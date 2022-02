Unilumin apoia a cerimônia de abertura das Olimpíadas de Inverno de Pequim de 2022

PEQUIM, 7 de fevereiro de 2022 /PRNewswire/ -- Em 4 de fevereiro de 2022, o mundo inteiro assistiu à cerimônia de abertura das Olimpíadas de Inverno de Pequim. Este grande evento proporcionou um banquete visual deslumbrante que combinou tecnologia digital e belos designs criativos. A cerimônia não foi apenas tecnologicamente avançada, mas dinâmica, esteticamente agradável e experimental. Também foi uma oportunidade de mostrar algumas das mais recentes inovações tecnológicas da China para o mundo.

Na linda cerimônia de abertura, um caldeirão gigante em forma de floco de neve e uma tela de ultra alta definição (UHD) de 8K, nunca vista antes, apresentados no palco do estádio atraíram a atenção do mundo; a Unilumin e a BOE Technology estiveram envolvidas em conjunto na criação destas telas mágicas.

Antes do início oficial, Zhang Yimou, que foi o diretor da cerimônia de abertura, já havia sugerido que este ano as Olimpíadas de Inverno seriam totalmente diferentes. O piso do palco da cerimônia de abertura foi iluminado pelo maior sistema de telas 8K UHD existente, com uma área total de 10.393 metros quadrados. Além de ser o maior do mundo, ele utiliza tecnologia de ponta.

Como parceira exclusiva do setor de LED para a delegação da China, a Unilumin orgulha-se de ter garantido o direito de utilizar a marca registrada da delegação da China em maio de 2021. As Olimpíadas de Inverno apresentam outros produtos de iluminação da Unilumin, como a iluminação dos escritórios de preparação da Administração Geral do Esporte, de centros de treinamento para atletas como a Beijing Wukesong Arena, além da piscina. A Unilumin está fazendo sua parte para incentivar os atletas.

Isso dá continuidade a uma longa tradição de cooperação entre a Unilumin e o esporte. Desde 2014, a Unilumin tem apoiado todos os grandes eventos esportivos, das Olimpíadas de Inverno de Sochi de 2014, às Olimpíadas do Rio de 2016, à Copa do Mundo da FIFA de 2018 na Rússia e às Olimpíadas de Tóquio de 2020. A empresa também apoiou outros eventos esportivos realizados na China, como os Jogos Universitários Mundiais de Verão de 2021, em Chengdu, e os Jogos Asiáticos de 2022, em Hangzhou. A Unilumin sempre esteve presente para os atletas, em todos os eventos esportivos de elite realizados ao redor do mundo.

