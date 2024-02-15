TUMI ПРЕДСТАВЛЯЕТ НОВЫЕ МОДЕЛИ В КОЛЛЕКЦИИ 19 DEGREE ALUMINUM С УЧАСТИЕМ СОН ХЫН МИНА

News provided by

Tumi, Inc.

15 Feb, 2024, 09:00 ET

Эта новая глава кампании Essentially Beautiful посвящена новым стилям 19 Degree Aluminum, включая Backpack, Compact Carry-On, Briefcase и Minaudiere.

НЬЮ-ЙОРК, 15 февраля 2024 г. /PRNewswire/ -- Сегодня международный бренд для туризма и образа жизни TUMI впервые представляет свою новую кампанию легендарной коллекции 19 Degree Aluminum с участием вернувшегося глобального амбассадора TUMI и футболиста Сон Хын-Мина (Son Heung-Min). Визуально революционная кампания посвящена расширению коллекции 19 Degree Aluminum collection – Backpack, Compact Carry-on, Briefcase и Minaudiere – с добавлением футуристических поверхностей в холодных тонах и смелых текстурных элементов в качестве прямого оммажа легендарному стилю коллекции.

Последняя кампания TUMI на данный момент является самой смелой. Видео кампании представляет Сона и его 19 Degree Aluminum Backpack в абстрактном пространстве, которое переносит их в различные миры, каждый из которых представляет особенности коллекции 19 Degree Aluminum. Благодаря невероятной графике и современным текстурным элементам кампания переносит зрителя в завораживающий абстрактный мир, который напоминает о легендарной коллекции 19 Degree Aluminum вместе с Сон Хын-Мином. Сочетание инновационных визуальных эффектов и абстрактной атмосфере дает зрителям ощущение в стиле Essentially Beautiful, как будто вместе с TUMI ваш мир не перестает меняться.

«TUMI с радостью сообщает о новой революционной кампании 19 Degree с участием  Сон Хын-Мина, одного из глобальных амбассадоров TUMI, — заявила старший вице-президент TUMI по электронной коммерции и маркетингу Джилл Кризельман (Jill Krizelman). — С помощью этой кампании мы хотели показать очередную эволюцию рюкзаков в нашем новом понимании 19 Degree Aluminum, демонстрирующем современный дизайн, инновационный стиль и наше стремление к техническому новаторству. Эта креативная стратегия показывает именно это и продолжает способствовать развитию TUMI как лидера бесконечной эволюции».

Рюкзак 19 Degree Aluminum Backpack — первый в своем роде, разработанный с кожаной вставкой сзади и фирменными контурами 19 Degree. Новый компактный чемодан демонстрирует фирменный стиль 19 Degree в компактном, но не менее прогрессивном чемодане, который идеально подойдет бизнесменам, которым нужен небольшой багаж. Minaudiere больше относится к модным товарам и выпускается в трех цветовых гаммах с двумя съемными ремешками; многофункциональный стиль подойдет для вечеринок и особых случаев. Портфель 19 Degree Aluminum Briefcase впечатляет с любого угла обзора: легендарные изгибы с 19-градусными углами и надежность алюминия переосмыслены в этом элегантном портфеле.

Коллекция 19 Degree Aluminum доступна на сайте TUMI.com и в магазинах TUMI по всему миру.

О компании TUMI 
С 1975 года компания TUMI создавала элитные предметы для бизнеса, путешествий и удобства мирового уровня, предназначенные для улучшения, упрощения и украшения всех аспектов жизни в пути. Совмещая безукоризненную функциональность с оригинальностью, мы стремимся помогать в поездках и быть бессменным партнером для тех, кто является источником энергии и создает что-то, следуя за своей страстью. Чтобы узнать больше о TUMI, посетите TUMI.com и следите за нами на InstagramTikTokFacebook и YouTube.

TUMI и логотип TUMI являются зарегистрированными товарными знаками компании Tumi, Inc. © Tumi, Inc., 2024.

Контакты TUMI для СМИ
Александра Гиллис (Alexandra Gillis)
TUMI
[email protected]

Хейли Холдрен (Hailey Hauldren)
SHADOW
[email protected]

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2329006/TUMI__SS24_Son_TALENT_19DAlum_Bkpk_Silver.jpg
Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/214382/tumi_logo.jpg 

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