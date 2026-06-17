Valona Intelligence bietet MCP-Server an, um zuverlässige Marktanalysen in das KI-Ökosystem von Unternehmen zu integrieren

Der MCP-Server von Valona bietet eine strukturierte Grundlage für KI in Unternehmen, indem er Echtzeit-Marktanalysen und quantitative Finanzdaten miteinander kombiniert – darauf können Unternehmen aufbauen, anstatt diese Daten immer wieder neu zu erstellen

HELSINKI, 17. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Valona Intelligence gab heute die Einführung seines Model-Context-Protocol-(MCP)-Servers bekannt. MCP ist der offene Standard, der es KI-Systemen ermöglicht, sich mit externen Datenquellen zu verbinden, wodurch die Markt- und Wettbewerbsinformationen von Valona direkt in Microsoft Copilot, Claude und anderen KI-Tools für Unternehmen sowie Agent-Frameworks zur Verfügung stehen.

KI ist im geschäftlichen Einsatz mittlerweile ein Muss. Fast neun von zehn Unternehmen nutzen mittlerweile KI, doch laut einer Studie von McKinsey aus dem Jahr 2026 setzen die meisten dieselben Modelle ein, um die Produktivität zu steigern.

„Der Wettbewerbsvorteil ergibt sich nicht daraus, KI zu haben. Er ergibt sich daraus, womit die KI arbeiten kann", sagte Stuart Reynish, Chief Product Officer bei Valona. „Der MCP-Server von Valona bietet Unternehmens-KI direkten Zugriff auf die benötigten Markt- und Wettbewerbsanalysen, die kontinuierlich aktualisiert und einsatzbereit sind. Jedes Mal dieselbe Analyse von Grund auf neu zu erstellen, ist teuer und führt zu inkonsistenten Ergebnissen. Die Informationen hinter jeder Entscheidung sollten validiert, aktuell und umsetzungsbereit sein."

Strategische Entscheidungsfindung verlagert sich von periodischen Recherchezyklen hin zu ständig verfügbaren Informationen. Anstatt KI-Agenten zu beauftragen, Analysen jedes Mal aus Rohdaten neu zu erstellen, bietet Valonas MCP-Server ihnen Zugriff auf eine Basis, die kontinuierlich aufgebaut, kuratiert und gepflegt wird. Die Analyse ist bereits vorhanden, wenn der Agent sie benötigt.

„Die Informationsschicht ist der schwierigste Teil, den es richtig hinzubekommen gilt. Wir haben zwei Jahrzehnte damit verbracht, sie aufzubauen. MCP ist die Art und Weise, wie wir sie über die unternehmensweiten KI-Tools, die unsere Kunden bereits nutzen, und zunehmend auch als Teil breiterer KI-Ökosysteme, die sie aktiv aufbauen, verfügbar machen", sagte Eetu Laaksonen, Chief AI Officer bei Valona.

„Wir beobachten, wie diese Nachfrage auf der Prioritätenliste nach oben rückt. Wir führen derzeit Gespräche mit IT-Abteilungen und Vertretern der Geschäftsleitung sowie mit CMI-Teams, da unternehmensweite Intelligence zu einer strategischen Entscheidung wird. Was wir von Kunden hören, ist, dass sie Intelligence wollen, die sie findet, anstatt selbst wissen zu müssen, wo sie danach suchen müssen", fügte er hinzu.

Eine ausgewählte Gruppe von Unternehmenskunden testet den Valona MCP-Server derzeit in Copilot- und agentenbasierten Umgebungen. Valona wird die Funktionen am 24. Juni in seinem Webinar „What Agentic AI Means for Competitive Intelligence" vorstellen.

Informationen zu Valona Intelligence

Valona Intelligence ist die führende Plattform für Wettbewerbs- und Marktinformationen für globale Unternehmen. Als „Leader" im Gartner Magic Quadrant 2026 und in der Forrester Wave für Wettbewerbs- und Marktinformationsplattformen ausgezeichnet – seit 1999 genießen wir das Vertrauen von Fortune-500-Unternehmen. Die KI-gestützte Plattform von Valona beobachtet globale Märkte anhand von mehr als 200 000 verifizierten Quellen und liefert Echtzeitanalysen zu Wettbewerbsbewegungen, Markttrends und regulatorischen Entwicklungen. Weitere Informationen finden Sie unter www.valonaintelligence.com.