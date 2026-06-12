튤립 이노베이션과 신왕다, 특허 라이선스 계약 체결

헝가리 부다페스트 및 중국 선전, 2026년 6월 12일 /PRNewswire/ -- 리튬이온 배터리 기술 및 솔루션 분야의 글로벌 선도 기업 신왕다 일렉트로닉(Sunwoda Electronic, 신왕다)과 LG에너지솔루션(LG Energy Solution) 및 파나소닉 에너지(Panasonic Energy)가 보유한 리튬이온 배터리 특허의 라이선싱 대행사 튤립 이노베이션(Tulip Innovation, 이하 '튤립')이 튤립의 리튬이온 배터리 라이선싱 프로그램에 따라 특허 라이선스 계약을 체결했다.

계약 체결에 따라 양측은 독일, 중국, 한국에서 진행 중인 법적 소송을 취하하고 신왕다 및 신왕다 고객사와 관련한 LG에너지솔루션 및 파나소닉 에너지 배터리 기술 관련 모든 쟁점을 해결할 예정이다. 계약 조건은 비밀로 유지된다.

양측은 라이선스 계약 체결을 통한 글로벌 법적 분쟁 해결이 양측은 물론 각자의 사업, 고객, 이해관계자 모두에게 최선의 이익이 된다고 강조했다. 이번 해결은 지속적인 소송과 관련된 불확실성, 업무 차질 및 막대한 비용을 제거한다.

튤립 이노베이션 소개

튤립 이노베이션(Tulip Innovation Kft.)은 튤립 라이선싱 기업 그룹의 일원으로, 유럽 배터리 제조의 중심지인 헝가리를 거점으로 리튬이온 배터리 프로그램을 관리하고 있다. 모든 튤립 그룹 프로그램은 수십 년의 경험, 강력한 업계 네트워크의 독자적인 결합, 특허 라이선스 협상 및 관리 전문성을 갖춘 라이선싱 전문가 팀을 중심으로 구축됐다. 튤립의 미션은 특허 기술을 구현하는 기업들과 협력해 해당 기업들의 운영이 튤립의 강력한 IP 포트폴리오에 접근할 수 있도록 보장하는 것이다. 추가 정보는 www.tulipinnovation.com에서 확인할 수 있다.

신왕다 일렉트로닉 소개

신왕다 일렉트로닉(Sunwoda Electronic Co. Ltd)은 1997년 설립되어 2011년 선전 증권거래소에 상장됐다(종목 코드: 300207). 2022년에는 SIX 스위스 증권거래소(SIX Swiss Exchange)에 글로벌 예탁증서(GDR)를 성공적으로 발행했다. 현재 신왕다는 리튬이온 배터리 업계의 글로벌 리더로 자리매김하고 있다.

SOURCE Tulip Innovation KFT