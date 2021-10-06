Unispace покупает разработчика технического дизайна помещений Downstream

«Когда мы говорим о работе, речь уже не идет всего лишь о помещении, в центре внимания — опыт пребывания в офисе. За счет своего подхода к работе члены команды Downstream помогут нам реализовать больше преимуществ для клиентов при проектировании среды для самого ценного актива любого бизнеса — сотрудников, — заявил Стив Квик (Steve Quick), CEO компании Unispace по международным операциям. — Мы стремимся меньше обещать и больше делать, принимая все меры для этого».

Сотрудники Downstream присоединятся к международной команде Unispace, привнеся свои знания в области брендинга и технического дизайна помещений. Штаб-квартира компании расположена в Портленде (шт. Орегон, США), а ее международные представительства открыты в Амстердаме и Мельбурне. Таким образом, приобретение Downstream расширяет физическое присутствие компании Unispace на глобальном рынке. В настоящее время компания работает на 48 объектах в 26 странах.

«Мы работали с Unispace на протяжении многих лет и рады объединить наши команды, опыт и использовать общие возможности для роста и проектирования помещений, — отметил Тим Кэнфилд (Tim Canfield), CEO компании Downstream. — И сотрудникам, и клиентам требуется эмпирическая среда, работающая на бренд, в которой есть все условия для совместной работы и общения. Вместе мы можем быстрее реализовать подобные идеи».

«Наша стратегия глобального роста призвана расширить наши возможности и помочь клиентам компании достичь процветания в новой реальности. За счет нового приобретения наша компания сможет воспользоваться результатами работы Downstream на международных проектах по проектированию помещений и приобщить их к собственному комплексному подходу к стратегии, проектированию и строительству. В выигрыше останутся наши клиенты, которые получат все преимущества передовых методов проектирования помещений. Более того, Unispace и Downstream разделяют общие ценности; культура обеих компаний нацелена на перемены, приверженность инновациям, развитию сотрудников и бизнеса, принципам корпоративного гражданства, а также на создание среды для удобства людей, — заявил г-н Квик. — Мы убеждены в том, что это принесет огромную пользу нашим клиентам и отрасли в целом».

С момента своего основания в 2010 году архитектурная корпорация Unispace реализовала более 5,5 тыс. проектов по техническому дизайну помещений на площади свыше 15,2 млн кв. м. Несмотря на трудности, вызванные пандемией COVID-19, первое полугодие 2021 года выдалось успешным для Unispace и дало толчок к развитию бизнеса по всему миру.

Информация о компании Unispace

В 2010 году компания Unispace произвела революцию, изменив модель оказания услуг на рабочем месте путем применения комплексного подхода к стратегии, проектированию и реализации проектов. Сегодня компания продолжает меняться и идет в ногу с современными тенденциями развития мировых брендов. Unispace проектирует рабочие места по всему миру, исходя из принципа партнерства с клиентами, используя новейшие технологии и оперируя аналитическими данными.

Информация о компании Downstream

Downstream — это сообщество ведущих дизайнеров, технологов, разработчиков контента, менеджеров по работе с клиентами и руководителей различных производственных направлений, чья история насчитывает более 20 лет. Вместе они представляют собой компанию, которая находит решения для брендов в различных странах. Среди клиентов Downstream — некоторые из крупнейших и наиболее динамично развивающихся компаний в мире. Компания ведет свою деятельность в Портленде, Амстердаме и Мельбурне, реализует новейшие идеи и ведет постоянный поиск новых технологий и методологий для создания невозможного.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Lisa Karel (Лиза Карел), [email protected], (407) 733-2101

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Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1653864/University_of_Oregon_Matthew_Knight_Arena__Eugene_OR.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1653866/Telstra_Customer_Experience_Centre__Sydney_AU.jpg

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1653865/Unispace_logo_Logo.jpg

Видео — https://mma.prnewswire.com/media/1653909/Unispace_x_Downstream.mp4

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