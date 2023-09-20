TUMI ПОКАЗАЛА НОВЫЕ КОЛЛЕКЦИИ ALPHA В РАМКАХ РАСШИРЕНИЯ КАМПАНИИ "ESSENTIALLY BEAUTIFUL".

TUMI ПРЕДСТАВИЛА НОВЫЕ КОЛЛЕКЦИИ ALPHA В РАМКАХ РАСШИРЕНИЯ КАМПАНИИ "ESSENTIALLY BEAUTIFUL".

Кампания представила новые коллекции Alpha X и Alpha Hybrid и вновь подтвердила уникальность дизайна TUMI, доказавшего свое превосходство.

НЬЮ-ЙОРК, 20 сентября 2023 г. /PRNewswire/ -- Международная компания TUMI, специализирующаяся на создании товаров для туризма и активного образа жизни, представила расширенную линейку коллекций Alpha в рамках кампании Осень 2023 Essentially Beautiful (Суть красоты). Кампания демонстрирует тщательно продуманные и разработанные детали изделий, входящих в состав коллекций Alpha X и Alpha Hybrid. Компания TUMI зарегистрировала более 600 патентов и дизайнерских разработок по всему миру, уделяя особое внимание уникальному дизайну, который позволяет создавать не только красивые, но и функциональные сумки.

Alpha X with PX6 material, our strongest fabric to date. Alpha Hybrid and its patented Dual Recess Wheels

Новая линейка кампании Essentially Beautiful вновь подчеркивает уникальность бренда TUMI. Представляя одну из самых известных и полюбившихся коллекций бренда в новом свете, TUMI демонстрирует инновационность своих изделий, материалов и запатентованных разработок.

"Мы постоянно совершенствуемся и развиваем себя и свои коллекции, создавая продукты с высокими функциональными свойствами, которые не только удовлетворяют, но и превосходят потребности наших клиентов", - заявил Виктор Санц (Victor Sanz), креативный директор TUMI. "Коллекция Alpha X не только свидетельствует о нашей неизменной приверженности к точности и деталям, но и является примером нашего неустанного стремления к непревзойденному качеству и долговечности, пополняя нашу базовую коллекцию Alpha, в которой наши путешественники могут быть уверены".

Коллекция Alpha X, представленная этой осенью и прошедшая все 40 тестов TUMI на прочность, является самой износоустойчивой на сегодняшний день. Она изготовлена из материала PX6 - сверхпрочной ткани, обладающей уникальным сочетанием высокой степени надежности и термостойкости. Чемодан также отличается улучшенной отделкой, состоящей из смешанных твердых и мягких боковых поверхностей, и фурнитурой из пушечной бронзы.

Новая коллекция Alpha Hybrid оснащена ручкой X-Brace 45®, телескопической системой из авиационного алюминия, способной выдержать любые наклоны, повороты и асфальт, а также двойными колесами с углублениями, которые обеспечивают плавный ход. Сочетание фирменного дизайна Alpha и баллистического нейлона FXT с поликарбонатной оболочкой позволяет создать более легкую и сверхпрочную конструкцию, а превосходная жесткая структура Alpha Hybrid и инновационный пошив из мягких материалов обеспечивают максимальную легкость и надежность во время деловых поездок.

В рамках кампании также была представлена коллекция TEGRA-LITE®, в которой используется революционный материал Tegris®. Он обеспечивает исключительную прочность и высокие эксплуатационные характеристики.

Следите за новостями о том, как TUMI привносит в свою продукцию суть красоты: TUMITravel. Покупайте новые коллекции Alpha, доступные в магазинах TUMI и на сайте TUMI.com по всему миру.

Информация о компании TUMI

Начиная с 1975 года компания TUMI выпускает аксессуары класса люкс для бизнеса, путешествий и работы, созданные, чтобы улучшать, облегчать и украшать все аспекты жизни в пути. Сочетая безупречную функциональность с духом изобретательности, компания стремится сделать комфортнее жизнь путешественников, став надежным партнером мобильных и творческих людей, идущих к своей цели. Более подробная информация о компании TUMI представлена на ее сайте по адресу: TUMI.com.

TUMI и логотип TUMI являются зарегистрированными товарными знаками компании Tumi, Inc. © 2023 Tumi, Inc.

Контакты TUMI для прессы

Александра Гиллис (Alexandra Gillis)

- руководитель отдела общественных связей

[email protected]

TUMI

Николь Коласанто (Nicole Colasanto)

[email protected]

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SOURCE Tumi, Inc.