Tuya Smart lanza TuyaClaw: sigue siendo la misma "garra", pero ahora sí que hace tareas domésticas

NUEVA YORK, 24 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Tuya Smart (NYSE: TUYA, HKEX: 2391), proveedor global de servicios de plataforma en la nube con IA, ha lanzado oficialmente TuyaClaw, el agente de IA que conecta los mundos digital y físico. Basado en la arquitectura OpenClaw, reduce significativamente las barreras de implementación al tiempo que combina las capacidades de "empleado digital" y "administrador del hogar", extendiendo el valor de la IA de las pantallas a los entornos del mundo real.

Recientemente, el auge de OpenClaw indica un cambio del "chat con IA" a los agentes de IA que ejecutan tareas, pero su adopción generalizada sigue limitada por la complejidad de la implementación, la integración de modelos y la configuración de habilidades. Al mismo tiempo, la mayoría de los agentes de IA aún se limitan a las pantallas: capaces de realizar tareas digitales como escribir correos electrónicos o reservar vuelos, pero incapaces de interactuar con dispositivos físicos, lo que deja una brecha crucial entre la IA y el mundo real.

TuyaClaw: Llevando los agentes de IA de la pantalla a la vida cotidiana

Si OpenClaw puso la ejecución autónoma de tareas en manos de entusiastas de la tecnología, TuyaClaw lleva esta capacidad al público general. Reduce drásticamente la barrera de entrada, transformando los agentes de IA de herramientas especializadas en soluciones accesibles para todos.

Menores barreras de implementación con una configuración "a nivel de minuto"

Actualmente, la implementación de OpenClaw sigue siendo un desafío técnico para la mayoría de los usuarios. Tuya ofrece una solución de instalación con un solo clic que reduce horas de configuración compleja a solo minutos, lo que permite a los usuarios instalar y comenzar a usar TuyaClaw rápidamente.

Experiencia de usuario reinventada con servicios integrales

TuyaClaw adopta un modelo de suscripción, eliminando la complejidad de la selección de modelos, la integración de API y la facturación multiplataforma. Con una sola suscripción, los usuarios pueden alternar libremente entre siete modelos líderes, como ChatGPT y Gemini, y docenas de variantes. Además, ofrece más de 3.200 habilidades listas para usar que abarcan escenarios de hogar inteligente, automatización de oficinas e investigación de datos.

TuyaClaw también ofrece versiones locales y en la nube. La versión local garantiza que todas las operaciones y el procesamiento de datos se realicen localmente, mientras que la versión en la nube permite el funcionamiento continuo de la IA sin consumir recursos locales.

Permitir que los agentes de IA gestionen tu vida doméstica

OpenClaw opera en el mundo digital, enviando correos electrónicos, reservando vuelos y redactando informes, pero se limita a interacciones basadas en pantalla.

TuyaClaw, en cambio, permite que la IA ejecute tareas en situaciones cotidianas, incluyendo el hogar. Puede controlar tanto interfaces digitales (navegadores y aplicaciones de escritorio) como dispositivos físicos (equipos inteligentes para el hogar y la oficina), conectando el mundo digital con el físico y proporcionando asistencia en tiempo real.

Esto es posible gracias al ecosistema global abierto y neutral de Tuya, que incluye más de 3.000 categorías de productos y cientos de millones de dispositivos conectados, lo que permite a TuyaClaw gestionar sin problemas los entornos domésticos ya establecidos sin que los usuarios tengan que empezar desde cero.

TuyaClaw permite una integración perfecta tanto en el hogar como en la oficina:

Cuando dices: "Prepara mi presentación para el cliente de las 3 PM", TuyaClaw actúa como asistente virtual y administrador del espacio.

En pantalla, genera un resumen de la presentación y envía notificaciones por Telegram o Discord;

En segundo plano, ajusta el aire acondicionado de la sala de reuniones a 24°C, cambia la iluminación al modo presentación y baja la pantalla del proyector automáticamente.

De Hey Tuya a TuyaClaw: Fortaleciendo las capacidades y el ecosistema de la plataforma nativa de IA

Durante CES 2026, Tuya lanzó Hey Tuya, el asistente personal con IA que admite conectividad entre dispositivos, memoria a corto y largo plazo, y una profunda integración con una gran cantidad de dispositivos Powered by Tuya para percibir y gestionar activamente los entornos físicos.

TuyaClaw representa una mejora en las capacidades y el ecosistema de la plataforma nativa de IA física de Tuya. Incorpora funciones de OpenClaw, como la ejecución de tareas a largo plazo, la planificación en varios pasos y las operaciones entre aplicaciones, y pronto se integrará profundamente con Hey Tuya.

Actualmente, el ecosistema de Tuya abarca más de 3.000 categorías de dispositivos inteligentes y pronto será compatible con el ecosistema de Home Assistant. Esto significa que los usuarios no tendrán que reemplazar sus dispositivos actuales: TuyaClaw permitirá que la IA pase de "responder preguntas" a "tomar medidas" en la vida real.

Además, como empresa global, Tuya aprovecha su presencia en el mercado internacional y su red de distribución para proporcionar soporte a los usuarios de TuyaClaw en todo el mundo. Con más de 120.000 canales de distribución, 1,8 millones de desarrolladores y cobertura en más de 200 países y regiones, TuyaClaw es accesible para empresas emergentes de hardware de IA, marcas, proveedores de soluciones y entusiastas del hogar inteligente a nivel global.

A medida que los agentes de IA adquieren la capacidad de ejecutar tareas en el mundo físico, la seguridad se vuelve fundamental. El director de seguridad de la información de Tuya, Liu Longwei, declaró: "En relación con los riesgos potenciales que introducen las Skills de terceros, hemos lanzado oficialmente Tuya Skill Security Guardian. Esta plataforma interviene antes de la instalación de la Skill, utilizando tres tecnologías clave: inteligencia de amenazas, auditoría de código basada en IA y pruebas dinámicas en entorno aislado (sandbox), para proporcionar evaluaciones de seguridad exhaustivas. No solo protegerá el ecosistema de Tuya, sino que también estará disponible como un servicio de seguridad público para toda la industria".

Descargue TuyaClaw desde https://claw.tuya.ai/ y comience a explorar hoy mismo. También puede chatear directamente con él en Telegram y Discord.

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Acerca de Tuya Smart

Tuya Smart (NYSE: TUYA; HKEX: 2391) es un proveedor líder mundial de servicios de plataforma en la nube de IA, dedicado a integrar la IA en la vida cotidiana. A través de su marco de desarrollo de código abierto TuyaOpen y sus motores universales de agentes de IA, incluida la plataforma de desarrollo de agentes de IA, Tuya integra capacidades de IA multimodal para reducir las barreras al desarrollo de IA, impulsando de manera eficiente la adopción de estilos de vida basados en IA y acelerando la integración de la IA con el mundo físico. Tuya ofrece soluciones innovadoras de IA física para dispositivos inteligentes, aplicaciones comerciales y desarrolladores industriales mediante sus capacidades de computación en la nube e inteligencia espacial. También proporciona un ecosistema global de IAoT completo, abierto y neutral. Este enfoque fomenta una dinámica comunidad global de desarrolladores compuesta por marcas, fabricantes de equipos originales (OEM), agentes de IA, integradores de sistemas y proveedores de software independientes que colaboran para crear ecosistemas de soluciones inteligentes que incorporan los principios de sostenibilidad, seguridad, eficiencia, agilidad y apertura.

A fecha de 31 de diciembre de 2025, la plataforma de desarrollo de IA de Tuya contaba con más de 1.801.000 desarrolladores de IA registrados de más de 200 países y regiones.