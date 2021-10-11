Vale вступает в Международную ассоциацию производителей меди

ВАШИНГТОН, 11 октября 2021 г. /PRNewswire/ -- Международная ассоциация производителей меди (ICA) объявила о приеме в свой состав компании Vale International S.A. (далее "Vale") в качестве нового члена. Решение о принятии Vale в ассоциацию было принято сегодня на ежегодном собрании участников ICA, состоявшемся в Лондоне.

Компания Vale, штаб-квартира которой находится в Бразилии, входит в число крупнейших горнодобывающих предприятий мира и осуществляет свою деятельность приблизительно в 30 странах. Она стремится стать одной из самых безопасных и надежных транснациональных горнодобывающих компаний. Vale вступает в ICA в критический момент для медной промышленности с целью поддержки в реализации глобальных задач, поставленных в Парижском соглашении по климату и Целях ООН в области устойчивого развития.

Исполнительный вице-президент Vale Base Metals Марк Трэверс (Mark Travers) заявил следующее: «Компания Vale неустанно стремится интегрировать принципы устойчивого развития в свой бизнес за счет формирования прочного и позитивного экономического, социального и экологического наследия и смягчения последствий своей деятельности. Добыча меди является одной из важнейших составляющих нашего бизнеса, и мы очень серьезно относимся к своей ответственности за состояние окружающей среды. ICA направляет ведущих участников отрасли на путь коллективной углеродной нейтральности, и компания Vale считает важным сотрудничать со своими коллегами в осуществлении этих преобразований».

Президент ICA Энтони Леа (Anthony Lea) добавил: «Мы рады вступлению компании Vale в наши ряды на этом решающем этапе, когда вопросы в области совершенствования природоохранных, социальных и управленческих методов (ESG) и смягчение последствий изменения климата стимулируют отрасль к позитивным изменениям. Мы тесно сотрудничаем с нашими участниками в целях определения способов, которыми медная промышленность может декарбонизировать свои собственные технологии, и мы планируем подготовить план действий для достижения этой цели к началу следующего года. Очень важно, чтобы голос компании Vale был услышан в этом процессе».

«Выступая в качестве председателя правления ICA и ее давнего члена, я рад возможности внести свой вклад в укрепление позиций медной промышленности, — отметил председатель правления ICA Стив Хиггинс (Steve Higgins), представляющий компанию Freeport McMoRan. — Участие в ICA имеет высокую привлекательность для данной отрасли, и мы рады тому, что другие ее игроки объединяются с нами в защиту наших общих интересов».

В состав ICA входит 31 организация, действующая на шести континентах.

Информация о компании Vale

В настоящее время компания Vale, первоначально основанная в 1942 году как государственная Companhia Vale do Rio Doce, является публичным акционерным обществом, входящим в число крупнейших горнодобывающих предприятий мира. Деятельность компании Vale, география которой охватывает около 30 стран, направлена на превращение природных ресурсов в фундамент для процветания и экологически устойчивого развития.

Информация о Международной ассоциации производителей меди

Международная ассоциация производителей меди (ICA) объединяет представителей медной промышленности со всего мира в целях развития и защиты рынков меди и внесения позитивного вклада в достижение Целей ООН в области устойчивого развития. ICA, штаб-квартира которой находится в Вашингтоне, имеет свои представительства в трех ключевых регионах: Азии, Европе и Северной Америке. ICA и ее партнеры по Copper Alliance® действуют более чем в 60 странах мира. Более подробная информация представлена на сайте www.copperalliance.org.

Контакты для прессы:

Nicole Witoslawski (Николь Витославски), +1 646 350 9968

[email protected]

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