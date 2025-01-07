Uluslararası Hastalara Yönelik Önde Gelen Bir Destinasyon Olarak Güven Hastanesi İçin Küresel Tanınırlık

PALM BEACH GARDENS, Fla., 7 Ocak 2025 /PRNewswire/ -- Ankara, Türkiye merkezli seçkin bir sağlık kuruluşu olan Güven Hastanesi, Tıbbi Seyahat Hizmetleri için Küresel Sağlık Hizmetleri Akreditasyonu (GHA) kazandı. Bu önemli dönüm noktası, hastanenin uluslararası hastalara olağanüstü bakım sunma ve Türkiye'nin sağlık turizmi için önde gelen bir destinasyon olma rolünü ilerletme konusundaki kararlılığını yansıtıyor.

Yaklaşık elli yıllık deneyimiyle Güven Hastanesi, üstün nitelikli bakım, yenilikçilik ve hasta merkezli hizmetlere olan bağlılığıyla ün kazandı. Her yıl 17.000'den fazla uluslararası hastaya hizmet veren ve 13.000'den fazla ameliyat gerçekleştiren hastane, uluslararası hastalara olağanüstü çıktılar sunmak için ileri teknoloji, yetenekli sağlık ekipleri ve sağlam bir altyapıdan yararlanarak sağlık amaçlı seyahati temel stratejisine entegre ediyor.

Güven Sağlık Grubu Başkanı Sayın Banu Küçükel, "GHA Akreditasyonunu almaktan onur duyuyoruz" dedi. "Bu prestijli tanınırlık hasta güvenliği, nitelik ve istisnai bir uluslararası hasta deneyimine olan sarsılmaz bağlılığımızın altını çizmektedir. GHA akreditasyon süreci sadece bir değerlendirme değil, ihtiyaçlarımıza göre uyarlanmış paha biçilmez fikirler ve uygulanabilir çözümler sunan son derece istişari nitelikte bir yolculuk oldu. GHA ekibi tarafından sağlanan uzmanlık ve rehberlik, stratejilerimizi geliştirmemize, operasyonları optimize etmemize ve hasta yolculuğunun seviyesini baştan sona yükselten en iyi uygulamaları hayata geçirmemize yardımcı oldu. Güven Hastanesi'ni sağlık turizmi için önde gelen bir destinasyon olarak konumlandırmaya devam etmekten ve güven, yenilikçilik ve mükemmelliğe odaklanarak istisnai bir bakım sunmaktan heyecan duyuyoruz."

GHA akreditasyon süreci, tıbbi seyahat hastalarının özgün yolculuğuna ve güvenliğine odaklanarak Güven Hastanesi'nin politika, prosedür ve hasta bakım protokollerinin derinlemesine incelenmesini içeriyordu. GHA Akreditasyon imzası, sadece hastanenin hasta güvenliği ve deneyimine olan bağlılığını doğrulamakla kalmıyor, aynı zamanda, günümüzün olgunlaşan ve seçicileşen sağlık turizmi yolcuları için önemli bir güven düzeyi de sağlıyor. Türkiye gibi rekabetçi bir sağlık turizmi pazarında GHA Akreditasyonu, hastalara ek bir güvence katmanı sunarken Güven Hastanesi'ni üstün kaliteli, hasta merkezli bakım sağlama konusunda lider olarak öne çıkarıyor.

Global Healthcare Accreditation İcra Kurulu Başkanı Renée-Marie Stephano bu başarının önemini şöyle vurguluyor: "GHA Akreditasyonu, hastanenizin markasını yükselten ve küresel itibarını güçlendiren bir seçkinlik işareti sunmaktadır. GHA Akreditasyonuna sahip sağlık kuruluşları, uluslararası hastalara hizmette mükemmellikleriyle tanınan seçkin bir hizmet sağlayıcı ağına katılmaktadır. GHA, Güven Hastanesi'ni bu önemli dönüm noktası ve tıbbi seyahat yolcuları için yeni bir bakım standardı belirleme konusundaki kararlılığı için kutluyor. GHA Akreditasyonunu almak hastanenin, Türkiye'nin sağlık turizmi için önde gelen bir destinasyon olarak itibarını güçlendirirken uluslararası hastaların özgün ihtiyaçlarını karşılamaya odaklandığını göstermektedir. Türkiye'nin uluslararası kalite ve hasta güvenliğine yönelik uzun süredir devam eden bağlılığı, bu başarı ile daha da doğrulanmakta ve bölgedeki tıbbi seyahat hizmetlerinin kalitesine ilişkin çıtayı yükseltmektedir."

Küresel Sağlık Hizmetleri Akreditasyonu, GHA akreditasyonunun güvenliği ve hasta deneyimini artırmadaki önemine ilişkin farkındalığı artırmak için Arapça, İngilizce, İspanyolca ve diğer dillerde mevcut olan çok dilli kapsamlı bir tüketici ve alıcı pazarlama kampanyası başlattı. Kampanya, sağlık amaçlı seyahat programları için GHA akreditasyonu almış hastaneleri seçmenin önemli faydaları konusunda pazarı bilgilendirmeyi ve böylece akredite kuruluşları uluslararası hastaları çekme ve sağlık amaçlı seyahat hizmetlerini büyütme konusunda desteklemeyi amaçlıyor.

Güven Hastanesi Hakkında:

1975 yılında kurulan Güven Hastanesi, 62 uzmanlık alanında kapsamlı tıbbi hizmetler sunan Türkiye'nin önde gelen sağlık kuruluşlarından biridir. 254 yatağı, son teknolojiyle donatılmış 12 ameliyathanesi ve 200'ü aşkın hekimden oluşan uzman ekibiyle Güven Hastanesi yenilikçi ve üstün kaliteli bakım sunmaya kendini adamıştır. Her yıl binlerce uluslararası hastaya hizmet veren hastanede organ nakli, onkoloji, beyin cerrahisi, oftalmoloji, girişimsel radyoloji, plastik cerrahi ve daha birçok alanda ileri düzey tedaviler uygulanmaktadır. Hasta güvenliği, güven ve mükemmelliğe olan bağlılığı, ABD, Afrika, BDT Ülkeleri, Orta Doğu ve Avrupa'dan gelen hastalar için tercih edilen bir seçenek olmasını sağlamaktadır.

Daha fazla bilgi için Güven Hastanesi Web Sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Küresel Sağlık Hizmetleri Akreditasyonu (GHA) Hakkında:

GHA'da, bir akreditasyon kurumundan daha fazlasıyız; hasta deneyimlerini ve küresel sağlık hizmeti uygulamalarını geliştirmeye kendini adamış stratejik ortaklarız. Önde gelen akreditasyon kurumlarından, sağlık hizmetleri öncülerinden ve üst düzey sağlık amaçlı seyahat sektörü yöneticilerinden gelen uzmanlığımız, dünya çapında hükümetler, sağlık hizmeti sağlayıcıları ve diğer sektör paydaşları için özel üretilmiş çözümler sağlar. Akreditasyon, sertifikasyon, eğitim, geliştirme ve optimizasyon ile danışmanlık hizmetlerimiz aracılığıyla GHA, şeffaflığı, hasta merkezli bakımı ve sürekli iyileştirmeyi teşvik etmektedir.

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