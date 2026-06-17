VahatiCor recrute son premier patient américain dans le cadre de l'étude clinique SERRA-I portant sur le système A-FLUX Reducer System® pour le traitement de la CMD

Le système de réduction A-FLUX® fait l'objet d'une évaluation clinique aux États-Unis dans le cadre de l'étude de faisabilité préliminaire SERRA-I

SANTA CLARA, Californie, 17 juin 2026 /PRNewswire/ -- VahatiCor, Inc., une société de technologie médicale développant des thérapies interventionnelles pour le traitement du dysfonctionnement microvasculaire coronaire (CMD), a annoncé aujourd'hui le recrutement du premier patient américain dans le cadre de son étude de faisabilité précoce SERRA-I portant sur le système A-FLUX Reducer®. Cette étape importante s'appuie sur les premiers résultats obtenus chez l'homme dans le cadre de l'étude SERRA-I et sur le recrutement actuellement en cours pour l'étude SERRA-I européenne (UE).

VahatiCor enrolls first U.S. patient in SERRA-I, evaluating the A-FLUX Reducer System®, a self-expanding nitinol implant designed to address coronary microvascular dysfunction (CMD). Investigational device, not approved by the U.S. FDA for commercial use.

SERRA-I évalue actuellement l'utilisation initiale du système de réduction A-FLUX chez des patients atteints de CMD symptomatique. Cette étude s'inscrit dans le cadre du programme clinique SERRA, qui regroupe des centres répartis aux États-Unis et dans l'Union européenne. Le premier patient américain a été recruté à l'hôpital Yale-New Haven ; le Dr Samit Shah, MD, PhD, cardiologue interventionnel au Centre cardiovasculaire de l'hôpital Yale-New Haven et maître de conférences en médecine à la faculté de médecine de Yale, a été désigné co-investigateur principal de l'étude SERRA-I.

« Le traitement de notre premier patient américain marque l'entrée du système A-FLUX Reducer dans la phase d'essais cliniques aux États-Unis », a déclaré Harry D. Rowland, PhD, directeur général de VahatiCor. « La cardiologie s'oriente vers le traitement des maladies microvasculaires comme une pathologie de première ligne, et le système A-FLUX Reducer a été conçu pour répondre à cette évolution. Je tiens à remercier les chercheurs de l'étude SERRA-I ainsi que les patients qui rendent cette étude possible. »

La CMD touche des millions de patients qui souffrent d'angine de poitrine persistante (douleurs thoraciques) et de symptômes associés, sans qu'il y ait d'obstruction des grosses artères coronaires. Le système de réducteur A-FLUX® est un dispositif en nitinol à expansion automatique, mis en place par cathéter dans le sinus coronaire, conçu pour influencer le flux sanguin dans les petits vaisseaux cardiaques et traiter le dysfonctionnement microvasculaire sous-jacent.

« Les patients atteints de CMD présentent des symptômes très marqués et ne bénéficient pas de traitements adéquats, aucune option thérapeutique approuvée aux États-Unis ne ciblant directement cette maladie microvasculaire », a déclaré le Dr Samit Shah, MD, PhD. « Le recrutement de notre premier patient américain constitue une étape importante pour générer les données dont ces patients ont besoin. »

À propos de VahatiCor

VahatiCor, Inc., une société du portefeuille de T45 Labs, développe des traitements interventionnels destinés à traiter le dysfonctionnement microvasculaire coronaire (CMD), une affection qui touche des millions de patients souffrant de douleurs thoraciques persistantes alors qu'aucune obstruction n'est détectée au niveau de leurs artères coronaires principales. Le système de réducteur A-FLUX® est la technologie phare de l'entreprise ; il s'agit d'un réducteur de sinus coronaire auto-expansible et repositionnable, actuellement en cours d'évaluation clinique dans le cadre du programme clinique SERRA. L'entreprise est implantée à Santa Clara, en Californie. Pour plus d'informations, rendez-vous sur vahaticor.com. Le système de réduction A-FLUX est un dispositif expérimental qui n'a pas été approuvé par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pour une utilisation commerciale.