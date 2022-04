Turki Al-Sheikh remet aux gagnants du Scent of Speech « Otr Elkalam » les prix prestigieux de la compétition internationale

Dans le dernier épisode de l'émission Scent of Speech (Otr Elkalam), qui s'est distinguée par la diversité ethnique des participants, le Marocain Younes Mustafa Gharbi a remporté la première place dans la catégorie récitation du Saint Coran et s'est vu attribué une récompense financière de 5 millions de SAR (1 333 300 $), tandis que le Britannique Mohammed Ayoub Asif a remporté 2 millions de SAR (530 500 $) pour sa deuxième place. Le concurrent bahreïni Mohammad Mujahid a remporté 1 million de SAR (266 600 $) pour sa troisième place. Le candidat iranien Seyed Jassem Mousavi a remporté la quatrième place et a perçu 500 000 SAR (133 300 $).

Dans la catégorie appel à la prière, les deux concurrents turcs, Muhsin Kara et Albijan Celik, sont arrivés premier et deuxième. Kara a remporté la première place et a reçu 2 millions de SAR (533 200 $), tandis que Celik a remporté la deuxième place et a reçu 1 million de SAR (266 600 $). La troisième place est revenue au concurrent saoudien Abdul Rahman bin Adel, qui a reçu 500 000 SAR (133 300 $), tandis que l'autre concurrent saoudien, Anas Al-Rahili, a remporté la quatrième place et a reçu 250 000 SAR (66 650 $).

Au cours de la cérémonie de remise des prix, M. Al-Sheikh a annoncé la reconduction de la compétition l'année prochaine, avec un nombre différent de participants de divers pays du monde. La compétition actuelle a vu des participants talentueux dans la récitation du Saint Coran et l'appel à la prière.

Il s'agit de l'un des concours les plus importants lancés par la General Entertainment Authority pendant le Ramadan, qui a également été partagé sur la chaîne YouTube de la compétition https://www.youtube.com/c/OtrElkalam/videos . Son contenu est adapté à la spiritualité du mois, et ses normes et dispositions qui renforcent la compétitivité, par le biais d'étapes et de classifications à travers lesquelles des procédures de qualification sont effectuées garantissent que les talents les mieux qualifiés atteignent les étapes finales.

Cette compétition passionnante a reçu le soutien de récitants et de muezzins du monde entier, car il s'agit de l'une des compétitions les plus difficiles et les plus importantes au monde, notamment parce qu'elle accueille un groupe de juges parmi les plus célèbres des compétitions coraniques internationales.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1801120/Syaq_Co1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1801121/Syaq_Co2.jpg

