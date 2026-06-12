Tulip Innovation et Sunwoda concluent un accord de licence de brevets

BUDAPEST, Hongrie et SHENZHEN, Chine, 12 juin 2026 /PRNewswire/ -- Sunwoda Electronic (Sunwoda), l'un des principaux fournisseurs mondiaux de technologies et de solutions de batteries lithium-ion, et Tulip Innovation (Tulip), agent de licence pour les brevets de batteries lithium-ion détenus par LG Energy Solution et Panasonic Energy, ont conclu un accord de licence de brevets dans le cadre du programme de licence de batteries lithium-ion de Tulip.

À la suite de cet accord, les parties mettront fin aux procédures judiciaires en cours en Allemagne, en Chine et en Corée, mettant ainsi un terme à tous les contentieux concernant la technologie des batteries de LG Energy Solution et Panasonic Energy pour Sunwoda et les clients de cette dernière. Les termes de l'accord restent confidentiels.

Les parties ont souligné que le règlement des procédures judiciaires engagées au niveau international par la conclusion d'un accord de licence constituait la solution la plus avantageuse pour elles-mêmes, ainsi que pour leurs entreprises, clients et parties prenantes. Cet accord met fin à l'incertitude, aux perturbations et aux coûts substantiels liés à la poursuite de ces procédures judiciaires.

À propos de Tulip Innovation

Tulip Innovation Kft., qui fait partie du groupe Tulip spécialisé dans les activités liées aux licences, gère le programme de batteries lithium-ion depuis son siège en Hongrie, l'un des principaux pôles européens de fabrication de batteries. Tous les programmes du groupe Tulip s'appuient sur une équipe de spécialistes en matière de licences forts de plusieurs décennies d'expérience, alliées à un solide réseau de relations au sein de l'industrie et à une expertise éprouvée en matière de négociation et de gestion des licences de brevets. La mission de Tulip consiste à collaborer avec des entreprises qui mettent en œuvre des technologies brevetées afin de garantir que leurs activités puissent bénéficier des solides portefeuilles de propriété intellectuelle de Tulip. Pour plus d'informations, consultez le site www.tulipinnovation.com.