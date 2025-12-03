Ultima Markets fait son entrée au FMLS:25, préparant sa prochaine étape pour les traders britanniques

LONDRES, 4 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Ultima Markets UK a lancé sa participation au Finance Magnates London Summit avec l'énergie d'une équipe entrant sur un nouveau terrain de jeu. Après avoir obtenu sa licence FCA en août 2025, l'entreprise a apporté, à FMLS 2025, une présence dynamique, alors qu'elle se prépare à son lancement au Royaume-Uni en 2026.

Ultima Markets makes its play at FMLS:25, shaping its next chapter for UK traders

FMLS est l'un des rassemblements les plus influents du secteur du Forex et des CFD. C'est ce sommet qui fixe le cadre, pour ce qui concerne la structure du marché, la technologie et les attentes, en matière de réglementation au Royaume-Uni. Il est largement reconnu pour réunir des dirigeants de haut niveau, des courtiers et des innovateurs fintech qui, tous, façonnent le paysage du trading.

Sur le stand 13, Ultima Markets a créé un lieu animé de ce hall d'exposition, avec ses activités inspirées du football, comprenant un défi virtuel et des cadeaux exclusifs de merchandising. Les visiteurs ont été guidés dans l'environnement de la plateforme de l'entreprise et ont découvert les garanties, la structure et la formation qui seront à la base de son déploiement au Royaume-Uni.

Le programme du sommet comprenait également la participation de Manuel Bugatti, responsable régional de l'éducation et de l'analyse des marchés pour Ultima Markets UK, qui s'est exprimé sur le thème « Les plateformes de trading en 2026 : ce que les traders veulent, ce dont les courtiers ont besoin ». Manuel Bugatti a partagé son point de vue sur l'évolution de la clarté d'exécution, du comportement du marché et des attentes des traders, offrant ainsi une vision concrète de ce que les courtiers réglementés doivent fournir dans un environnement de trading sophistiqué.

« L'énergie qui régnait au FMLS était incroyable », a déclaré Manuel Bugatti. « Nous pouvions sentir l'enthousiasme concernant la direction que prend le marché britannique. Pour nous, c'est le début d'un voyage à long terme. Nous voulons donner aux traders britanniques une structure sur laquelle ils peuvent compter et une plateforme caractérisée par la clarté et la responsabilité. Les conversations qui ont eu lieu ici ne font que renforcer l'attention que nous portons à la préparation de notre lancement en 2026. »

Ultima Markets invite les traders et les partenaires industriels, au Royaume-Uni, à en savoir plus sur son prochain lancement et à s'inscrire sur sa liste d'attente à l'adresse www.ultima-markets.co.uk.

À propos d'Ultima Markets UK

Ultima Markets UK est un courtier multiactifs réglementé, et primé, qui offre un accès à plus de 250 instruments CFD sur le Forex, les matières premières, les indices et les actions. Le groupe Ultima Markets est le premier courtier CFD à adhérer au Pacte mondial des Nations Unies.

Avertissement sur les risques : les CFD sont des instruments complexes, ils comportent un risque élevé de perte rapide d'argent, en raison des effets de levier. La grande majorité des comptes de clients particuliers perdent de l'argent lorsqu'ils négocient des CFD. Nous vous recommandons de vous assurer que vous comprenez le fonctionnement des CFD et que vous pouvez vous permettre de prendre un tel risque, celui de perdre votre argent.

