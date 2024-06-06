URSUS S.A.'nın satışı için yeni ihale

VARŞOVA, Polonya, 6 Haziran 2024 /PRNewswire/ -- Ursus S.A., 1893'ten bu yana piyasada faaliyet gösteren, 50 ülkeye ihraç edilen traktör ve tarım makineleri üretimiyle ünlü, tanınmış bir Polonya markasıdır. Ödüllü ve tamamen Polonyalı bir tasarım fikri olan ikonik C-325'in en yeni modeli geliştiriliyor ve yaz aylarında piyasaya sürülmesi planlanıyor. Şirket son yıllarda elektromobilite sektöründe sadece yerel pazarlarda değil, Afrika da dahil olmak üzere yurt dışında da zorluklarla mücadele etmektedir. Bugün 130 yaşındaki Ursus yeni sahibini bekliyor. Markanın üretim tesisleri ve ticari markası satın alınmaya hazırdır.

Ursus markasının geçmişi 1893 yılına kadar uzanmaktadır, ancak şirket 1902 yılına kadar faaliyetlerini içten yanmalı motor üretimini de kapsayacak şekilde genişletmiş ve Ursus adını almıştır. O zamandan beri marka, özellikle doğu pazarlarında popülerlik kazanıyor. Ancak ana pazardaki sorunlar nedeniyle mali sorunlarla karşı karşıya kalan şirket, nihayetinde iflas işlemlerinin ardından satışa çıkarıldı.

- Yeni sahibi işletmenin tamamını devralacaktır: Dobre Miasto'da tarım ekipmanları üreten tesis, Lublin'de traktörlerin ve elektrikli otobüslerin monte edildiği tesis, ticari marka ve üretim için gerekli makine şeklindeki taşınır mallar - Intrum Sp. z o. o. Yönetim Kurulu Tam Yetkili Temsilcisi Kamil Dąbrowski vurgulamaktadır.

İhale 20 Haziran 2024 tarihinde gerçekleşecek. - Yeni sahibi Ursus'un tüm üretim tesislerini ve ticari markalarını devralacak. İhalenin başlangıç fiyatı 99 milyon PLN olarak belirlenmiştir ve tekliflerin 18 Haziran 2024 saat 15:00'e kadar sunulması gerekmektedir. Katılım koşulu, 10 milyon PLN tutarındaki ihale depozitosunun URSUS'un iflas masasının banka hesabına son tarihe kadar ödenmesidir - diyor Paweł Głodek, İflas Kayyumu.

Ursus'un satın alınmasının ardından bir yatırımcı, üretim tesislerinin yanı sıra 100 kalifiye çalışanın desteği, daha fazla araştırma ve geliştirme yapmak için gerekli koşullar ve Ursus tarafından başlatılan yenilikçi projelerin devam ettirilmesi ile hızlı bir şekilde yeni üretime başlayabilir. Teklif, yalnızca zengin bir geçmişe ve deneyime sahip bir şirketin satın alınmasını değil, aynı zamanda faaliyetlerini sürdürme, yenilikçi projeler geliştirme ve sağlam üretim yeteneklerinden yararlanma fırsatını da içeriyor.