健康所需的重要工具。具备复原力的地热泉水流经度假村全境，并且是整座度假村的快乐之源，并将融入宾客体验的方方面面。本度假村位于洛杉矶和圣迭戈之间，地理位置优越，适合在周末远离大城市放松身心。如需了解更多信息，请访问 murrieta-hotsprings.com 或关注 Instagram 帐号 @murrieta_hotsprings。

媒体联系： af&co. | Makenna Lepowsky

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