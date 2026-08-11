Un informe de March of Dimes pone de manifiesto las persistentes desigualdades en el acceso a la atención materna en un entorno en el que los recientes cambios en el sistema sanitario amenazan un sistema ya de por sí frágil

El nuevo informe revela que uno de cada tres condados de EE. UU. sigue sin contar con servicios de atención materna; desde 2024 se han registrado casi 100 cierres de unidades de parto en hospitales

ARLINGTON, Virginia, 11 de agosto de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Hoy, March of Dimes, la principal organización sin ánimo de lucro del país que lucha por la salud de todas las madres y los bebés, ha publicado el informe de 2026 "Nowhere to Go: Maternity Care Deserts Across the U.S." (Ningún lugar adonde ir: desiertos de atención materna en todo EE. UU.), en el que se destaca cómo millones de estadounidenses siguen teniendo dificultades para acceder a la atención sanitaria. El informe también analiza los recientes cierres de hospitales y señala cómo estos cierres y los cambios en las políticas suponen una amenaza adicional para un sistema ya de por sí frágil que está fallando para demasiadas mujeres y bebés.

Los desiertos de atención materna son condados que carecen de profesionales de la obstetricia o de centros de parto, lo que obliga a las mujeres a desplazarse más lejos para recibir ese tipo de atención. De hecho, las mujeres que viven en zonas con escasez de atención materna recorren, de media, una distancia aproximadamente tres veces mayor para acceder a los servicios de parto que aquellas que viven en condados con acceso completo. Este aumento de las distancias de desplazamiento se asocia con un retraso en el inicio de la atención prenatal, una mayor probabilidad de partos no planificados fuera del hospital, tasas más elevadas de morbilidad materna y un aumento de los ingresos en la unidad de cuidados intensivos neonatales (UCIN). Los tiempos de desplazamiento más largos también generan importantes costos indirectos para las familias, como el transporte, el cuidado de los niños, las ausencias laborales y el alojamiento temporal.

"En todo el país, las familias siguen enfrentándose a obstáculos innecesarios en el acceso a la atención materna, y los cambios en el sistema sanitario y en las decisiones políticas amenazan con agrandar las desigualdades y debilitar los servicios esenciales", afirmó Cindy Rahman, presidenta y CEO de March of Dimes. "Ha llegado el momento de replantearnos cómo puede y debe ser la atención materna, creando un sistema que garantice comienzos más saludables, comunidades más sólidas y mejores resultados para las generaciones venideras. March of Dimes sigue comprometida con esa transformación y, si trabajamos juntos, podremos construir un futuro en el que todas las familias tengan acceso a la atención que necesitan".

Principales conclusiones del informe de 2026:

Al igual que en el informe de 2024, el 34,6 % de los condados de EE. UU. son "desiertos de atención materna", donde viven 2,4 millones de mujeres en edad reproductiva y nacen 149 000 bebés cada año.





Hay otros 3,4 millones de mujeres y 209 000 bebés que viven en comarcas con un acceso bajo o moderado a la atención materna.





Más de la mitad de los condados de EE.UU. carecen de un hospital con servicios de parto, lo que afecta a casi 370 000 nacimientos al año.





La escasez de profesionales de la obstetricia es más grave en las zonas rurales, donde casi el 58 % de los condados carece de ellos, frente a aproximadamente el 19 % de los condados urbanos.





Entre enero de 2024 y mayo de 2026, se identificaron al menos 96 cierres de unidades de parto y alumbramiento de los que se tuvo constancia pública en 35 estados. o En casi el 60 % de los condados afectados, la unidad cerrada era el único centro local de atención al parto.



o Los recientes cierres han aumentado la duración de los desplazamientos en una media de 25 minutos en las comunidades afectadas.

A nivel nacional, aproximadamente una de cada nueve mujeres en edad fértil carece de seguro médico, y las tasas más elevadas se registran en el sur, en las zonas rurales y en las zonas sin acceso a atención materna. o Desde la aprobación de la Affordable Care Act (Ley de Asistencia Asequible) en 2010, las tasas de mujeres sin seguro médico de entre 19 y 54 años han disminuido un 45 % a nivel nacional, aunque en menor medida (solo un 35 %) en los estados que no han ampliado Medicaid.



"El informe de este año nos recuerda de forma contundente que los desiertos de atención materna no surgen por casualidad, sino que son el resultado de decisiones políticas deliberadas que han dejado a demasiadas familias sin acceso a una atención esencial", afirmó el Dr. Michael Warren, director médico y de salud de March of Dimes. "La salud de las madres y los bebés depende de la solidez de los sistemas que les prestan apoyo, y ese sistema nos está fallando en la actualidad. Sin embargo, las soluciones están al alcance de la mano y requieren una actuación coordinada por parte de los profesionales sanitarios, los responsables políticos, las empresas y las comunidades. No podemos resolver esta crisis por nuestra cuenta".

Soluciones que pueden impulsar el progreso

Mejorar el acceso a la atención materna requiere una acción coordinada para impulsar soluciones basadas en la evidencia que contribuyan a garantizar que todas las familias tengan acceso a la atención que necesitan, independientemente de dónde vivan. March of Dimes seguirá liderando esta labor, aplicando una estrategia coordinada que abarque la defensa de los derechos, la educación, la innovación y las colaboraciones con la comunidad, incluyendo lo siguiente:

Luchar por una legislación federal y estatal que proteja y amplíe el acceso

Es imprescindible abordar cómo los cambios normativos recientes y propuestos amenazan con revertir los avances logrados gracias a medidas que han ampliado la cobertura sanitaria, como la ampliación de Medicaid y la prórroga posparto de Medicaid. Otra oportunidad clave para mejorar el acceso de las comunidades rurales —que suelen ser las más afectadas por las limitaciones en el acceso a la atención sanitaria— es la Rural Obstetrics Readiness Act (Ley de Preparación Obstétrica Rural), que se ha vuelto a presentar recientemente en el Congreso. Este proyecto de ley promovería la formación de los profesionales sanitarios para que puedan prestar asistencia en situaciones de emergencia obstétrica durante el embarazo, el parto y el posparto.





Es imprescindible abordar cómo los cambios normativos recientes y propuestos amenazan con revertir los avances logrados gracias a medidas que han ampliado la cobertura sanitaria, como la ampliación de Medicaid y la prórroga posparto de Medicaid. Otra oportunidad clave para mejorar el acceso de las comunidades rurales —que suelen ser las más afectadas por las limitaciones en el acceso a la atención sanitaria— es la Rural Obstetrics Readiness Act (Ley de Preparación Obstétrica Rural), que se ha vuelto a presentar recientemente en el Congreso. Este proyecto de ley promovería la formación de los profesionales sanitarios para que puedan prestar asistencia en situaciones de emergencia obstétrica durante el embarazo, el parto y el posparto. Llevar atención sanitaria para las madres a través de centros de salud móviles

Los March of Dimes Mom & Baby Mobile Health Centers® llevan la atención materna directamente a las comunidades con acceso local limitado o nulo. Actualmente hay siete centros en funcionamiento en todo Estados Unidos, entre ellos los de Columbus y el sureste de Ohio; Houston (Texas); Nueva York (Nueva York); Phoenix y Tucson (Arizona); y Washington D. C., y próximamente se abrirán cuatro centros más en el centro de Alabama; Chicago (Illinois); Cleveland (Ohio) y el norte de Arizona.





Los March of Dimes Mom & Baby Mobile Health Centers® llevan la atención materna directamente a las comunidades con acceso local limitado o nulo. Actualmente hay siete centros en funcionamiento en todo Estados Unidos, entre ellos los de Columbus y el sureste de Ohio; Houston (Texas); Nueva York (Nueva York); Phoenix y Tucson (Arizona); y Washington D. C., y próximamente se abrirán cuatro centros más en el centro de Alabama; Chicago (Illinois); Cleveland (Ohio) y el norte de Arizona. Ampliar el acceso a las doulas para el apoyo al parto en la comunidad

March of Dimes también está trabajando para aumentar el acceso equitativo a los servicios de las doulas a través de una iniciativa de cinco años en colaboración con la CVS Health Foundation, cuyo objetivo es aumentar y diversificar el número de doulas, reforzar las alianzas entre las doulas comunitarias y los sistemas sanitarios, y proporcionar recursos educativos tanto a los usuarios como a los profesionales sanitarios. March of Dimes también cuenta con programas comunitarios locales, como la March of Dimes Collective Impact Initiative (Iniciativa de Impacto Colectivo) en el área metropolitana de Houston, que ofrece formación de varios días, desarrollo profesional y prácticas remuneradas que proporcionan a las doulas experiencia práctica en partos.





March of Dimes también está trabajando para aumentar el acceso equitativo a los servicios de las doulas a través de una iniciativa de cinco años en colaboración con la CVS Health Foundation, cuyo objetivo es aumentar y diversificar el número de doulas, reforzar las alianzas entre las doulas comunitarias y los sistemas sanitarios, y proporcionar recursos educativos tanto a los usuarios como a los profesionales sanitarios. March of Dimes también cuenta con programas comunitarios locales, como la March of Dimes Collective Impact Initiative (Iniciativa de Impacto Colectivo) en el área metropolitana de Houston, que ofrece formación de varios días, desarrollo profesional y prácticas remuneradas que proporcionan a las doulas experiencia práctica en partos. Llevar la innovación a las comunidades a través de iniciativas como los programas de ingresos garantizados

March of Dimes reconoce que los determinantes sociales de la salud, entre los que se incluyen la seguridad alimentaria, la estabilidad en la vivienda, el transporte y la seguridad interpersonal, influyen directamente en los resultados para las madres y los bebés. Los programas piloto de ingresos básicos garantizados en Nueva Orleans, Atlanta y Míchigan están demostrando que el apoyo económico directo mejora el acceso a la atención prenatal y posparto, y refuerza el bienestar económico y emocional de las familias participantes.

Obtenga más información sobre los resultados, consulte los datos a nivel de condado y tome medidas para mejorar el acceso a la atención materna en marchofdimes.org/mcdr. El informe de este año ha sido patrocinado por el Ob Hospitalist Group (OBHG), la mayor entidad del país que da empleo a profesionales sanitarios especializados en salud materna —entre los que se incluyen ginecólogos-obstetras y matronas tituladas (CNM)—, y que colabora estrechamente con hospitales y profesionales sanitarios de la comunidad para ofrecer soluciones integrales en materia de salud materna.

Acerca de March of Dimes

March of Dimes lidera la lucha por la salud de todas las madres y bebés. Apoyamos la investigación, la educación y la defensa de los derechos, y ofrecemos programas y servicios para que todas las familias puedan tener el mejor comienzo posible. Desde 1938, hemos forjado una trayectoria de éxito dedicada a apoyar a todas las mujeres embarazadas y las familias. Visite marchofdimes.org o nacersano.org para obtener más información.

Acerca de Nowhere to Go: Maternity Care Deserts Across the U.S.

March of Dimes publica "Nowhere to Go: Maternity Care Deserts Across the U.S.", que se publica cada dos años y constituye el análisis más completo y actualizado de la organización sobre el acceso a la atención materna en Estados Unidos. A partir de análisis a nivel de condado sobre el personal clínico obstétrico, los centros de parto, la cobertura sanitaria y las dificultades de desplazamiento, el informe destaca las tendencias nacionales, identifica a las poblaciones más afectadas y examina cómo la escasez de personal, los cierres de hospitales y los cambios en las políticas están transformando el panorama de la atención materna. Sus conclusiones pueden servir de base para la planificación de programas, la asignación de recursos, las actividades de promoción y futuras investigaciones.

FUENTE March of Dimes