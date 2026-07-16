DentSpa stärkt mit der GHA-Zertifizierung das weltweite Vertrauen in die zahnmedizinischen Leistungen der Türkei

Diese Leistung unterstreicht den Fokus von DentSpa auf Vertrauen, Kommunikation, Koordinierung der Behandlung und Kontinuität der Versorgung in jeder Phase des Zahnarzt-Reiseerlebnisses.

PALM BEACH GARDENS, Florida, 16. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Die DentSpa Clinic, eine in Istanbul ansässige Zahnklinik, die internationale Patienten betreut, hat von Global Healthcare Accreditation (GHA) die Zertifizierung für herausragende Patientenerfahrungen im Bereich Medizintourismus erhalten. Dieser wichtige Meilenstein würdigt das Engagement von DentSpa, Zahnarzt-Touristen vor, während und nach der Behandlung ein sicheres, transparentes, kultursensibles und patientenorientiertes Erlebnis zu bieten.

DentSpa mit Sitz im Istanbuler Stadtteil Şişli hat ein Modell für den Gesundheitstourismus entwickelt, das sich fast ausschließlich an internationale Patienten richtet, die eine hochwertige zahnärztliche und kieferchirurgische Versorgung suchen. Dank seines ganzheitlichen Ansatzes koordiniert DentSpa die klinische Beurteilung, die Behandlungsplanung, die Kommunikation, den Transport, die Hotelbetreuung sowie die Nachsorge für Patienten, die sich zu Behandlungszwecken ins Ausland begeben.

„Die Erlangung der GHA-Zertifizierung ist eine wichtige Bestätigung für das Engagement von DentSpa gegenüber internationalen Patienten und für das Vertrauen, das diese in uns setzen, wenn sie für eine zahnärztliche Behandlung ins Ausland reisen", sagte Dr. Ahnaf Aljajah, Gründer und Geschäftsführer von DentSpa. „Unser Ziel war es schon immer, klinische Exzellenz, modernste Technologie, transparente Kommunikation und eine angenehme, unterstützende Betreuung miteinander zu verbinden, damit sich jeder Gast während des gesamten Behandlungsverlaufs sicher und gut aufgehoben fühlt. Der GHA-Zertifizierungsprozess hat uns dabei geholfen, die Patientenerfahrung aus einer wirklich internationalen Perspektive zu betrachten, unsere Systeme auf die besonderen Bedürfnisse von Medizintouristen auszurichten und unser Programm noch stärker an weltweit anerkannte Best Practices anzupassen. Für DentSpa stellt die GHA-Zertifizierung nicht nur eine Anerkennung dar, sondern bietet auch einen Rahmen für kontinuierliche Verbesserung, Vertrauensbildung und nachhaltiges Wachstum auf dem globalen Markt für Zahnarztreisen."

„Der Erfolg von DentSpa zeugt von einem ausgeprägten Verständnis dafür, was heutige Medizintouristen erwarten: Nicht nur eine hervorragende klinische Versorgung, sondern auch Klarheit, Koordination, kulturelle Sensibilität, Transparenz und eine zuverlässige Nachsorge in jeder Phase des Behandlungsverlaufs", sagte Renée-Marie Stephano, Geschäftsführerin von Global Healthcare Accreditation. „Viele Organisationen, die internationale Patienten betreuen, legen großen Wert auf Marketing, Einrichtungen oder Technologie, übersehen dabei jedoch möglicherweise die verborgenen betrieblichen Schwachstellen, die sich auf Vertrauen, Sicherheit, Konversionsrate, Kundenbindung und den langfristigen Ruf auswirken. Die GHA-Zertifizierung hilft Organisationen dabei, den Behandlungsverlauf aus der Perspektive der medizinischen Reisenden sowie der globalen Partner zu betrachten, die diese Behandlungen vermitteln, finanzieren oder unterstützen. Mit dem Erhalt der Zertifizierung für herausragende Patientenerfahrungen im Bereich des medizinischen Tourismus hat DentSpa gezeigt, dass es nicht nur internationale Zahnarztpatienten anzieht, sondern auch in die Systeme, Standards und Verantwortungsstrukturen investiert, die erforderlich sind, um diese Patienten konsequent, transparent und vertrauensvoll zu betreuen."

DentSpa wurde 2018 gegründet und verbindet moderne Zahnmedizin mit einer Spa-ähnlichen Atmosphäre, die darauf ausgelegt ist, Stress abzubauen und den Komfort für Patienten zu erhöhen, die möglicherweise weite Anfahrtswege für komplexe Behandlungen in Kauf nehmen müssen. Das Leistungsspektrum der Klinik umfasst Implantologie, Vollbogen-Rehabilitation, All-on-4- und All-on-6-Verfahren, Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie, Knochentransplantation, Prothetik, Kronen, Brücken, Vollmund-Rehabilitation, Parodontalbehandlung, Veneers, Smile-Design sowie komplexe interdisziplinäre restaurative Behandlungen.

Das Gesundheitstourismus-Programm von DentSpa wird durch eine umfassende operative Infrastruktur unterstützt, zu der rund 150 Callcenter-Mitarbeiter, ein 20-köpfiges medizinisches Beraterteam, Fahrer, Planungsspezialisten und Teams für die Hotelkoordination gehören. Das Programm wird von der Geschäftsleitung betreut und arbeitet eng mit den Teams aus den Bereichen Klinik, Finanzen, Qualitätssicherung und Patientenzufriedenheit zusammen. Diese Struktur unterstützt die Planung der Vorbehandlung, die Terminvergabe, die Ressourcenzuweisung und die Kontinuität der Versorgung und hilft internationalen Patienten gleichzeitig dabei, die logistischen und klinischen Aspekte einer Reise nach Istanbul zur Behandlung zu bewältigen.

Die GHA-Zertifizierung für herausragende Patientenerfahrungen im Bereich des medizinischen Tourismus bewertet die Systeme, Prozesse und Kontaktpunkte, die die Erfahrungen von Patienten prägen, die zu Behandlungszwecken reisen. Die Zertifizierung konzentriert sich auf Bereiche wie die Bearbeitung von Patientenanfragen, die Kommunikation vor der Ankunft, die Behandlungsplanung, die Einwilligung nach Aufklärung, kulturelle und sprachliche Unterstützung, finanzielle Transparenz, die Reisekoordination, Übergänge in der Versorgung, Entlassungsprozesse und die Nachsorge nach der Behandlung. Für Zahnärzte, die internationale Patienten behandeln, sind diese Aspekte besonders wichtig, da die Patienten ihre Behandlungsentscheidungen oft bereits vor ihrer Ankunft am Reiseziel treffen und ihre Genesung sowie die Langzeitversorgung nach ihrer Rückkehr nach Hause fortsetzen müssen.

Da die Nachfrage nach zahnärztlichen Leistungen weiter steigt, suchen Patienten zunehmend nach Anbietern, die nicht nur klinische Kompetenz, sondern auch organisatorische Zuverlässigkeit, gute Kommunikation, Transparenz und Kontinuität der Versorgung unter Beweis stellen können. Die GHA-Zertifizierung hilft Einrichtungen des Gesundheitswesens, sich auf einem wettbewerbsintensiven globalen Markt von anderen abzuheben, indem sie ihr Engagement für die besonderen Bedürfnisse von Reisepatienten, die medizinische oder zahnmedizinische Versorgung suchen, bestätigt.

Für DentSpa festigt diese Auszeichnung seine Position als vertrauenswürdige Anlaufstelle für internationale Zahnpatienten, die in Istanbul eine hochmoderne Behandlung suchen. Dies trägt zudem dazu bei, den wachsenden Ruf der Türkei als führendes Reiseziel für Gesundheits- und Zahntourismus zu stärken, wo Qualität, Zugänglichkeit, Technologie und Patientenerfahrung bei der Entscheidungsfindung internationaler Patienten eine immer zentralere Rolle spielen.

Weitere Informationen zur DentSpa-Klinik finden Sie unter dentspa.com.

Über Global Healthcare Accreditation (GHA):

Bei GHA sind wir mehr als nur eine Akkreditierungsstelle – wir sind strategische Partner, die sich für die Verbesserung der Patientenerfahrungen und der globalen Gesundheitsversorgung einsetzen. Unser Fachwissen, das wir von führenden Akkreditierungsstellen, Pionieren im Gesundheitswesen und hochrangigen Führungskräften der Medizintourismusbranche beziehen, gewährleistet maßgeschneiderte Lösungen für Regierungen, Gesundheitsdienstleister und andere Akteure der Branche weltweit. Durch unsere Dienstleistungen in den Bereichen Akkreditierung, Zertifizierung, Schulung, Weiterentwicklung, Optimierung und Beratung fördert die GHA Transparenz, eine patientenorientierte Versorgung und kontinuierliche Verbesserung.

Weitere Informationen finden Sie unter GlobalHealthcareAccreditation.com.