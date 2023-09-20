TUMI ПОКАЗАЛА НОВЫЕ КОЛЛЕКЦИИ ALPHA В РАМКАХ РАСШИРЕНИЯ КАМПАНИИ "ESSENTIALLY BEAUTIFUL".
20 Sep, 2023, 09:00 ET
TUMI ПРЕДСТАВИЛА НОВЫЕ КОЛЛЕКЦИИ ALPHA В РАМКАХ РАСШИРЕНИЯ КАМПАНИИ "ESSENTIALLY BEAUTIFUL".
Кампания представила новые коллекции Alpha X и Alpha Hybrid и вновь подтвердила уникальность дизайна TUMI, доказавшего свое превосходство.
НЬЮ-ЙОРК, 20 сентября 2023 г. /PRNewswire/ -- Международная компания TUMI, специализирующаяся на создании товаров для туризма и активного образа жизни, представила расширенную линейку коллекций Alpha в рамках кампании Осень 2023 Essentially Beautiful (Суть красоты). Кампания демонстрирует тщательно продуманные и разработанные детали изделий, входящих в состав коллекций Alpha X и Alpha Hybrid. Компания TUMI зарегистрировала более 600 патентов и дизайнерских разработок по всему миру, уделяя особое внимание уникальному дизайну, который позволяет создавать не только красивые, но и функциональные сумки.
Новая линейка кампании Essentially Beautiful вновь подчеркивает уникальность бренда TUMI. Представляя одну из самых известных и полюбившихся коллекций бренда в новом свете, TUMI демонстрирует инновационность своих изделий, материалов и запатентованных разработок.
"Мы постоянно совершенствуемся и развиваем себя и свои коллекции, создавая продукты с высокими функциональными свойствами, которые не только удовлетворяют, но и превосходят потребности наших клиентов", - заявил Виктор Санц (Victor Sanz), креативный директор TUMI. "Коллекция Alpha X не только свидетельствует о нашей неизменной приверженности к точности и деталям, но и является примером нашего неустанного стремления к непревзойденному качеству и долговечности, пополняя нашу базовую коллекцию Alpha, в которой наши путешественники могут быть уверены".
Коллекция Alpha X, представленная этой осенью и прошедшая все 40 тестов TUMI на прочность, является самой износоустойчивой на сегодняшний день. Она изготовлена из материала PX6 - сверхпрочной ткани, обладающей уникальным сочетанием высокой степени надежности и термостойкости. Чемодан также отличается улучшенной отделкой, состоящей из смешанных твердых и мягких боковых поверхностей, и фурнитурой из пушечной бронзы.
Новая коллекция Alpha Hybrid оснащена ручкой X-Brace 45®, телескопической системой из авиационного алюминия, способной выдержать любые наклоны, повороты и асфальт, а также двойными колесами с углублениями, которые обеспечивают плавный ход. Сочетание фирменного дизайна Alpha и баллистического нейлона FXT с поликарбонатной оболочкой позволяет создать более легкую и сверхпрочную конструкцию, а превосходная жесткая структура Alpha Hybrid и инновационный пошив из мягких материалов обеспечивают максимальную легкость и надежность во время деловых поездок.
В рамках кампании также была представлена коллекция TEGRA-LITE®, в которой используется революционный материал Tegris®. Он обеспечивает исключительную прочность и высокие эксплуатационные характеристики.
Следите за новостями о том, как TUMI привносит в свою продукцию суть красоты: TUMITravel. Покупайте новые коллекции Alpha, доступные в магазинах TUMI и на сайте TUMI.com по всему миру.
Информация о компании TUMI
Начиная с 1975 года компания TUMI выпускает аксессуары класса люкс для бизнеса, путешествий и работы, созданные, чтобы улучшать, облегчать и украшать все аспекты жизни в пути. Сочетая безупречную функциональность с духом изобретательности, компания стремится сделать комфортнее жизнь путешественников, став надежным партнером мобильных и творческих людей, идущих к своей цели. Более подробная информация о компании TUMI представлена на ее сайте по адресу: TUMI.com.
TUMI и логотип TUMI являются зарегистрированными товарными знаками компании Tumi, Inc. © 2023 Tumi, Inc.
Контакты TUMI для прессы
Александра Гиллис (Alexandra Gillis)
- руководитель отдела общественных связей
[email protected]
TUMI
Николь Коласанто (Nicole Colasanto)
[email protected]
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SOURCE Tumi, Inc.
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