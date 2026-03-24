Tuya Smart lance TuyaClaw - toujours la même « griffe », mais qui fait vraiment le ménage

NEW YORK, 24 mars 2026 /PRNewswire/ -- Tuya Smart (NYSE : TUYA, HKEX : 2391), fournisseur mondial de services de plateforme cloud d'IA, a officiellement lancé TuyaClaw, l'agent d'IA qui relie les mondes numérique et physique. Construit sur l'architecture OpenClaw, il réduit considérablement les obstacles au déploiement tout en combinant les capacités d'un « employé numérique » et d'un « gestionnaire de domicile », étendant ainsi la valeur de l'IA des écrans aux environnements du monde réel.

Récemment, l'essor d'OpenClaw a marqué le passage d'un « chat IA » à des agents IA exécutant des tâches. Cependant, l'adoption à grande échelle reste limitée par la complexité du déploiement, de l'intégration des modèles et de la mise en place des compétences. Au même moment, la plupart des agents d'IA sont encore confinés à des écrans - capables de gérer des tâches numériques telles que la rédaction d'e-mails ou la réservation de vols, mais incapables d'interagir avec des appareils physiques, ce qui crée un fossé critique entre l'IA et le monde réel.

TuyaClaw : faire sortir les agents d'intelligence artificielle de l'écran et les intégrer dans la vie quotidienne

Si OpenClaw a mis l'exécution autonome des tâches entre les mains des passionnés de technologie, TuyaClaw met cette capacité à la portée du grand public. Cet agent abaisse considérablement la barrière d'entrée, transformant les agents d'intelligence artificielle d'outils niche en solutions accessibles à tous.

Réduire les obstacles au déploiement grâce à une configuration « au niveau de la minute »

À l'heure actuelle, le déploiement d'OpenClaw reste un défi technique pour la plupart des utilisateurs. Tuya propose une solution d'installation en un clic grâce à laquelle une configuration complexe est possible en quelques minutes au lieu de plusieurs heures, permettant ainsi aux utilisateurs d'installer et de commencer à utiliser TuyaClaw rapidement.

Une expérience utilisateur repensée avec les services du guichet unique

TuyaClaw adopte un modèle basé sur l'abonnement, ce qui élimine la complexité de la sélection du modèle, de l'intégration de l'API et de la facturation multiplateforme. Avec un seul abonnement, les utilisateurs peuvent passer librement d'un grand modèle à l'autre - y compris ChatGPT et Gemini - et à des dizaines de variantes de modèles. Ce modèle propose également plus de 3 200 compétences prêtes à l'emploi couvrant la maison intelligente, la bureautique et les scénarios de recherche de données.

En même temps, TuyaClaw propose des versions locales et en nuage. La version locale garantit que toutes les opérations et le traitement des données sont gérés localement, tandis que la version en nuage permet un fonctionnement de l'IA 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans consommer de ressources locales.

Des agents d'intelligence artificielle pour gérer votre vie privée

OpenClaw évolue dans le monde numérique, envoyant des courriels, réservant des vols et rédigeant des rapports, mais reste confiné aux interactions basées sur l'écran.

De son côté, TuyaClaw permet à l'IA d'exécuter des tâches dans des scénarios quotidiens, y compris dans les environnements domestiques. Il peut contrôler à la fois les interfaces numériques (navigateurs et applications de bureau) et les appareils physiques (équipements domestiques et de bureau intelligents), reliant ainsi les mondes numérique et physique et fournissant une assistance réelle.

Ceci est possible par l'écosystème mondial ouvert et neutre de Tuya, qui comprend plus de 3 000 catégories de produits et des centaines de millions d'appareils connectés, ce qui permet à TuyaClaw de gérer de manière transparente des scénarios domestiques établis sans que les utilisateurs aient à repartir de zéro.

TuyaClaw permet une intégration transparente dans les scénarios domestiques et professionnels :

Lorsque vous dites « Prépare ma présentation client de 15 heures », TuyaClaw agit à la fois comme un employé numérique et comme un gestionnaire à domicile.

À l'écran, il génère un résumé sous forme de présentation et envoie des notifications via Telegram ou Discord.

Hors écran, il règle la climatisation de la salle de réunion à 24° C, fait passer l'éclairage en mode présentation et abaisse automatiquement l'écran du projecteur.

De Hey Tuya à TuyaClaw : renforcer les capacités et l'écosystème des plateformes natives d'IA

Lors du CES 2026, Tuya a lancé l'assistant de vie IA Hey Tuya, qui prend en charge la connectivité entre appareils, la mémoire à court et à long terme, et l'intégration profonde avec un grand nombre d'appareils Powered by Tuya pour percevoir et servir activement les environnements physiques.

TuyaClaw représente une mise à niveau des capacités et de l'écosystème de la plateforme native d'IA physique de Tuya. La solution ajoute les fonctionnalités d'OpenClaw telles que l'exécution de tâches à long terme, la planification en plusieurs étapes et les opérations inter-applications, et s'intégrera bientôt en profondeur avec Hey Tuya.

Actuellement, l'écosystème Tuya couvre plus de 3 000 catégories d'appareils intelligents et sera bientôt compatible avec l'écosystème Home Assistant. Cela signifie que les utilisateurs n'auront pas besoin de remplacer les appareils existants -TuyaClaw permettra à l'IA de passer de la « réponse aux questions » à « l'action » dans la vie réelle.

Par ailleurs, en tant qu'entreprise mondiale, Tuya tire parti de sa présence sur le marché international et de son réseau de distribution pour soutenir les utilisateurs de TuyaClaw dans le monde entier. Avec plus de 120 000 canaux de distribution, 1,8 million de développeurs et une couverture dans plus de 200 pays et régions, TuyaClaw est accessible aux startups de matériel d'IA, aux marques, aux fournisseurs de solutions et aux amateurs de maisons intelligentes dans le monde entier.

À mesure que les agents d'IA acquièrent la capacité d'exécuter des tâches dans le monde physique, la sécurité devient primordiale. Liu Longwei, directeur de la sécurité de l'information de Tuya, a déclaré : « En ce qui concerne les risques potentiels introduits par des compétences tierces, nous avons officiellement lancé le Tuya Skill Security Guardian. Cette plateforme intervient avant l'installation de Skill, en s'appuyant sur trois technologies de base - l'intelligence des menaces, l'audit de code piloté par l'IA et les tests dynamiques en bac à sable - pour fournir des évaluations de sécurité complètes. Elle ne protégera pas seulement l'écosystème de Tuya, mais sera également mise à disposition en tant que service de sécurité publique pour l'ensemble de l'industrie. »

Téléchargez TuyaClaw sur https://claw.tuya.ai/ et commencez à explorer dès aujourd'hui. Vous pouvez également discuter avec elle directement sur Telegram et Discord.

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À propos de Tuya Smart

Tuya Smart (NYSE : TUYA ; HKEX : 2391) est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de services de plateforme cloud d'IA, dont l'objectif est d'intégrer l'IA aux activités du quotidien. Grâce à son cadre de développement open source TuyaOpen et à ses moteurs universels d'agents IA, dont la plateforme de développement d'agents d'intelligence artificielle, Tuya intègre des capacités d'intelligence artificielle multimodales afin de réduire les obstacles au développement de l'IA, de promouvoir efficacement la réalisation de modes de vie fondés sur l'IA et d'accélérer l'intégration de l'IA dans le monde physique. Tuya propose des solutions innovantes d'IA physique pour les appareils intelligents, les applications commerciales et les développeurs industriels grâce à ses capacités de cloud computing et d'intelligence spatiale. La société fournit également un écosystème AIoT mondial complet, ouvert et neutre. Cette approche favorise l'émergence d'une communauté mondiale de développeurs dynamiques, composée de marques, d'équipementiers, d'agents IA, d'intégrateurs de systèmes et d'éditeurs de logiciels indépendants, qui collaborent pour créer des écosystèmes de solutions intelligentes incarnant les principes de durabilité, de sécurité, d'efficacité, d'agilité et d'ouverture.

Au 31 décembre 2025, la plateforme de développement de l'IA de Tuya comptait plus de 1 801 000 développeurs d'IA enregistrés dans plus de 200 pays et régions.