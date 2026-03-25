Tuya Smart bringt TuyaClaw auf den Markt - immer noch dieselbe „Kralle", aber sie erledigt tatsächlich Hausarbeit

NEW YORK, 25. März 2026 /PRNewswire/ -- Tuya Smart (NYSE: TUYA, HKEX: 2391), ein globaler Anbieter von KI-Cloud-Plattformdiensten, hat offiziell TuyaClaw vorgestellt, den KI-Agenten, der die digitale und die physische Welt miteinander verbindet. Aufbauend auf der OpenClaw-Architektur senkt es die Einführungshürden erheblich und kombiniert dabei die Funktionen eines „digitalen Mitarbeiters" und eines „Haushaltsmanagers", wodurch der Nutzen der KI von Bildschirmen auf reale Umgebungen ausgeweitet wird.

Der jüngste Aufstieg von OpenClaw signalisiert einen Wandel vom „KI-Chat" hin zu KI-Agenten, die Aufgaben ausführen, doch die breite Akzeptanz wird nach wie vor durch komplexe Bereitstellung, Modellintegration und die Einrichtung von Fähigkeiten eingeschränkt. Gleichzeitig sind die meisten KI-Agenten noch immer auf Bildschirme beschränkt – sie können zwar digitale Aufgaben wie das Verfassen von E-Mails oder die Buchung von Flügen bewältigen, sind jedoch nicht in der Lage, mit physischen Geräten zu interagieren, was eine kritische Lücke zwischen KI und der realen Welt hinterlässt.

TuyaClaw: KI-Agenten vom Bildschirm in den Alltag bringen

Während OpenClaw die autonome Aufgabenausführung in die Hände von Technikbegeisterten legte, macht TuyaClaw diese Fähigkeit für Mainstream-Nutzer zugänglich. Sie senkt die Einstiegshürde drastisch und verwandelt KI-Agenten von Nischenwerkzeugen in für jedermann zugängliche Lösungen.

Geringere Bereitstellungshürden durch Einrichtung „innerhalb von Minuten"

Derzeit stellt die Bereitstellung von OpenClaw für die meisten Nutzer nach wie vor eine technische Herausforderung dar. Tuya bietet eine Ein-Klick-Installationslösung, die stundenlange komplexe Konfigurationen auf wenige Minuten verkürzt, sodass Nutzer TuyaClaw schnell installieren und nutzen können.

Neu gestaltete Benutzererfahrung mit One-Stop-Services

TuyaClaw nutzt ein Abonnementmodell, das die Komplexität der Modellauswahl, API-Integration und plattformübergreifenden Abrechnung beseitigt. Mit einem einzigen Abonnement können Nutzer frei zwischen sieben führenden großen Modellen – darunter ChatGPT und Gemini – sowie Dutzenden von Modellvarianten wechseln. Zudem bietet es über 3.200 einsatzbereite Skills für Szenarien in den Bereichen Smart Home, Büroautomation und Datenrecherche.

Gleichzeitig stellt TuyaClaw sowohl eine lokale als auch eine Cloud-Version bereit. Die lokale Version stellt sicher, dass alle Vorgänge und die Datenverarbeitung lokal abgewickelt werden, während die Cloud-Version einen 24/7-AI-Betrieb ermöglicht, ohne lokale Ressourcen zu beanspruchen.

KI-Agenten für die Verwaltung Ihres Alltags

OpenClaw agiert in der digitalen Welt, versendet E-Mails, bucht Flüge und verfasst Berichte – bleibt dabei jedoch auf bildschirmbasierte Interaktionen beschränkt.

TuyaClaw hingegen ermöglicht es der KI, Aufgaben in alltäglichen Szenarien, einschließlich der häuslichen Umgebung, auszuführen. Sie kann sowohl digitale Schnittstellen (Browser und Desktop-Anwendungen) als auch physische Geräte (Smart-Home- und Büroausstattung) steuern, wodurch die digitale und die physische Welt miteinander verbunden werden und praktische Unterstützung im Alltag geboten wird.

Möglich wird dies durch Tuya's offenes und neutrales globales Ökosystem, das über 3.000 Produktkategorien und Hunderte Millionen vernetzter Geräte umfasst, sodass TuyaClaw etablierte Heimszenarien nahtlos verwalten kann, ohne dass Nutzer bei Null anfangen müssen.

TuyaClaw ermöglicht eine nahtlose Integration in Wohn- und Büroumgebungen:

Wenn Sie sagen: „Bereite meine Kundenpräsentation für 15 Uhr vor", fungiert TuyaClaw sowohl als digitaler Mitarbeiter als auch als Hausverwalter.

Auf dem Bildschirm erstellt es eine Zusammenfassung der Präsentation und versendet Benachrichtigungen über Telegram oder Discord;

hinter den Kulissen stellt es die Klimaanlage im Besprechungsraum auf 24 °C ein, schaltet die Beleuchtung in den Präsentationsmodus und senkt automatisch die Projektionsleinwand.

Von Hey Tuya zu TuyaClaw: Stärkung der KI-nativen Plattformfunktionen und des Ökosystems

Während der CES 2026 stellte Tuya den KI-Lebensassistenten „Hey Tuya" vor, der geräteübergreifende Konnektivität, Kurz- und Langzeitgedächtnis sowie eine tiefe Integration mit einer Vielzahl von „Powered by Tuya"-Geräten unterstützt, um physische Umgebungen aktiv wahrzunehmen und zu bedienen.

TuyaClaw stellt eine Erweiterung der Funktionen und des Ökosystems der physischen KI-nativen Plattform von Tuya dar. Sie ergänzt OpenClaw-Funktionen wie die Ausführung von Aufgaben mit langfristigem Horizont, mehrstufige Planung und anwendungsübergreifende Vorgänge und wird in Kürze tief in Hey Tuya integriert werden.

Derzeit umfasst das Tuya-Ökosystem über 3.000 Kategorien von Smart-Geräten und wird bald mit dem Home Assistant-Ökosystem kompatibel sein. Das bedeutet, dass Nutzer ihre bestehenden Geräte nicht ersetzen müssen – TuyaClaw ermöglicht es der KI, im realen Leben von der „Beantwortung von Fragen" zum „Ergreifen von Maßnahmen" überzugehen.

Darüber hinaus nutzt Tuya als globales Unternehmen seine internationale Marktpräsenz und seinen Vertriebskanal, um TuyaClaw-Nutzer weltweit zu unterstützen. Mit mehr als 120.000 Vertriebskanälen, 1,8 Millionen Entwicklern und einer Präsenz in mehr als 200 Ländern und Regionen steht TuyaClaw KI-Hardware-Startups, Marken, Lösungsanbietern und Smart-Home-Enthusiasten weltweit zur Verfügung.

Da KI-Agenten zunehmend in der Lage sind, Aufgaben in der physischen Welt auszuführen, rückt die Sicherheit in den Vordergrund. Liu Longwei, Chief Information Security Officer bei Tuya, erklärte: „Angesichts potenzieller Risiken durch Skills von Drittanbietern haben wir offiziell den Tuya Skill Security Guardian eingeführt. Diese Plattform greift vor der Installation von Skills ein und nutzt drei Kerntechnologien – Bedrohungsinformationen, KI-gestützte Code-Prüfung und dynamische Sandbox-Tests –, um umfassende Sicherheitsbewertungen zu liefern. Sie wird nicht nur das Ökosystem von Tuya schützen, sondern auch als öffentlicher Sicherheitsdienst für die gesamte Branche zur Verfügung gestellt werden."

Laden Sie TuyaClaw unter https://claw.tuya.ai/ herunter und beginnen Sie noch heute mit der Erkundung. Sie können auch direkt damit über Telegram und Discord chatten.

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Informationen zu Tuya Smart

Tuya Smart (NYSE: TUYA; HKEX: 2391) ist ein weltweit führender Anbieter von KI-Cloud-Plattformdiensten, der sich dafür einsetzt, KI in den Alltag zu integrieren. Durch sein Open-Source-Entwicklungsframework TuyaOpen und universelle KI-Agent-Engines, einschließlich der KI-Agent-Entwicklungsplattform, integriert Tuya multimodale KI-Funktionen, um Hindernisse für die KI-Entwicklung abzubauen, die Verwirklichung eines KI-gesteuerten Lebensstils effizient voranzutreiben und die Integration von KI in die physische Welt zu beschleunigen. Tuya bietet innovative physische KI-Lösungen für intelligente Geräte, kommerzielle Anwendungen und Entwickler in der Industrie durch seine Cloud-Computing- und räumlichen Intelligenzfunktionen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen ein vollständiges, offenes und neutrales globales AIoT-Ökosystem. Dieser Ansatz fördert eine lebendige globale Entwickler-Community, die sich aus Marken, OEMs, KI-Agenten, Systemintegratoren und unabhängigen Softwareanbietern zusammensetzt, die zusammenarbeiten, um intelligente Lösungsökosysteme zu schaffen, die die Prinzipien der Nachhaltigkeit, Sicherheit, Effizienz, Agilität und Offenheit verkörpern.

Am 31. Dezember 2025 hatte die Tuya KI-Entwicklerplattform über 1.801.000 registrierte KI-Entwickler aus mehr als 200 Ländern und Regionen.