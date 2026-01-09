Tuya Developer Day auf der CES 2026 bringt globale Branchenführer zusammen, um die Zukunft der physischen KI zu diskutieren

9

Auf der Veranstaltung führte Alex Yang, Mitgründer, Betriebsleiter und Finanzvorstand von Tuya, intensive Einzelgespräche mit hochrangigen Gästen von Google Cloud und AWS. Im Mittelpunkt der Gespräche stand der Trend, dass KI sich von technischen Konzepten zu Anwendungen im großen Maßstab entwickelt, sowie zukunftsgerichtete Einblicke in KI-native Geräte.

In den Leadership Dialogues „Tuya x Google Cloud: From AI First to AI Everywhere" (von „KI zuerst" zu „KI überall") erklärte Praveen Rao, globaler Leiter für Fertigung bei Google Cloud: „Mit dem weiteren Fortschritt der KI-Technologie haben sich multimodale Fähigkeiten von einer bahnbrechenden Innovation zu einem grundlegenden und unverzichtbaren Bestandteil von KI-Systemen entwickelt. Dieser Trend erstreckt sich nun von virtuellen Anwendungen auf die reale Welt. Künftige KI-Geräte werden nicht nur verschiedene Informationsmodalitäten nahtlos integrieren – wie Sehen, Sprache und Audio –, sondern auch mit menschenähnlicher Intelligenz ausgestattet sein, um wirklich proaktive Dienste anzubieten. Wir freuen uns auch auf die Zusammenarbeit mit KI-Unternehmen wie Tuya, um den Einsatz von KI-nativen Geräten zu beschleunigen und eine neue Ära der physischen KI einzuläuten."

In den Leadership Dialogues „Tuya x AWS: Building the AI-Native World" (die KI-native Welt aufbauen) erklärte Danny Smith, leitender Stratege für Künstliche Intelligenz, Automotive und Fertigung bei AWS: „Im heutigen komplexen und sich schnell wandelnden Geschäftsumfeld stehen menschliche Entscheidungsträger oft vor Informationsüberlastung und Verzögerungen, wenn sie enorme, multidimensionale Datenmengen verarbeiten. Die Agenten-KI in Unternehmensgröße, die wir gemeinsam mit Tuya entwickelt haben, kann die Lage in Echtzeit erfassen und, geleitet von Architektur-Frameworks sowie ökonomischen Modellen, innerhalb von Sekunden optimale Entscheidungen treffen – und so letztlich bessere Geschäftsergebnisse erzielen."

Podiumsdiskussion: Interoperabilität für das Zeitalter KI-nativer Geräte

Chuck Sabin, Bereichsleiter für Technologie und Marktentwicklung bei der Bluetooth Special Interest Group (SIG), sagte: „Konnektivität ist nicht länger nur eine technische Überlegung – sie ist ein Treiber globaler Innovation. Über Bluetooth® verbinden wir Geräte in den Bereichen Audio, Gesundheitswesen, Industrie sowie Einzelhandel und sorgen so für sichere sowie zuverlässige drahtlose Erlebnisse. Während sich die Technologie weiterentwickelt, ermöglicht SIG eine nahtlose Interoperabilität zwischen den Geräten und arbeitet mit unseren Mitgliedsunternehmen wie Tuya zusammen, um Innovationen zu beschleunigen und reale Anwendungen zu erweitern."

Jeff Platon, Bereichsleiter für Marketing bei der Wi-Fi Alliance, sagte: „KI eröffnet ein neues Kapitel dafür, wie Menschen Konnektivität erleben. Indem die Wi-Fi Alliance die Tests und Zertifizierungen von Wi-Fi CERTIFIED® an neue Standards anpasst, trägt sie dazu bei, dass WLAN die vertrauenswürdige, sichere Grundlage für die intelligenten, vernetzten Erlebnisse von morgen bleibt."

„In der heutigen KI-geprägten Landschaft war die Bedeutung offener Standards und gemeinschaftlicher Innovation noch nie so entscheidend", sagte Jon Harros, Leiter für Zertifizierung und Tests bei der Connectivity Standards Alliance. „Die Alliance ist ein gemeinsamer Boden, auf dem Zusammenarbeit sichere, interoperable Lösungen hervorbringt, die reibungslos zusammenspielen – und auf dem innovative Mitgliedsunternehmen wie Tuya helfen, die nächste Generation KI-gestützter Geräte voranzubringen. Diese gemeinsamen Anstrengungen beschleunigen die Einführung und stellen zugleich sicher, dass vernetzte Intelligenz im großen Maßstab nachhaltigen Mehrwert liefert."

Colin Cureton, Bereichsleiter der Produktlinie Home Business bei Silicon Labs, sagte: „Die größte Herausforderung für Entwickler bei der Einführung KI-nativer Systeme im großen Maßstab ist die Fragmentierung. Heutige Gebäude- und Gewerbeumgebungen stützen sich häufig auf Altsysteme, proprietäre Protokolle und isolierte Geräte, was es KI-Engines erschwert, eine einheitliche Koordination und Dateninteroperabilität zu erreichen. Um diese Herausforderung zu adressieren, arbeitet Silicon Labs mit Technologieunternehmen wie Tuya zusammen, um robuste und sichere Konnektivitätsplattformen aufzubauen. Außerdem beteiligen wir uns aktiv an der Entwicklung von Konnektivitätsstandards, schaffen die Grundlage dafür, dass Entwickler weltweit KI-native Lösungen im großen Maßstab ausrollen können, und fördern gemeinsames Wachstum im gesamten Ökosystem."

Hauptvorträge: KI verändert die Verbraucherlogik der Mensch-Maschine-Interaktion

Alex Yang, Mitbegründer, Betriebsleiter und Finanzvorstand von Tuya, hielt eine Rede zum Thema „KI definiert das Leben neu". Er betonte „Wir haben diesen Assistenten auf einer einfachen Überzeugung aufgebaut: Technologie sollte das Leben leise unterstützen, nicht verkomplizieren. Unsere künstliche Intelligenz führt die fragmentierten Teile des modernen Lebens zu Hause – intelligente Geräte, digitale Dienste, Gesundheit, Zeitpläne – zu einer intuitiven Erfahrung zusammen, die den Menschen versteht, sich an seine Routinen anpasst und ihm Zeit und Ruhe zurückgibt. Hier geht es nicht nur um Automatisierung, sondern darum, ein Zuhause zu schaffen, das wirklich für Sie funktioniert."

Robopoet-Gründer und Geschäftsführer Joe Sun sagte in seiner Grundsatzrede mit dem Titel „KI-Begleiter-Hardware mit reinem emotionalem Wert": „Für Nutzer der Generation Z sind emotionale Begleitroboter keine kalten Technologieprodukte, sondern ‚elektronische Partner' mit emotionaler Wärme, die dich immer besser verstehen können. Mit der Unterstützung von Tuya können unsere emotionalen Begleitroboter ihre emotionalen Zustände und ihr Verhalten dynamisch an die täglichen Interaktionen der Nutzer anpassen und so eine tiefere emotionale Verbindung aufbauen – eine, bei der man sich wirklich ‚verstanden' und ‚in Erinnerung behalten' fühlt."

Olivier Garreau, Mitgründer von Wisdom Oasis AI, hielt eine Grundsatzrede mit dem Titel „Wenn KI anfängt, sich zu kümmern: Die Zukunft intelligenterer Elternschaft". Er wies darauf hin: „KI definiert neu, wie Eltern und Säuglinge miteinander interagieren. Mithilfe von Tuyas KI-Technologie reagieren unsere innovativen KI-Lösungen nicht nur in Echtzeit, sondern verstehen auch die subtilen Bedürfnisse von Säuglingen. Wir sind überzeugt, dass die neue Generation der KI-Innovation stärker von humanistischer Fürsorge geprägt sein wird und Wärme in jeden Haushalt bringt."

Mit dem Übergang der KI aus der virtuellen Welt in das reale Leben werden die Interaktionen zwischen Mensch und Maschine sowohl bei Verbrauchererlebnissen als auch bei industriellen Anwendungen neu definiert. Während des „Tuya Developer Day" wurden Durchbrüche in der KI-Technologie vorgestellt und diskutiert, mit Schwerpunkt auf multimodaler Wahrnehmung, autonomer Entscheidungsfindung und emotionaler Begleitung. Tuya wird mit globalen Technologieakteuren zusammenarbeiten, um die Entwicklung von Physical AI gemeinsam voranzutreiben und zu beschleunigen.

