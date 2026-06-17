Valona Intelligence lance son serveur MCP pour intégrer des données de marché fiables dans l'écosystème IA des entreprises

Le serveur MCP de Valona offre à l'IA d'entreprise une base structurée alliant analyse de marché en temps réel et données financières quantitatives, sur laquelle les entreprises peuvent s'appuyer plutôt que de devoir les recréer.

HELSINKI , 17 juin 2026 /PRNewswire/ -- Valona Intelligence a annoncé aujourd'hui le lancement de son serveur MCP (Model Context Protocol). MCP est le standard ouvert qui permet aux systèmes d'IA de se connecter à des sources de données externes, rendant ainsi les informations sur le marché et la concurrence fournies par Valona directement accessibles au sein de Microsoft Copilot, Claude et autres outils d'IA d'entreprise et frameworks d'agents.

L'IA est désormais incontournable dans le cadre professionnel. Près de neuf organisations sur dix utilisent désormais l'IA, mais la plupart déploient les mêmes modèles pour améliorer leur productivité, selon l'étude de McKinsey de 2026. L'avantage réside désormais dans les données qu'on lui fournit.

« L'avantage concurrentiel ne tient pas au simple fait de disposer d'une IA. Cela dépend des données dont dispose l'IA », a déclaré Stuart Reynish, Chief Product Officer chez Valona. « Le serveur MCP de Valona offre à l'IA d'entreprise un accès direct aux analyses de marché et de la concurrence dont elle a besoin. Celles-ci sont mises à jour en continu et prêtes à l'emploi. Recréer une analyse à partir de zéro à chaque fois est coûteux et produit des résultats inégaux. Les informations sur lesquelles repose chaque décision doivent être vérifiées, à jour et exploitables. »

La prise de décision stratégique abandonne progressivement les cycles de recherche périodiques pour adopter une veille permanente. Plutôt que de demander aux agents d'IA de reconstituer à chaque fois une analyse à partir de données brutes, le serveur MCP de Valona leur donne accès à une base de données qui est enrichie, organisée et mise à jour en continu. L'analyse est déjà disponible lorsque l'agent en a besoin.

« La couche d'intelligence est l'élément le plus difficile à maîtriser Nous avons consacré deux décennies à la construire. MCP nous permet de l'intégrer aux outils d'IA d'entreprise que nos clients utilisent déjà et, de plus en plus, au sein des écosystèmes d'IA plus larges qu'ils mettent activement en place », a déclaré Eetu Laaksonen, Chief AI Officer de Valona.

« Nous constatons que cette demande gagne en importance dans l'échelle des priorités. Nous sommes actuellement en discussion avec es équipes informatiques et le management, ainsi qu'avec les équipes CMI, car l'intelligence à l'échelle de l'organisation devient un enjeu stratégique. Ce que nos clients nous relaient c'est qu'ils souhaitent que l'information vienne à eux, plutôt que de savoir où aller la chercher », a-t-il ajouté.

Un groupe pilote de clients teste actuellement le serveur MCP de Valona, tant dans des environnements Copilot que dans des environnements avec agent. Valona présentera cette fonctionnalité lors de son webinaire intitulé « Que signifie l'IA agentique pour la veille concurrentielle ? », qui aura lieu le 24 juin.

À propos de Valona Intelligence

Valona Intelligence est la première plateforme d'intelligence concurrentielle et de marché pour les entreprises internationales. Nommée « Leader » dans le Magic Quadrant 2026 de Gartner et dans le Forrester Wave consacrés aux plateformes d'intelligence concurrentielle et de marché, elle bénéficie de la confiance des entreprises du Fortune 500 depuis 1999. La plateforme de Valona, alimentée par l'IA, surveille les marchés mondiaux à travers plus de 200 000 sources vérifiées, fournissant une analyse en temps réel des mouvements des concurrents, des tendances du marché et des développements réglementaires. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.valonaintelligence.com.