Vantage представляет обновления для копи-трейдинга с функцией распределения прибыли

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Vantage

28 Aug, 2023, 05:05 ET

ПОРТ-ВИЛА (Вануату), 28 августа 2023 г. /PRNewswire/ -- Vantage (или Vantage Markets) рады представить свои обновленные функции для копи-трейдинга в приложении Vantage. Благодаря этому обновлению копи-трейдеры смогут копировать сделки поставщиков сигналов одним нажатием кнопки, а также подавать заявки на получение статуса поставщиков сигналов.

Новые функциональные вкладки

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Vantage Unveils Copy Trading Upgrade with Adjustable Profit-Sharing Feature
Vantage Unveils Copy Trading Upgrade with Adjustable Profit-Sharing Feature

Пользовательский интерфейс для копи-трейдинга стал удобнее и позволяет трейдерам просматривать как свои счета для копи-трейдинга, так и обычные торговые счета на одной странице управления счетом.

Новые вкладки «Копи-трейдинг» и «Сообщество» помогают копи-трейдерам находить новых поставщиков сигналов, выделяя их по историческим показателям, склонности к риску, предпочтительным классам торговых активов, данным о результатах и другой актуальной информации.

Новая вкладка «Академия» обеспечивает быстрый доступ к основным учебным материалам, таким как статьи о копи-трейдинге для начинающих, а также полный глоссарий важных терминов, необходимых для старта в трейдинге.

Функция распределения прибыли

Обновления также позволяют провайдерам сигналов получать более частые выплаты с помощью функции распределения прибыли, где поставщики сигналов могут установить свой коэффициент участия в прибыли до 50%. Благодаря тому, что эта информация отображается заранее, копи-трейдеры имеют возможность выбирать поставщиков сигналов на основе предпочтительного соотношения прибыли.

Ранее в этом году Vantage получила награду Best-in-Class Social Copy Trading Award 2023(Лучшая в своем классе платформа социального трейдинга) от ForexBrokers.com в знак признательности команде за постоянные инновации и разработку приложений.

Лиан Цзе (Lian Jie), помощник директора по маркетингу приложений компании Vantage, заявил:

«Мы с огромным удовольствием представляем обновленную функцию копи-трейдинга, обладающую широким спектром возможностей, которые в большей степени отвечают потребностям наших копи-трейдеров и поставщиков сигналов. Наши усовершенствованные функции копи-трейдинга стали настолько популярны, что теперь каждый пятый новый клиент выбирает счет для копи-трейдинга только для того, чтобы воспользоваться этим инновационным способом торговли.

Сегодня трейдеры ищут интуитивно понятный пользовательский интерфейс, большую стабильность системы, более высокую скорость обработки транзакций и высокотехнологичные приложения, повышающие качество их трейдинга. Эти задачи по-прежнему остаются ключевыми направлениями деятельности компании Vantage. Поэтому при разработке каждого нового приложения мы исходим из меняющихся потребностей клиентов в соответствии с нашей концепцией создания универсального торгового приложения, сочетающего в себе скорость и простоту использования».

Информация о компании Vantage

Vantage (или Vantage Markets) — мультиактивная брокерская компания, предлагающая своим клиентам доступ к гибким и высокотехнологичным сервисам для торговли CFD-контрактами на валютном рынке, сырьевыми товарами, индексами, акциями, облигациями и ETF.

Имея за плечами более 13 лет опыта работы на рынке, Vantage — это большее, чем брокер. Компания предлагает надежную торговую экосистему, отмеченное многочисленными наградами мобильное приложение для трейдинга, а также удобную торговую платформу, позволяющую клиентам извлекать максимальную выгоду из торговых возможностей. Скачайте приложение Vantage в App Store или Google Play.

торгуйте с умом вместе с @vantage 

Отказ от ответственности:

Функциикопи трейдинга связаны с неизбежными рисками и могут привести к существенным убыткам. Прежде чем принять решение об использовании этих функций, мы рекомендуем вам внимательно проанализировать свое финансовое положение и готовность к риску. Статистические показатели прошлых периодов не являются гарантией будущих результатов. Гарантии прибыли в копи трейдинге отсутствуют. Решение об участии в копи трейдинге принимается полностью по вашему собственному усмотрению, и вы несете полную ответственность за все последствия, возникшие в результате ваших действий. Наша платформа предоставляет копи трейдинг в качестве сервиса, но мы не даем никаких инвестиционных советов или рекомендаций. Ответственность за управление инвестициями и принятие решений относительнокопи трейдинга возлагается на вас. Используя копи трейдинг на нашей платформе, вы подтверждаете, что ознакомились с настоящим отказом от ответственности и согласились с положениями и условиями, установленными нашим сервисом.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2192358/Vantage_Press_Release_x6.jpg
Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1745281/Vantage_Logo.jpg

SOURCE Vantage

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