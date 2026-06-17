VahatiCor nimmt ersten US-Patienten in die klinische Studie SERRA-I zum A-FLUX Reducer System® bei CMD auf

Das A-FLUX Reducer System® wird im Rahmen der frühen Machbarkeitsstudie SERRA-I in die klinische Bewertung in den USA aufgenommen

SANTA CLARA, Kalifornien, 17. Juni 2026 /PRNewswire/ -- VahatiCor, Inc., ein Medizintechnikunternehmen, das interventionelle Therapien für koronare mikrovaskuläre Dysfunktion (CMD) entwickelt, gab heute die Aufnahme des ersten Patienten aus den Vereinigten Staaten in seine SERRA-I-Frühphasen-Machbarkeitsstudie zum A-FLUX Reducer System® bekannt. Dieser Meilenstein baut auf den ersten Erfahrungen mit Menschen im Rahmen von SERRA-I sowie auf der laufenden Rekrutierung für die europäische (EU-) Studie SERRA-I auf.

VahatiCor enrolls first U.S. patient in SERRA-I, evaluating the A-FLUX Reducer System®, a self-expanding nitinol implant designed to address coronary microvascular dysfunction (CMD). Investigational device, not approved by the U.S. FDA for commercial use.

SERRA-I untersucht den ersten Einsatz des A-FLUX Reducer System bei Patienten mit symptomatischer CMD. Die Studie ist Teil des umfassenderen klinischen SERRA-Programms, an dem Zentren in den USA und der EU beteiligt sind. Der erste US-amerikanische Patient wurde im Yale-New Haven Hospital in die Studie aufgenommen. Dr. med. Samit Shah, PhD, interventioneller Kardiologe am Yale New Haven Hospital Heart & Vascular Center und Assistenzprofessor für Medizin an der Yale School of Medicine, fungierte als Co-Studienleiter der SERRA-I-Studie.

„Mit der Behandlung unseres ersten Patienten in den USA wird das A-FLUX Reducer System in die klinische Erprobung in den USA aufgenommen", sagte Dr. Harry D. Rowland, Vorstandsvorsitzender von VahatiCor. „Die Kardiologie entwickelt sich dahin, mikrovaskuläre Erkrankungen als vorrangige Indikation zu behandeln, und das A-FLUX Reducer System ist genau auf diesen Wandel ausgelegt." „Ich bin den Forschern der SERRA-I-Studie und den Patienten dankbar, die diese Studie ermöglichen."

Die koronare Herzkrankheit betrifft Millionen von Patienten, die unter anhaltender Angina pectoris (Brustschmerzen) und damit verbundenen Symptomen leiden, ohne dass Verstopfungen in den großen Herzkranzgefäßen vorliegen. Das A-FLUX-Reducer-System® ist ein selbstexpandierendes Nitinol-Implantat, das per Katheter in den Koronarsinus eingebracht wird. Es wurde entwickelt, um den Blutfluss durch die kleineren Gefäße des Herzens zu beeinflussen und die zugrunde liegende mikrovaskuläre Dysfunktion zu behandeln.

„Patienten mit CMD leiden unter starken Symptomen und werden von den derzeitigen Therapien nur unzureichend versorgt, da es in den Vereinigten Staaten keine zugelassene Behandlungsoption gibt, die direkt auf die mikrovaskuläre Erkrankung abzielt", sagte Dr. med. Samit Shah, PhD. „Die Aufnahme unseres ersten Patienten in den USA ist ein wichtiger Schritt, um die für diese Patienten notwendigen Erkenntnisse zu gewinnen."

Über VahatiCor

VahatiCor, Inc., ein Portfoliounternehmen von T45 Labs, entwickelt interventionelle Therapien für die koronare mikrovaskuläre Dysfunktion (CMD), eine Erkrankung, von der Millionen von Patienten betroffen sind, die unter anhaltenden Brustschmerzen leiden, obwohl ihre Hauptkoronararterien nicht verengt sind. Das A-FLUX-Reduktionssystem® ist die führende Technologie des Unternehmens – ein selbstexpandierender, repositionierbarer Koronarsinus-Reduktor, der derzeit im Rahmen des klinischen SERRA-Programms untersucht wird. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Santa Clara, Kalifornien. Weitere Informationen finden Sie unter vahaticor.com. Das A-FLUX Reducer System ist ein Prüfprodukt und wurde von der US-amerikanischen Arzneimittelbehörde (FDA) noch nicht für den kommerziellen Einsatz zugelassen.