UGREEN lance la série Nexode Pro en Europe : une nouvelle génération de chargeurs intelligents tout-en-un avec écran

BERLIN, le 17 août 2026 /PRNewswire/ -- UGREEN annonce le lancement européen de la série Nexode Pro, une nouvelle gamme premium conçue pour offrir une expérience de recharge de niveau professionnel. Disponible à partir du mois d'août sur Amazon et sur le site officiel d'UGREEN, la série associe une puissance de sortie élevée à un écran intelligent amélioré, une gestion à distance via une application, une allocation intelligente de la puissance et un câble rétractable intégré. Pensée pour les configurations exigeantes, la série Nexode Pro offre un contrôle avancé de la recharge, même lorsque plusieurs appareils sont connectés simultanément.

La recharge intelligente en bref

Les ordinateurs portables, smartphones, tablettes, écouteurs, batteries externes et autres appareils connectés sont désormais indispensables au quotidien. À mesure que le nombre d'appareils utilisés augmente, les utilisateurs attendent davantage qu'une simple recharge rapide. Ils souhaitent également comprendre comment l'énergie est répartie, vérifier que leurs appareils se rechargent de manière optimale et garder un œil sur les performances du chargeur, même lorsque plusieurs appareils sont sollicités simultanément.

La série Nexode Pro répond à ces besoins grâce à son écran intelligent intégré, qui affiche en temps réel les informations essentielles liées à la recharge. Les utilisateurs peuvent ainsi suivre la puissance de sortie, le protocole de charge, la tension, le courant, la température ainsi que la répartition de la puissance entre les différents appareils connectés.

Les utilisateurs peuvent choisir parmi cinq modes de recharge directement sur le chargeur afin d'adapter l'alimentation aux besoins de leurs différents appareils. L'application permet de surveiller chaque port en temps réel et de contrôler les paramètres à distance via Wi-Fi, tandis que les utilisateurs avancés peuvent personnaliser les protocoles de recharge pris en charge. Les mises à jour OTA permettent également d'améliorer progressivement les fonctionnalités du chargeur, pour une recharge stable à haute puissance, un suivi plus précis et un contrôle renforcé.

Des chargeurs de niveau professionnel conçus pour l'ère du multi-appareil

Conçue pour répondre aux usages actuels, où plusieurs appareils sont utilisés et rechargés simultanément, la série Nexode Pro intègre la technologie GaNInfinity™ d'UGREEN et se décline en trois modèles, chacun adapté à différents besoins de recharge :

UGREEN Nexode Pro chargeur 160 W avec câble rétractable: le premier chargeur intelligent 160 W au monde avec écran et câble rétractable intégré, conçu pour une portabilité accrue.

UGREEN Nexode Pro chargeur de bureau 300 W: conçu pour les stations de travail hautes performances, il permet de recharger jusqu'à sept appareils simultanément.

UGREEN Nexode Pro chargeur 100 W à 4 ports: un chargeur compact pour un usage quotidien, doté d'un écran intelligent pour une recharge plus claire et plus pratique de plusieurs appareils.

Ensemble, ces trois modèles associent des performances exceptionnelles à une surveillance intelligente et à un meilleur contrôle, pour rendre la recharge de plusieurs appareils plus simple, plus organisée et plus facile à gérer.

Cette gamme est également parfaitement adaptée aux postes de travail, où un seul chargeur permet d'alimenter plusieurs appareils tout en garantissant un espace de travail plus épuré et mieux organisé.

Pour les utilisateurs de l'écosystème Apple, ces chargeurs permettent d'alimenter simultanément un MacBook, un iPhone et un iPad, ce qui facilite la recharge au quotidien.

Prix et disponibilité

Les précommandes de la Nexode Pro Series seront ouvertes en août sur le site officiel d'UGREEN.

La série Nexode Pro sera officiellement lancée dans son intégralité en août sur le site officiel d'UGREEN et sur Amazon. Les trois modèles seront commercialisés aux prix respectifs de 129,99 € / 119,99 £, 169,99 € / 159,99 £ et 59,99 € / 55,99 £.

Rendez-vous sur le site officiel d'UGREEN pour bénéficier d'avantages exclusifs réservés aux premiers inscrits et profiter d'un accès prioritaire aux offres de lancement.

Pour en savoir plus : https://fr.ugreen.com/pages/nexode-pro-serie.