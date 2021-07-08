Urban Skin Rx(R)宣布将进一步扩张

首批Walgreens产品组合将由该品牌的七款明星产品组成，在2021年10月扩张的第二阶段将新增三个最畅销产品。本着利用Walgreens作为美容目的地来简化客户购物需求的愿望，Urban Skin Rx®计划通过创新的营销策略，例如使用战略互动技术增加进店客流量，同时监视不同市场的消费者购买行为，以激起消费者的兴趣。

该品牌的使命是为所有肤色提供容易获得、疗效好的护肤产品。结合这一使命，该品牌最近还在美容产品零售商Ulta Beauty的网点为其Pro Strength™系列推出了重新设计的包装并扩大了零售分销。目前，Urban Skin Rx®产品在Ulta大众区和名品区中均在售，这使其处于独特的地位，能够以多种价格为消费者提供更多的解决方案，特别是为色素沉着治疗和焕肤提供先进的配方。

关于 Urban Skin Rx®

Urban Skin Rx®于2010年在北卡罗来纳州夏洛特成立，旨在开发满足富黑色素消费者需求的临床护肤产品。Urban Skin Rx®产品提供高效能成分混合配方，专为解决有色女性最常见的护肤问题，包括改善色素沉着外貌和不均匀的肤色。Urban Skin Rx®产品在其网站www.urbanskinrx.com及美国5000多家零售点有售。

有关Urban Skin Rx®的更多信息，请访问www.urbanskinrx.com。

有关Urban Skin Rx®支持的非营利组织的更多信息，请访问https://urbanskinrx.com/pages/non-profits-we-support。

媒体垂询，请联系mml PR公关公司的Rebecca Leiby，电子邮箱：[email protected]。

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