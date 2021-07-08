Urban Skin Rx(R)宣布将进一步扩张
品牌全力抢滩零售增长迅猛的面向各种不同肤色的临床解决方案。
Jul 08, 2021, 09:15 ET
新泽西州夏洛特2021年7月8日 /美通社/ -- Urban Skin Rx®很高兴地宣布，其零售业务今年夏天将扩张到Walgreens，在发展的第一阶段进入1900多家门店。该品牌目前也在增强其在沃尔玛的分销能力，将新增750家门店，到2021年8月其覆盖的沃尔玛商店将增加到共计1500家。
首席执行官兼创始人Rachel Roff表示：“普及性临床护肤始终是Urban Skin Rx®使命的一部分。与Walgreens的合作使我们能够加强在不同城市的品牌影响力，以确保在大多数主要零售网点都能提供契合多元文化的临床护肤品。这对我公司而言是一项重大举措，但为我们的客户提供具有文化包容性的选项，这种影响力才是真正的胜利。随着沃尔玛和Walgreens的增长，Urban Skin Rx®零售分销同比增长了170%以上，预计2020年至2021年零售总额将增长20.5%。”
首批Walgreens产品组合将由该品牌的七款明星产品组成，在2021年10月扩张的第二阶段将新增三个最畅销产品。本着利用Walgreens作为美容目的地来简化客户购物需求的愿望，Urban Skin Rx®计划通过创新的营销策略，例如使用战略互动技术增加进店客流量，同时监视不同市场的消费者购买行为，以激起消费者的兴趣。
该品牌的使命是为所有肤色提供容易获得、疗效好的护肤产品。结合这一使命，该品牌最近还在美容产品零售商Ulta Beauty的网点为其Pro Strength™系列推出了重新设计的包装并扩大了零售分销。目前，Urban Skin Rx®产品在Ulta大众区和名品区中均在售，这使其处于独特的地位，能够以多种价格为消费者提供更多的解决方案，特别是为色素沉着治疗和焕肤提供先进的配方。
关于Urban Skin Rx®
Urban Skin Rx®于2010年在北卡罗来纳州夏洛特成立，旨在开发满足富黑色素消费者需求的临床护肤产品。Urban Skin Rx®产品提供高效能成分混合配方，专为解决有色女性最常见的护肤问题，包括改善色素沉着外貌和不均匀的肤色。Urban Skin Rx®产品在其网站www.urbanskinrx.com及美国5000多家零售点有售。
有关Urban Skin Rx®的更多信息，请访问www.urbanskinrx.com。
有关Urban Skin Rx®支持的非营利组织的更多信息，请访问https://urbanskinrx.com/pages/non-profits-we-support。
媒体垂询，请联系mml PR公关公司的Rebecca Leiby，电子邮箱：[email protected]。
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SOURCE Urban Skin Rx
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