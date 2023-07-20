TUMI объявляет о втором глобальном партнерстве с Tottenham Hotspur

TUMI поддержит футбольный клуб в предсезонном турне по Азиатско-Тихоокеанскому региону

НЬЮ-ЙОРК, 20 июля 2023 г. /PRNewswire/ -- Сегодня мировой бренд в сфере туризма и активного образа жизни TUMI и футбольный клуб Tottenham Hotspur Football Club объявили о своем втором глобальном партнерстве, назначив TUMI официальным партнером предсезонного турне клуба по Азиатско-Тихоокеанскому региону после успешного прошлогоднего партнерства в Корее.

В этом году TUMI будет поддерживать команду на протяжении всего ее тура по Азиатско-Тихоокеанскому региону, посетив Перт, Бангкок и Сингапур, а также проведя специальные празднования, запланированные в Сингапуре с 23 по 26 июля. В том числе состоится эксклюзивное рекламное мероприятие в магазине TUMI в торговом центре ION в Сингапуре, где выступят представители бренда и игроки Tottenham Hotspur Сон Хын Мин (Son Heung-Min) и Ришарлисон (Richarlison). Они будут раздавать автографы и подарки покупателям и фотографироваться с ними.

«Компания TUMI очень рада снова участвовать в предсезонном турне клуба, чтобы поддержать наших представителей Сон Хын Мина и Ришарлисона вместе с их товарищами по команде. В TUMI мы стремимся создавать продукцию для активного образа жизни с высококачественными аксессуарами. Мы рады снарядить клуб в их путешествии, помогая проявить себя наилучшим образом еще до того, как игроки выйдут на поле», — заявила Джилл Кризельман (Jill Krizelman), старший вице-президент TUMI по глобальному маркетингу и электронной коммерции.

TUMI снова предоставит сумки и багаж для игроков Tottenham Hotspur, при этом каждый член команды получит персонализированные продукты, которые помогут сделать их предсезонные путешествия функциональными и легкими. Спортсмены получили изделия из самых популярных коллекций TUMI, в том числе рюкзак Alpha Bravo Search, расширяемый чемодан для путешествий «19 градусов» из поликарбоната, четырехколесная складная туристическая сумка Alpha 3 International и портфель-органайзер Alpha.

Эбигейл Маршалл-Кокс (Abigail Marshall-Cox), руководитель отдела стратегического партнерства Tottenham Hotspur, отметила: «После успеха нашего партнерства во время прошлогоднего корейского тура мы очень рады снова работать с TUMI, чтобы поддержать наших игроков и персонал во время посещения трех разных городов в Азиатско-Тихоокеанском регионе в этом предсезонном турне. Наши команды снабжены продукцией высочайшего качества, которые помогут в наших поездках с их насыщенным графиком».

Изучайте товары и делайте покупки на сайте TUMI.com и в магазинах TUMI по всему миру. Для получения дополнительной информации о партнерских проектах, капсульных коллекциях, совершенстве дизайна и многом другом посетите сайт.

Информация о компании TUMI

Начиная с 1975 года компания TUMI выпускает аксессуары класса люкс для бизнеса, путешествий и работы, созданные, чтобы улучшать, облегчать и украшать все аспекты жизни в пути. Сочетая безупречную функциональность с духом изобретательности, компания стремится сделать комфортнее жизнь путешественников, став надежным партнером мобильных и творческих людей, идущих к своей цели. Более подробная информация о компании TUMI представлена на ее сайте по адресу: TUMI.com.

TUMI и логотип TUMI являются зарегистрированными товарными знаками компании Tumi, Inc. © 2023 Tumi, Inc.

Контакты TUMI для прессы

Александра Гиллис (Alexandra Gillis)

— руководитель отдела общественных связей

: [email protected]

TUMI

Николь Коласанто (Nicole Colasanto)

[email protected]

SHADOW

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/2157589/TUMI_Tottenham_Hotspur_Partnership_Logo.jpg

SOURCE Tumi, Inc.