У CoinEx новый слоган: упрощение криптовалютного трейдинга

В 2021 году CoinEx зарегистрировала более 300 криптоактивов премиум-класса. Однако помощь пользователям в выборе инновационных цифровых активов уже не является целью, обеспечивающей рост компании. Вместо этого стало обычной практикой размещение на бирже всех ведущих криптоактивов. По мере развития рынка криптовалют все большее число пользователей включается в индустрию блокчейн.

Однако этих новичков часто смущает и обескураживает недостаток знаний о блокчейне, высокий порог торговых платформ, а также сложность операций трейдинга криптовалютами. Таким образом, компания CoinEx должна не просто стремиться к представлению инновационных цифровых активов — помимо этого она должна помочь начинающим с легкостью завершить первую криптовалютную транзакцию, обеспечить им удобство движения криптоактивов и вместе с пользователями делать мир лучше с помощью блокчейна.

С этой целью компания CoinEx решила взять на вооружение новый слоган: упрощение криптовалютного трейдинга. В будущем CoinEx будет функционировать в качестве моста между пользователями и миром криптовалют. Будучи шлюзом в криптовалютную сферу, биржа поможет большему числу пользователей с легкостью совершать криптовалютные транзакции и преодолеть давний стереотип о недоступности индустрии блокчейн.

На платформе CoinEx (как в Интернете, так и в мобильном приложении) пользователи могут легко и удобно торговать криптоактивами, где угодно и когда угодно. Компания CoinEx стремится к простому дизайну и простоте работы, позволяя пользователям сразу же начать работать с продуктами CoinEx и торговать криптоактивами. На платформе также есть профессиональный Справочный центр, где пользователи смогут узнать все о работе биржи: от основных операций до конкретных тактик трейдинга. На платформе CoinEx все пользователи могут получить доступ к необходимым знаниям о блокчейне и подробным руководствам по трейдингу. С помощью Справочного центра даже новички смогут легко ориентироваться в мире криптовалют.

За последнее десятилетие в индустрии блокчейн произошли существенные изменения, а также прекратилась активная конкуренция между платформами, предлагающими трейдинг криптовалютами. В мире, где суммарная рыночная капитализация криптовалюты продолжает расти, криптовалютный рынок играет жизненно важную роль в финансовом секторе. При этом все больше новых пользователей ринется в пространство блокчейн. Компания CoinEx прекрасно осознает, что для развития и совершенствования сектора блокчейн требуется участие большего числа людей, и мы можем привлечь их, обеспечив доступность данной отрасли для большего числа пользователей, изменив способы торговли активами и сняв ограничения, связанные с традиционными финансами.

«Упрощение криптовалютного трейдинга» — это не просто слоган, а главная цель и стратегия роста компании CoinEx. Биржа планирует стать связующим звеном между пользователями и миром криптовалют. Будучи шлюзом в криптовалютную сферу, CoinEx стремится облегчить процесс криптовалютного трейдинга.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1811528/image_5019524_34321543.jpg

SOURCE CoinEx Global Limited