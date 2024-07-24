TWSE становится первой биржей, получившей сертификат углеродной нейтральности ISO 14068-1

ТАЙБЭЙ, 24 июля 2024 г. /PRNewswire/ -- Тайваньская фондовая биржа (Taiwan Stock Exchange) (TWSE) объявила сегодня, что она стала первой в мире биржей, получившей сертификат углеродной нейтральности ISO 14068-1:2023, выданный British Standards Institution (BSI) после прохождения тщательной оценки и аудита. Это достижение свидетельствует не только о прогрессе TWSE в области охраны окружающей среды и устойчивого развития, но и подчеркивает ее лидирующую роль в глобальных инициативах в области устойчивого развития.

Taiwan Stock Exchange has become the first exchange in the Asia-Pacific region to receive the ISO 14068-1 carbon neutrality verification issued by BSI. From left to right: Peter Pu, Managing Director of BSI NE Asia Region, Harold Pradal, President of Assurance Services and Executive Committee Member of BSI Group, Sherman Lin, Chairman & CEO of the TWSE, Hsiu-Sheng Tsai, Senior Vice President of Administration Department of the TWSE, and Joshua Tien, CEO of Taiwan Carbon Solution Exchange (TCX). Sherman Lin, Chairman & CEO of the TWSE, presents a commemorative gift to Harold Pradal, President of Assurance Services and Executive Committee Member of BSI Group.

Гарольд Прадал (Harold Pradal), президент Службы экспертной оценки и член исполнительного комитета BSI Group, лично вручил сертификат Шерману Лину (Sherman Lin), председателю и генеральному директору TWSE, во время своего визита на Тайвань. Группа BSI высоко ценит усилия и достижения TWSE в продвижении устойчивого развития, придерживаясь при этом самых высоких международных стандартов.

TWSE уже давно придерживается практик устойчивого развития, постоянно создавая систему управления устойчивым развитием и улучшая свой операционный механизм и его качество по экологическим, социальным и управленческим аспектам. В начале 2023 года TWSE отреагировала на поставленную Тайванем трансформационную цель достижения нулевых выбросов к 2050 году, разработав дорожную карту углеродной нейтральности. Консультируясь с Ernst & Young и сверяясь с инициативой Science Based Target (SBTi), TWSE поставила краткосрочную цель сократить выбросы парниковых газов на 37,8 % по сравнению с базовым уровнем 2022 года до 2030 года в соответствии с ограничением глобального повышения температуры до 1,5 ° C. Конечная цель – нулевые выбросы к 2050 году.

В период с 2022 по 2040 год TWSE планирует сократить выбросы за счет мер по энергосбережению, замены оборудования и достижения целей в области возобновляемых источников энергии. Любые оставшиеся выбросы парниковых газов будут компенсированы с использованием углеродных кредитов для достижения ежегодной углеродной нейтральности. С 2040 по 2050 год TWSE будет продолжать компенсировать остаточные выбросы, демонстрируя непоколебимую приверженность своей цели по нулевым выбросам.

Стремясь стать эталоном для тайваньских компаний, TWSE играет жизненно важную роль в соблюдении государственной политики и международных стандартов. Помимо сертификации углеродной нейтральности, TWSE подает пример, способствуя устойчивому развитию среди зарегистрированных на бирже компаний на Тайване. Вместе с компаниями она стремится достичь глобальной цели нулевого уровня выбросов, создавая процветающее и плодотворное устойчивое будущее.

О TWSE

Taiwan Stock Exchange («TWSE») начала свою деятельность 9 февраля 1962 года. TWSE отвечает за работу и продвижение рынка ценных бумаг Тайваня. Основные бизнес-операции TWSE включают листинг, торговлю, расчеты и надзорные функции. К ним относятся продвижение и пересмотр листинга, надзор после листинга и корпоративное управление, поддержание рыночной торговли и порядка, услуги фирмам, занимающимся ценными бумагами, защита инвесторов, клиринговые и расчетные операции, защита от рыночных дефолтов и мониторинг незаконных транзакций. Биржа предоставляет комплексные услуги фондовому рынку.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2467138/Taiwan_Stock_Exchange_exchange_Asia_Pacific_region_receive_ISO_14068_1_carbon.jpg

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