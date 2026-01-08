La journée des développeurs de Tuya au CES 2026 réunit les leaders mondiaux de l'industrie pour discuter de l'avenir de l'IA physique

9

Dialogue sur le leadership : L'évolution de l'IA, du concept à l'application

Lors de cet événement, Alex Yang, cofondateur, directeur de l'exploitation et directeur financier de Tuya, a participé à des discussions approfondies en tête-à-tête avec d'éminents invités de Google Cloud et d'AWS. Les conversations ont porté sur la tendance de l'IA à passer de concepts techniques à des applications à grande échelle, tout en partageant des idées prospectives sur les dispositifs natifs de l'IA.

Dans les dialogues sur le leadership « Tuya x Google Cloud : De l'IA d'abord à l'IA partout », Praveen Rao, directeur mondial de la fabrication de Google Cloud a déclaré : « Dans la mesure où la technologie de l'IA continue de progresser, les capacités multimodales sont passées d'une innovation de pointe à un composant fondamental et essentiel des systèmes d'IA. Cette tendance s'étend maintenant des applications virtuelles au monde réel. Les futurs dispositifs d'IA ne se contenteront pas d'intégrer de manière fluide diverses modalités d'information - telles que la vision, le langage et l'audio - mais seront également dotés d'une intelligence semblable à celle de l'homme afin de fournir des services véritablement proactifs. Nous sommes également impatients de travailler avec des entreprises d'IA comme Tuya pour accélérer le déploiement d'appareils natifs de l'IA et inaugurer une nouvelle ère de l'IA physique. »

Dans les dialogues sur le leadership « Tuya x AWS : Building the AI-Native World », Danny Smith, stratège principal de l'intelligence artificielle, de l'automobile et de la fabrication chez AWS a déclaré : « Dans l'environnement commercial complexe et en évolution rapide d'aujourd'hui, les décideurs humains sont souvent confrontés à une surcharge d'informations et à des retards lors du traitement de données massives et multidimensionnelles. L'IA agentique à l'échelle de l'entreprise que nous avons développée avec Tuya peut maintenir une connaissance de la situation en temps réel et, guidée par des cadres architecturaux et des modèles économiques, prendre des décisions optimales en l'espace de quelques secondes, ce qui permet d'obtenir de meilleurs résultats commerciaux. »

Débat d'experts : L'interopérabilité à l'ère de l'IA native

Chuck Sabin, vice-président de la technologie et du développement du marché au sein du Bluetooth Special Interest Group (SIG), a déclaré : « La connectivité n'est plus seulement une considération technique, c'est un moteur de l'innovation mondiale. Grâce au Bluetooth®, nous connectons des appareils dans des applications audio, de santé, industrielles et de vente au détail, offrant des expériences sans fil sûres et fiables. Au fur et à mesure que la technologie évolue, SIG permet une interopérabilité homogène entre les appareils tout en collaborant avec nos entreprises membres telles que Tuya afin d'accélérer l'innovation et d'étendre les applications dans le monde réel. »

Jeff Platon, vice-président du marketing à la Wi-Fi Alliance, a déclaré : « L'IA ouvre un nouveau chapitre dans la façon dont les gens vivent la connectivité. En alignant les tests et la certification Wi-Fi CERTIFIED® sur les normes émergentes, Wi-Fi Alliance contribue à faire en sorte que le Wi-Fi reste la base sûre et fiable des expériences intelligentes et connectées de demain. »

« Dans le paysage actuel axé sur l'IA, l'importance des normes ouvertes et de l'innovation collaborative n'a jamais été aussi cruciale », a déclaré Jon Harros, responsable de la certification et des tests à la Connectivity Standards Alliance. « L'Alliance agit comme un terrain commun où la collaboration favorise des solutions sécurisées et interopérables conçues pour fonctionner ensemble, avec des entreprises membres innovantes comme Tuya qui contribuent à l'évolution de la prochaine génération d'appareils basés sur l'IA. Ces efforts collectifs permettent d'accélérer l'adoption tout en garantissant que l'intelligence connectée apporte une valeur durable à grande échelle. »

Colin Cureton, vice-président de la ligne de produits, Home Business, chez Silicon Labs, a déclaré : « Le plus grand défi auquel les développeurs sont confrontés lorsqu'ils déploient des systèmes natifs d'IA à grande échelle est la fragmentation. Les bâtiments et les environnements commerciaux d'aujourd'hui reposent souvent sur des systèmes traditionnels, des protocoles propriétaires et des dispositifs isolés, ce qui ne permet pas aux moteurs d'IA de parvenir facilement à une coordination unifiée et à une interopérabilité des données. Pour relever ce défi, Silicon Labs s'associe à des entreprises technologiques telles que Tuya pour créer des plates-formes de connectivité robustes et sécurisées. Nous participons également activement à l'élaboration de normes de connectivité, établissant les bases permettant aux développeurs mondiaux de déployer des solutions natives de l'IA à grande échelle et favorisant une croissance collaborative dans l'ensemble de l'écosystème. »

Présentations principales : L'IA remodèle la logique de consommation de l'interaction homme-machine

Alex Yang, Cofondateur, COO et CFO de Tuya, a prononcé un discours sur le thème « AI is Redefining Life ». Il a souligné , « Nous avons construit cet assistant autour d'une conviction simple : la technologie doit soutenir la vie en silence, et non la compliquer. Notre IA rassemble les éléments fragmentés de la vie domestique moderne – appareils intelligents, services numériques, santé, horaires – en une expérience intuitive qui comprend les gens, s'adapte à leurs habitudes et leur redonne du temps et de la tranquillité d'esprit. Il ne s'agit pas seulement d'automatisation ; il s'agit de créer une maison qui fonctionne vraiment pour vous. »

Le fondateur et PDG de Robopoet, Joe Sun, a déclaré dans son discours d'ouverture intitulé « AI Companion Hardware with Pure Emotional Value » : Pour les utilisateurs de la génération Z, les robots compagnons émotionnels ne sont pas des produits technologiques froids, mais des « partenaires électroniques » dotés d'une chaleur émotionnelle et capables de vous comprendre de mieux en mieux. Avec l'aide de Tuya, nos robots compagnons émotionnels peuvent ajuster dynamiquement leurs états émotionnels et leurs réactions comportementales en fonction des interactions quotidiennes des utilisateurs, ce qui permet d'établir une connexion émotionnelle plus profonde – une connexion qui donne l'impression d'être vraiment « comprise » et « mémorisée ».

Olivier Garreau, cofondateur de Wisdom Oasis AI, a prononcé un discours d'ouverture intitulé « When AI Starts Caring : The Future of Smarter Parenting ». Il a souligné : « L'IA redéfinit les interactions entre les parents et les enfants en bas âge. Grâce à la technologie d'IA de Tuya, nos solutions d'IA innovantes ne se contentent pas de répondre en temps réel, elles comprennent également les besoins subtils des nourrissons. Nous pensons que la nouvelle génération d'innovation en matière d'IA apportera une attention humaniste plus profonde, apportant de la chaleur dans chaque foyer. »

Alors que l'IA passe du monde virtuel à la vie réelle, les interactions homme-machine dans les expériences des consommateurs et les applications industrielles sont en train d'être redéfinies. Au cours de la « Journée des développeurs de Tuya », des avancées dans le domaine de la technologie de l'IA ont été présentées et discutées, notamment en ce qui concerne la perception multimodale, la prise de décision autonome et l'accompagnement émotionnel. Tuya collaborera avec des acteurs technologiques mondiaux pour stimuler et accélérer conjointement le développement de l'IA physique.

