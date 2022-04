Turki Al-Sheikh überreicht den Gewinnern des Scent of Speech „Otr Elkalam" die wertvollen Preise des internationalen Wettbewerbs

In der letzten Folge von Scent of Speech (Otr Elkalam), die sich durch die ethnische Vielfalt der Teilnehmer auszeichnete, gewann der marokkanische Teilnehmer Younes Mustafa Gharbi den ersten Platz in der Kategorie Koranrezitation und erhielt dafür einen Geldpreis von 5 Millionen SAR (1.333.300 $), während der britische Teilnehmer Mohammed Ayoub Asif für den zweiten Platz 2 Millionen SAR (530.500 $) erhielt. Der bahrainische Teilnehmer Mohammad Mujahid gewann 1 Million SAR (266.600 $) für den dritten Platz. Der iranische Kandidat Seyed Jassem Mousavi belegte den vierten Platz und erhielt 500.000 SAR (133.300 $).