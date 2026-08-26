Uit de studie van Zendure blijkt: Regelgeving, huurovereenkomsten en een ingewikkeld installatieproces vertragen de invoering van zonne-energie

Voor 53% van de actieve gebruikers van zonne-energie was eenvoudige DIY-installatie de beslissende aankoopfactor. Toch houden misvattingen over regelgeving en huurrechten 76% van de geïnteresseerde consumenten tegen.

AMSTERDAM, 26 augustus 2026 /PRNewswire/ -- Duitse consumenten zijn enthousiast over zonne-energie, maar angst voor bureaucratie en technische wrijving blijft de massale aankoop tegenhouden. Volgens een nieuw onderzoek van Zendure, een wereldwijde pionier op het gebied van plug-in HEMS (Home Energy Management Systems), toonde 76 procent van de ondervraagde huishoudens zonder zonnepanelen grote belangstelling voor zonne-energiesystemen voor thuisgebruik. Praktische, alledaagse hindernissen houden hen echter aan de zijlijn: 29 procent van de huurders is onzeker over hun installatierechten, 27 procent voelt zich overweldigd door regelgeving en papierwerk en 22 procent vindt de installatie te ingewikkeld. De huidige gebruikerservaring bewijst daarentegen de kracht van eenvoud: 53 procent van de huidige eigenaren van zonnepanelen noemde eenvoudige, DIY-vriendelijke installatie als de meest cruciale factor in hun aankoopbeslissing.

De bevindingen wijzen op een groeiende complexiteitsparadox voor huurders, nieuwkomers en minder technisch onderlegde consumenten bij het kiezen van producten, het rekening houden met regelgeving en kosten-batenberekeningen. Hoewel de belangstelling duidelijk aanwezig is, heeft 17 procent van de belangstellingen die nog niet in het bezit zijn van een zonne-energiesysteemdaarnaar uitgebreid onderzoek gedaan, heeft nog eens 54 procent heeft een eerste verkenning gedaan, maar ontbreekt het de meeste consumenten nog steeds aan de gerichte begeleiding die nodig is om algemene belangstelling om te zetten in een zelfverzekerde aankoopbeslissing.

Perceptie versus werkelijkheid: Twijfels over regelgeving blijven bestaan

Onder de grootste obstakels zijn alledaagse juridische en praktische vragen. Bijna een derde (29 procent) van de respondenten zonder zonne-energie woont in een huurhuis en weet niet zeker of ze een balkon- of een plug-in-systeem mogen installeren. Bovendien vindt meer dan een op de vier (27 procent) de huidige voorschriften, vergunningen en registratieprocedures onduidelijk, terwijl 22 procent wordt afgeschrikt door vermeende technische complexiteit.

Cruciaal is dat uit de studie blijkt dat veel van deze hindernissen meer in de verbeelding bestaan dan dat ze werkelijk bestaan. Sinds 2024 heeft de Duitse wetgeving de huurders uitdrukkelijk het wettelijke recht verleend om plug-in zonne-energiesystemen te installeren, de invoerlimiet verhoogd tot 800 W en de registratie gestroomlijnd tot één enkele, vereenvoudigde mastermarktgegevensinvoer (Marktstammdatenregister). Het huidige knelpunt is dus niet langer regelgeving, maar informatie. Consumenten zien zonne-energie nog steeds als een ontmoedigend technisch project, ook al zijn de juridische en technische wegen nog nooit zo toegankelijk geweest.

Productoverweldiging en keuzestress

Naast juridische en technische vragen vormt de productselectie zelf ook een uitdaging. Achttien procent van de respondenten vindt het moeilijk om uit de vele beschikbare oplossingen het juiste product te kiezen. Een gelijk aantal mensen ziet een gebrek aan duidelijke en betrouwbare informatie. Consumenten hebben vaak moeite om te bepalen welk systeem het best bij hun huishouden, beschikbare ruimte en individuele elektriciteitsverbruik past. Tegelijkertijd moeten zij verschillende opslagcapaciteiten, prestatieniveaus, installatiemethoden en besturingsopties vergelijken.

Eenvoud overtreft prijs: De beslissende factor

Voor 53 procent waren eenvoudige installatie en het vermogen om het systeem zelfstandig in te stellen de belangrijkste factoren in hun aankoopbeslissing, ver boven superieure technologie (32 procent), prijs-kwaliteitverhouding (31 procent), klantbeoordelingen (28 procent) of garantiedekking (27 procent). Design was een primaire overweging voor slechts 8 procent. Eenvoud en betrouwbaarheid blijven essentieel gedurende de hele levenscyclus van het systeem: 52 procent van alle respondenten beschouwt deze kwaliteiten als zeer belangrijk, en voor nog eens 33 procent zijn ze onmisbaar. Naarmate dynamische tarieven steeds gangbaarder worden, zorgt de vraag wanneer men stroom moet opslaan, verbruiken of terugleveren aan het net voor een nieuwe golf van complexiteit. Toekomstbestendige oplossingen moeten zowel de initiële installatie als het dagelijkse energiebeheer volledig moeiteloos maken.

"Er heerst een enorme belangstelling voor zonne-energie in Duitsland, maar veel consumenten voelen zich aan hun lot overgelaten tijdens de energietransitie", zegt Bryan Liu, CEO van Zendure.. "Onduidelijke regelgeving, technische vragen en een overvol productlandschap houden mensen tegen. Om echte energie-onafhankelijkheid thuis te bewerkstelligen, moet onze industrie zonne-energie en opslag niet alleen efficiënter maken, maar ook radicaal eenvoudiger, transparanter en betrouwbaarder. Het verlagen van de toegangsbarrière geeft consumenten het vertrouwen om zonder onnodige stress deel te nemen aan de energietransitie."

Opmerking over de methodologie

[1] De enquête werd uitgevoerd door Arlington Research namens Zendure onder 835 respondenten in heel Duitsland in december 2025.

Over Zendure

Gedreven door ons doel om een duurzame toekomst te versnellen, is Zendure een wereldwijde pionier van plug-in HEMS. Met R&D- en operationele centra die zich uitstrekken over grote technologische centra zoals Silicon Valley en de Greater Bay Area, naast Japan en Duitsland, is onze visie om 'The Home Energy Hub of the AI Era' te worden. Zendure's missie is om elk huishouden wereldwijd de ultieme vrijheid van energiebeheer te bieden. We leveren dit via het SolarFlow-ecosysteem, waarbij modulaire opslag, intelligent energiebeheer en flexibele zonne-invoer worden gecombineerd. SolarFlow schaalt naadloos van plug-and-play en retrofit opslag naar energiebeheer voor het hele huis, maximaliseert het zelfverbruik, vermindert de afhankelijkheid van het net en levert betrouwbare back-upstroom.