TUMI ПОКАЗАЛА НОВЫЕ КОЛЛЕКЦИИ ALPHA В РАМКАХ РАСШИРЕНИЯ КАМПАНИИ "ESSENTIALLY BEAUTIFUL".

News provided by

Tumi, Inc.

20 Sep, 2023, 09:00 ET

TUMI ПРЕДСТАВИЛА НОВЫЕ КОЛЛЕКЦИИ ALPHA В РАМКАХ РАСШИРЕНИЯ КАМПАНИИ "ESSENTIALLY BEAUTIFUL". 

Кампания представила новые коллекции Alpha X и Alpha Hybrid и вновь подтвердила уникальность дизайна TUMI, доказавшего свое превосходство.

НЬЮ-ЙОРК, 20 сентября 2023 г. /PRNewswire/ -- Международная компания TUMI, специализирующаяся на создании товаров для туризма и активного образа жизни, представила расширенную линейку коллекций Alpha в рамках кампании Осень 2023 Essentially Beautiful (Суть красоты). Кампания демонстрирует тщательно продуманные и разработанные детали изделий, входящих в состав коллекций Alpha X и Alpha Hybrid. Компания TUMI зарегистрировала более 600 патентов и дизайнерских разработок по всему миру, уделяя особое внимание уникальному дизайну, который позволяет создавать не только красивые, но и функциональные сумки.

Continue Reading
Alpha X with PX6 material, our strongest fabric to date.
Alpha X with PX6 material, our strongest fabric to date.
Alpha Hybrid and its patented Dual Recess Wheels
Alpha Hybrid and its patented Dual Recess Wheels

Новая линейка кампании Essentially Beautiful вновь подчеркивает уникальность бренда TUMI. Представляя одну из самых известных и полюбившихся коллекций бренда в новом свете, TUMI демонстрирует инновационность своих изделий, материалов и запатентованных разработок.

"Мы постоянно совершенствуемся и развиваем себя и свои коллекции, создавая продукты с высокими функциональными свойствами, которые не только удовлетворяют, но и превосходят потребности наших клиентов", - заявил Виктор Санц (Victor Sanz), креативный директор TUMI. "Коллекция Alpha X не только свидетельствует о нашей неизменной приверженности к точности и деталям, но и является примером нашего неустанного стремления к непревзойденному качеству и долговечности, пополняя нашу базовую коллекцию Alpha, в которой наши путешественники могут быть уверены".

Коллекция Alpha X, представленная этой осенью и прошедшая все 40 тестов TUMI на прочность, является самой износоустойчивой на сегодняшний день. Она изготовлена из материала PX6 - сверхпрочной ткани, обладающей уникальным сочетанием высокой степени надежности и термостойкости. Чемодан также отличается улучшенной отделкой, состоящей из смешанных твердых и мягких боковых поверхностей, и фурнитурой из пушечной бронзы.

Новая коллекция Alpha Hybrid оснащена ручкой X-Brace 45®, телескопической системой из авиационного алюминия, способной выдержать любые наклоны, повороты и асфальт, а также двойными колесами с углублениями, которые обеспечивают плавный ход. Сочетание фирменного дизайна Alpha и баллистического нейлона FXT с поликарбонатной оболочкой позволяет создать более легкую и сверхпрочную конструкцию, а превосходная жесткая структура Alpha Hybrid и инновационный пошив из мягких материалов обеспечивают максимальную легкость и надежность во время деловых поездок.

В рамках кампании также была представлена коллекция TEGRA-LITE®, в которой используется революционный материал Tegris®. Он обеспечивает исключительную прочность и высокие эксплуатационные характеристики.

Следите за новостями о том, как TUMI привносит в свою продукцию суть красоты: TUMITravel. Покупайте новые коллекции Alpha, доступные в магазинах TUMI и на сайте TUMI.com по всему миру.

Информация о компании TUMI 
Начиная с 1975 года компания TUMI выпускает аксессуары класса люкс для бизнеса, путешествий и работы, созданные, чтобы улучшать, облегчать и украшать все аспекты жизни в пути. Сочетая безупречную функциональность с духом изобретательности, компания стремится сделать комфортнее жизнь путешественников, став надежным партнером мобильных и творческих людей, идущих к своей цели. Более подробная информация о компании TUMI представлена на ее сайте по адресу: TUMI.com.

TUMI и логотип TUMI являются зарегистрированными товарными знаками компании Tumi, Inc. © 2023 Tumi, Inc.

Контакты TUMI для прессы
Александра Гиллис (Alexandra Gillis)
- руководитель отдела общественных связей
[email protected]
TUMI

Николь Коласанто (Nicole Colasanto)
[email protected]
SHADOW

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2205558/MicrosoftTeams_image__20.jpg
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2205559/MicrosoftTeams_image__19.jpg
Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/214382/tumi_logo.jpg

SOURCE Tumi, Inc.

Also from this source

TUMI PRESENTA SUS NUEVAS COLECCIONES ALPHA A TRAVÉS DE UNA EXTENSIÓN DE SU CAMPAÑA "ESSENTIALLY BEAUTIFUL".

TUMI APRESENTA SUAS NOVAS COLEÇÕES ALPHA ATRAVÉS DE UMA EXTENSÃO DE SUA CAMPANHA 'ESSENTIALLY BEAUTIFUL'

Explore

More news releases in similar topics

PRN Top Stories Newsletters

Sign up to get PRN’s top stories and curated news delivered to your inbox weekly!

Thank you for subscribing!

By signing up you agree to receive content from us.
Our newsletters contain tracking pixels to help us deliver unique content based on each subscriber's engagement and interests. For more information on how we will use your data to ensure we send you relevant content please visit our PRN Consumer Newsletter Privacy Notice. You can withdraw your consent at any time in the footer of every email you'll receive. Mit Ihrer Anmeldung erklären Sie sich damit einverstanden, Inhalte von uns zu erhalten.
Unsere Newsletter enthalten Zählpixel, die die Lieferung einzigartiger Inhalte in Bezug auf das Abonnement und die Interessen der einzelnen Abonnenten ermöglichen. Weitere Informationen über die Verwendung Ihrer Daten im Hinblick auf die Zusendung von relevanten Inhalten, finden Sie in unserer PRN Consumer Newsletter Privacy Notice. Ihre Zustimmung können Sie jederzeit in der Fußzeile jeder erhaltenen E-Mail widerrufen. En vous inscrivant à la newsletter, vous consentez à la réception de contenus de notre part.
Notre newsletter contient des pixels espions nous permettant la fourniture à chaque abonné, d’un contenu unique en lien avec ses souscriptions et intérêts. Pour de plus amples informations sur l’utilisation faite de vos données en vue de l’envoi des contenus concernés, nous vous invitons à consulter la politique de confidentialité disponible à partir du lien suivant PRN Consumer Newsletter Privacy Notice. Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement par le biais des informations situées au bas de chaque e-mail reçu. Регистрирайки се, Вие се съгласявате да получавате информационно съдържание от нас. Нашите бюлетини съдържат проследяващи пиксели, които ни помагат да предоставяме уникално съдържание въз основа на ангажираността и интересите на всеки абонат. За повече информация относно начина, по който ще използваме Вашите данни, за да гарантираме, че Ви изпращаме подходящо съдържание, моля, направете справка с нашето Уведомление за поверителност на потребителския бюлетин на PRN. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време в долния колонтитул на всеки от имейлите, които ще получите.