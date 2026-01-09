Tuya Smart gibt strategische Partnerschaft mit Robopoet zur Entwicklung der Mobilfunkversion von „Fuzozo" bekannt

Die globale „emotionale Wirtschaft" wandelt sich rasch vom Konzept zur Realität und läutet eine neue Welle von Innovationen ein, deren Mittelpunkt die emotionale Begleitung ist. Laut einem Bericht von The Business Research Company erreichte der globale Markt für KI-Begleiter 2025 einen Wert von etwa 18,35 Milliarden US-Dollar, wobei für die kommenden Jahre ein starkes Wachstum erwartet wird.

KI-Begleiter, die wirklich „immer an Ihrer Seite" sind

Hinter dem schnellen Aufstieg der emotionalen KI-Wirtschaft verbirgt sich eine seit langem bestehende Herausforderung: Konnektivität. Sobald Nutzer ihr Zuhause verlassen – insbesondere auf Auslandsreisen – geraten KI-Begleiter, die auf WLAN angewiesen sind, oft in einen „emotionalen Offline-Zustand".

Durch diese Zusammenarbeit gehen Tuya und Robopoet diese Einschränkung direkt an. Durch die Integration von Mobilfunknetzen löst sich Fuzozo von physischen Einschränkungen. Ob auf dem täglichen Weg zur Arbeit, bei Erkundungstouren im Freien oder auf Reisen über Kontinente hinweg – Nutzer können nun in Echtzeit und jederzeit emotionale Begleitung genießen.

Dieser Durchbruch vollendet den Übergang von „Interaktion in Innenräumen an festen Punkten" zu „Mobilität in allen Szenarien" und ermöglicht nahtloses, immersives, wechselseitiges emotionales Engagement – jederzeit und überall.

Warum Tuya? Eine Kombination aus Tiefe und Umfang

Diese Partnerschaft stellt eine leistungsstarke Kombination aus Robopoets Fachwissen im Bereich emotional intelligenter KI und Tuyas Stärke beim Aufbau globaler KI-Ökosysteme dar.

Die KI-Entwicklerplattform von Tuya standardisiert und modularisiert komplexe globale Gerätekonnektivität, Datenkommunikation und Betriebsmanagement, sodass sich das Robopoet-Team auf die Weiterentwicklung der Kernfunktionen der KI und emotionaler Inhalte konzentrieren kann – und damit die Entwicklung von Fuzozo von einem Produkt zu einem lebendigen, reaktionsfähigen KI-Begleiter beschleunigt.

Gleichzeitig sorgt die global verteilte Cloud-Infrastruktur von Tuya für ein konsistentes, stabiles und hochwertiges Nutzererlebnis weltweit, sodass Robopoet effizient erstklassige emotionale Begleitdienste auf globalen Märkten anbieten kann.

Gemeinsame Schaffung eines neuen KI-Begleiter-Ökosystems über Cloud, Edge und Geräte hinweg

Diese Markteinführung ist mehr als nur ein Produkt-Upgrade – sie markiert den Beginn einer tiefgreifenden Zusammenarbeit im Ökosystem. Über die einfache Hardware-Cloud-Integration hinaus werden Tuya und Robopoet gemeinsam intelligente Agenten der nächsten Generation erforschen, die auf der Zusammenarbeit zwischen Cloud, Edge und Geräten basieren.

Am Tuya-Stand auf der CES 2026 steht Fuzozo als Symbol für die Zukunft der emotionalen KI-Technologie – ein warmer, reaktionsschneller KI-Begleiter ohne Offline-Momente und ohne Grenzen –, die nun Realität wird.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2857533/image_843161_43732350.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2857534/1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2857535/2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2857536/3.jpg