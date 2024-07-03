Türk Hava Yolları Dört Boeing 777 Freighter Daha Sipariş Ettti

İSTANBUL, 3 Temmuz 2024 /PRNewswire/ -- Boeing [NYSE: BA] ve Türk Hava Yolları, havayolu şirketinin küresel hava kargo pazarındaki konumunu daha da güçlendirecek dört adet 777 Freighter siparişini bugün duyurdu. Bu siparişle birlikte Türk Hava Yolları 12 adet 777 Freighter kullanacak.

Türk Hava Yolları Kargo Başkanı Ali Türk, "Kargo filomuzu genişletmeye yönelik bu yeni yatırım, hava kargo hizmetlerine yönelik artan küresel talebi karşılama konusundaki kararlılığımızın altını çiziyor" dedi. "Bu Boeing 777 Freighter'ların katılımı sadece operasyonel kabiliyetlerimizi arttırmakla kalmayacak, aynı zamanda dünyanın dört bir yanındaki müşterilerimize sunduğumuz benzersiz hizmet ve verimlilikle lider konumumuzu korurken, dünya çapında hava kargo sektörünün zirvesine ulaşma yönündeki stratejik vizyonumuzun bir başka adımı olacaktır."

Türk Hava Yolları'nın ilave 777 Freighter alımı, e-ticaretin hızla büyümesi ve dünya genelinde verimli ve güvenilir taşımacılık ihtiyacı nedeniyle artan kargo hizmetlerine yönelik artan talebi karşılamasına yardımcı olacak. Yeni kargo uçakları, Türk Hava Yolları'nın kargo operasyonlarını optimize etmesini, maliyetleri düşürmesini ve ürünleri dünyanın dört bir yanındaki varış noktalarına zamanında ulaştırmasını sağlayacak.

"Türk Hava Yolları ile uzun süredir devam eden ortaklığımızı sürdürmekten ve Boeing 777 Freighter'ların eklenmesiyle kargo operasyonlarının genişlemesini desteklemekten gurur duyuyoruz" dedi Paul Righi, Boeing Avrasya Ticari Satışlar Başkan Yardımcısı. "777 Freighter'ın taşıma kapasitesi, menzili ve esnekliği, Türk Hava Yolları'nın operasyonel verimliliği en üst düzeye çıkarırken olağanüstü müşteri hizmetleri sunmasını sağlayacak."

Boeing 777 Freighter, 102 metrik ton (112 ton) azami yük taşıma kapasitesi ve 9.200 kilometre (4.970 deniz mili) menzili ile dünyanın en yetenekli çift motorlu kargo uçağıdır.

777 Freighter, 265'ten fazla teslimatla Boeing'in tüm zamanların en çok satan kargo uçağıdır. Kargo uçaklarında pazar lideri olan Boeing, yeni üretim ve dönüştürülmüş uçaklar da dahil olmak üzere dünya çapındaki özel kargo uçağı kapasitesinin %90'ından fazlasını sağlamaktadır.

Türk Hava Yolları, kargo uçaklarının yanı sıra 777-300ER (Extended Range), Yeni Nesil 737, 737 MAX ve 787 Dreamliner'dan oluşan bir Boeing uçak filosu işletmektedir.

Lider bir küresel havacılık şirketi olan Boeing, 150'den fazla ülkedeki müşterileri için ticari uçaklar, savunma ürünleri ve uzay sistemleri geliştirmekte, üretmekte ve hizmet vermektedir. ABD'nin önde gelen ihracatçılarından biri olan şirket, ekonomik fırsatları, sürdürülebilirliği ve toplumsal etkiyi geliştirmek için küresel bir tedarikçi tabanının yeteneklerinden yararlanıyor. Boeing'in çeşitliliğe sahip ekibi, gelecek için inovasyon yapmaya, sürdürülebilirlikle liderlik etmeye ve şirketin temel değerleri olan emniyet, kalite ve dürüstlüğe dayalı bir kültür geliştirmeye kendini adamıştır. Ekibimize katılın ve hedefinizi boeing.com/careers adresinde bulun.

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